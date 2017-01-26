 Заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине, - Семенченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом депутат Верховной Рады Семен Семенченко (фракция "Объединение "Самопомомич") сообщил на странице в Facebook.
"Ветераны войны за независимость ответили на угрозы силового противостояния и возбуждение уголовных дел расширением географии блокады", - написал Семенченко.
Он также ссылается на сообщение "Штаба блокады торговли с оккупантами", в котором говорится, что второй пункт блокировки был открыт на станции "Светланово".
"Новый редут находится всего в нескольких километрах от линии соприкосновения с российскими оккупантами. Поэтому большую часть времени тратим на инженерное оборудование местности", - сказано в нем.
Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. В результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.
Также ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 г. ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В связи с этим глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что считает правильным наличие блокады оккупированных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения.
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Настоящая блокада должна перекрываться железобетонными шлакоблоками, рельсовыми "ежами" или на крайняк разбором жд. путей, но ничего этого не сделано! Какая гарантия, что они за мзду кого-то не пропустят? их честное слово!?
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Місце блокування відоме - їдь туди і переконайся особисто !
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А сколько грязи лилось в сторону Семенченко на Фейсбуке...А он забил на всё и тихонько делает свое дело..
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