 Госслужба труда разработает порядок проверок предприятий по выполнению решений о повышении минимальной зарплаты до 3,2 гривен

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты уже работают в каждой области. В состав групп входят заместители глав областных государственных администраций, представители местных департаментов образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда", - говорится в нем.
Согласно сообщению, целью областных рабочих групп является реагирование на любые жалобы на руководителей предприятий, которые не выполняют решения правительства по повышению минимальной заработной платы до 3,2 тыс. гривен с 2017 года.
Также Министерство социальной политики совместно с правительственным контактным центром усилят работу по систематизации и реагирования на обращения граждан о нарушении их трудовых прав.
"Также, по поручению вице-премьер-министра Павла Розенко, Государственная служба по труду к следующему заседанию правительства завершит подготовку порядка проведения проверок предприятий по выполнению ими решений о повышении минимальной зарплаты до 3 200 гривен", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что данный документ будет должен предусматривать механизм предотвращения коррупционных действий со стороны инспекторов Госслужбы по труду при проведении проверок.
"Проверки не могут стать инструментом давления на добросовестных руководителей предприятий, а документ, который должен быть представлен уже на ближайшем заседании правительства, должен содержать предохранители от проявлений коррупции со стороны самих инспекторов", - говорится в сообщении со ссылкой на Розенко.
Кабмин просит граждан сообщать в правительственный контакт-центр о нарушениях выплаты минимальной зарплаты 3,2 тыс. гривен.
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Лучше бы спросили, как семье с двумя работающими прокормить себя и двоих детей.
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Хочу зразу 10!
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Сейчас все полезет вверх, маршрутки - первые ласточки. Надо было снизить налог на зарплату, а карательными мерами получите Майдан, сцуки.
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