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 Задержан четвертый участник коррупционной схемы в ОГХК - директор компании, зарегистрированной в Гонконге, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в четверг вечером задержали еще одного участника коррупционной схемы ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной Фейсбук-страничке НАБУ.

В тесте отмечается: "Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четвертого участника коррупционной схемы, по которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму свыше 300 млн грн. Им оказался гражданин Украины, директор одной из компаний-посредников, зарегистрированной в Гонконге".

Читайте на "Цензор.НЕТ": И.о. председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" сообщено о подозрении, - НАБУ

Напомним, и. о. главы правления ОГХК и еще два экс-руководителя подразделений компании задержаны 25 января в Киеве. По версии следствия, они причастны к причинению убытков ГП на сумму более 300 млн грн.

Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.



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І яку петицію тепер напише багатотисячний колектив підприємства? Чи може рачкуватиме?
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З такими темпами як сьогодні за півроку всю малу рибу виловлять, а велика як завжди сховається на глибині.
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Поки вони усіх переловлять, вони попиляють усі свої заводи і втечуть.
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а вот всё-таки интересно, почему такая избирательность? все уже знают, что Днепрогаз сбыт, компания, зарегистрированная в Никосии, и все средства напрямую идут на офшорные счета. почему эту компанию не трогают, а наоборот всех загнали именно туда?
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Это все люди при схемах мартыненко,по которому также пафосно открывались дела неоднократно,а в итоге он белый и пушистый,хотя там клейма негде ставить,имитация продолжается
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Взагалі то, вони поки що тільки в статусі підозрюваних. А щоб назвати учасником корупційної схеми, то це спочатку довести треба. Люблять у НАБУ маніпулювати!
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НАБУ - большие манипуляторы. Только схема работы неправильная. Сначала нужно расследовать, доказать. И только после этого обвинять.
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НАБУ вже заявляло про 4-х затриманих лише не це звучало, сплутали, так поспішали донести до людей що щось робиться за 550 млн в рік ))
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НАБУ опять натворили делов в своей гонке за информ поводами для пиара. Так спешат доказать нам, что не зря платим им ЗП, что уже такое лепят,,, на голову не налазит
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от же не даремно українське прислів*я говорить "поспішиш - людей насмішиш"! видно для НАБУ зараз це кредо в роботі
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Так а им что спеши, что не спеши, ЗП то и за это заплатят. И за неправдивую информацию и за недоеденные до конца дела и за пиар на пустом месте. Ещё и бюджет увеличат, на 2017 же увеличили...
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вот нужно было НАБУ платить зарплату по факту выполненой работы! дело раскрыли - получили зарплату, вот тогда бы у них была сильная мотивация
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Сьогодні прочитав, що 10 затримали по одній справі, тепер вже бачу по іншій справі. Це 20 чоловік за пів дня НАБУ спіймало чи вони там щось плутають ?
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Неужели это сделало НАБУ? Ну задержать они еще могут. А что дальше - тишина.
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для них в роботі головне - піар. врахуйте, що вони і до виборів готуються - підуть від партії Саакашвілі
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ну так вот как раз Сытник и Углава решили на последок пропиарится уже по полной программе, вот и закатали такую грандиозную пиар акцию с приватизацией ОГХК
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Всі ці набу-шнабу чітко працюють під наглядом ап та порошенка і віри їм ніякої.
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НАБУ заявляет, что ОГХК нанесло убытков на 300 млн, с таким же самым успехом они помгли сказать и на 300 млрд, где доказательства, где факты? а то этот пиар и пустые слова уже надоели
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Ага, то, значить точно так і є: Ситник з Углавною не розслідуваннями займаються і не боротьбою із корупцією, ци вони передвиборчу кампанію раніше часу починають
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Тепер ясно. ОПЗ - це була лише перша ластівка в приватизації, яка коштуватиме державі колосальних збитків
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То вони такими успіхами будуть публікувати новини про 100500 затриманих,а потім окажеться, що вони шось наплутали і вирішили таким методом привернути до себе увагу. Комедіанти
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Интересно закручивается сюжет.Сначала НАБУ прикрыла схемы Онищенко и пошло поехало,всплыли Охендовский,Кононеко,Порошенко,скупка голосов в раде,продажа депутатских мандатов властью с помощью пидрахуя времен Януковича-Охендовского..Не удивлюсь если он будет пидраховуваты на выборах президента в 2019г.Теперь добрались до Мартыненко-Яйценюка."Антинародный фронт" в истерике,во всем обвиняют Саакашвили и "грузинский десант".Ждем-с продолжения.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан четвертый участник коррупционной схемы в ОГХК - директор компании, зарегистрированной в Гонконге, - НАБУ
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