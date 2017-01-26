 Задержан четвертый участник коррупционной схемы в "Продовольственной зерновой корпорации" - директор компании, зарегистрированной в Гонконге, - НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной Фейсбук-страничке НАБУ.
В сообщении отмечается: "Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четвертого участника коррупционной схемы, через которую ПАО "Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) в размере более 60 млн долл. США (более 1,6 млрд грн). Им оказался гражданин Украины, директор одной из компаний-посредников, зарегистрированных в Гонконге.
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