 Задержан четвертый участник коррупционной схемы в ОГХК - директор компании, зарегистрированной в Гонконге, - НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной Фейсбук-страничке НАБУ.
В тесте отмечается: "Только что детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали четвертого участника коррупционной схемы, по которой ПАО "Объединенная горно-химическая компания" понесло убытки на сумму свыше 300 млн грн. Им оказался гражданин Украины, директор одной из компаний-посредников, зарегистрированной в Гонконге".
Напомним, и. о. главы правления ОГХК и еще два экс-руководителя подразделений компании задержаны 25 января в Киеве. По версии следствия, они причастны к причинению убытков ГП на сумму более 300 млн грн.
Напомним, фактическую деятельность ГП "Объединенная горно-химическая компания" начало с августа 2014 года, когда правительство Украины решило передать ему в управление имущественные комплексы Вольногорского горно-металлургического (ВГМК) и Иршанского горно-обогатительного комбинатов (ИГОК).
ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года было преобразовано в ПАО "ОГХК". В августе 2016 года Кабмин зачислил ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.
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