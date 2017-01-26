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 Политика Украины
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Все про:Госслужба занятости (64) зарплата (1633) повышение ЗП (10) минимальная зарплата (83) Розенко (398)

 Госслужба труда разработает порядок проверок предприятий по выполнению решений о повышении минимальной зарплаты до 3,2 гривен

Государственной службы по труду намерена разработать порядок проведения проверок предприятий по выполнению решений о повышении минимальной зарплаты до 3,2 гривен до 2 февраля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

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"Межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты уже работают в каждой области. В состав групп входят заместители глав областных государственных администраций, представители местных департаментов образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда", - говорится в нем.

Согласно сообщению, целью областных рабочих групп является реагирование на любые жалобы на руководителей предприятий, которые не выполняют решения правительства по повышению минимальной заработной платы до 3,2 тыс. гривен с 2017 года.

Также Министерство социальной политики совместно с правительственным контактным центром усилят работу по систематизации и реагирования на обращения граждан о нарушении их трудовых прав.

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"Также, по поручению вице-премьер-министра Павла Розенко, Государственная служба по труду к следующему заседанию правительства завершит подготовку порядка проведения проверок предприятий по выполнению ими решений о повышении минимальной зарплаты до 3 200 гривен", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что данный документ будет должен предусматривать механизм предотвращения коррупционных действий со стороны инспекторов Госслужбы по труду при проведении проверок.

"Проверки не могут стать инструментом давления на добросовестных руководителей предприятий, а документ, который должен быть представлен уже на ближайшем заседании правительства, должен содержать предохранители от проявлений коррупции со стороны самих инспекторов", - говорится в сообщении со ссылкой на Розенко.

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Кабмин просит граждан сообщать в правительственный контакт-центр о нарушениях выплаты минимальной зарплаты 3,2 тыс. гривен.
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Хрен ты их проверишь ,у них у всех есть заявления работников о переводе на неполный рабочий день !
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Зина Портнова еще не знала, что зарплата руководителя Нефтегаза (черная дыра бюджета Украины) составляет ДВА МИЛЛИОНА гривень в месяц. Менеджеры Европы задаются вопросом: настолько ли бедная Украина, просящая кредиты по всемы миру, если может позволить такие зарплаты убыточным компаниям?


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Не порядок. 2 лимона всего. С нового года 3,2 лимона будет. Ты, Коболев, если что - сразу Реве говори. Пусть комиссию пришлёт.
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Для госслужбы сделали новую кормушку? Похоже на то.
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Театр или цирк? Не знаю как даже назвать эту вакханалию... Ублюдки хотят проверить, не зажирел ли народ, не начнет ли шиковать на 3200 гривень. Скоты!
Лучше бы спросили, как семье с двумя работающими прокормить себя и двоих детей.
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3 200 гривен это грязными . на руки будет 2 500 .в итоге у кого субсидии начнут за квартплату платить больше . плюс инфляция . то есть толку реально ноль .
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Ну почему же ноль , безработные толпами повалят в центры занятости .
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ну и что?три раза предлагают роботцу . ты отказываешься и никто тебе ничего не платит .
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А ты уверен что просто море рабочих мест в стране ?
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А ты откуда сам то , хоть буду знать где работы валом ?
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А эта подлейшая служба не хочет выяснить, как на 3200 в месяц выживает простой гражданин Украины, в которой живут судьи с доходами 100 тысяч гривень в год и имеющие недвижимости на десятки миллионов гривень?
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Госслужба труда разработает порядок проверок предприятий по выполнению решений о повышении минимальной зарплаты до 3,2 гривен

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Хочу зразу 10!
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Клоуны.Без решения суда любой собственик может отказать в доступе на частную территорию.Любой юрист докажет это в суде.Тем более нашем)))
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Которое любой суд отменит.Поговорите с юристами.Тем более с таким штрафом,дешевле судье дать взятку и он еще присудит компенсацию.
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захотят найдут причину .ну и судью заодно проверят .
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У нас кроме зварича не один судья не сел.Не смешите.Посмотрите на чем их секретарши ездят.Больше ничего не надо))))Однокласница в районном центре на педжерике ездит при зп секретаря судьи.
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Хоть тыщу наплодите новых проверяющих структур и мильон всяких распоряжений, ничего у вас не выйдет. Нет у бизнеса этих ресурсов. Баста.
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Вам же Запад сказал, придурки, что такими темпами никто никогда в мире не поднимал минималку.
Сейчас все полезет вверх, маршрутки - первые ласточки. Надо было снизить налог на зарплату, а карательными мерами получите Майдан, сцуки.
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Когда ума нет посчитать, всё делается спонтанно. Сразу в разы.
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клоуны...... предприятия, заводы , ага щас......, а лавки и киоски ножками обойти слабо, или не барское это дело?.....такое ощущение что власть инопланетяне ....
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Медикам не выделили деньги на повышение зарплаты. Пусть В.Гройсман скажет где их взять.
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Пидорастическая влада может этими проверками приблизить свой конец, а он судя по всему будет оочень жестоким !!!
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да пусть расслабятся практически все уже давно заранее провели сокращения, или ввели неполную рабочую неделю, тот же объём работы за те же деньги, вот такая вот иллюзия повышение мин. зар.платы, а вот рост цен и тд.не иллюзия
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Закроем последние предприятия, уничтожим Украинскую экономику. (Гнойсман)
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В Украине есть вполне официальный закон об найме на работу по договору где работодатель вполне официально может регулировать оплату работнику даже и в 100 гр.в месяц мотивируя тем что в данный момент для него нету работы,а ведь таких можно нанять тысячииииииии.
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У всех глаза голубые,чтоб были шатенами,рост 180см. ,член не мение 18 см.Всем остальным админнаказание.
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если понадобилась служба по проверке повышения, а скорее неповышения минималки, то - может, не не хотят, а не могут? в кои веки люди не радуются повышению зарплаты, иначе ведь могут быть уволены либо пахать придется вдвое... дураки рулят державой, дураки!
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