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Все про:блокада (1281) Луганщина (3614) Донбасс (12080) Семенченко Семен (190)

 Заблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине, - Семенченко

В Луганской области заблокирован еще один участок железной дороги в нескольких километрах от линии соприкосновения с пророссийскими боевиками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом депутат Верховной Рады Семен Семенченко (фракция "Объединение "Самопомомич") сообщил на странице в Facebook.

"Ветераны войны за независимость ответили на угрозы силового противостояния и возбуждение уголовных дел расширением географии блокады", - написал Семенченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественная деятельность не должна нарушать Уголовный кодекс, - Луценко о блокировании железной дороги на Луганщине

Он также ссылается на сообщение "Штаба блокады торговли с оккупантами", в котором говорится, что второй пункт блокировки был открыт на станции "Светланово".

"Новый редут находится всего в нескольких километрах от линии соприкосновения с российскими оккупантами. Поэтому большую часть времени тратим на инженерное оборудование местности", - сказано в нем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирование железной дороги на Луганщине представляет угрозу энергетической безопасности Украины, - Гарбуз

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. В результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.

Также ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 г. ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В связи с этим глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что считает правильным наличие блокады оккупированных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения.

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Судя по тому как вата в унисон подвывает "патриотам", это мероприятие можно смело назвать диверсией против Украины.
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Там где семенченко и гадя хорошего нет. Зря все это. Патриотичные - подрывайте с танками поезда с горючим.
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Очень вовремя эти болваны решили "блокаду" устроить - что-то летом они о торговле с дырой не вспоминали.
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Почему сразу диверсия против Украины ? Хочет Ахметка возить свои болванки пусть возит, только как раньше без этого цирка про Донбасс никто не слышит.
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Блокада и только блокада.ХВАТИТ НА СТРАДАНИЯХ И ПОТЕРЯННЫХ ЖИЗНЯХ КОММЕРЦИЮ СТРОИТЬ
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Блокада состоит из блокпоста, а что такое блокпост всем известно - могут пропустить, а могут и не пропустить.А за сколько пропустить - решает договорняк!

Настоящая блокада должна перекрываться железобетонными шлакоблоками, рельсовыми "ежами" или на крайняк разбором жд. путей, но ничего этого не сделано! Какая гарантия, что они за мзду кого-то не пропустят? их честное слово!?


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Хочеш гарантії ?
Місце блокування відоме - їдь туди і переконайся особисто !
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То шла речь об одном участке, а эта статья о другом участке - это раз, а во вторых - если локомотив подогнать с другой стороны поезда, то весь состав можно вернуть в точку отправления...
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складаєм списки хто голосніше виє - той і є посібник терористів.
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до твого відома - з 1 березня вже передбачено підвищення цін на ее. Твоїм гросі з пецьєю для того шоб від ахметки свою долю отримувати блокада не потрібна.
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Педро не пойдет на силовую деблокаду - 99%! Зассыт, как электрика в Крым, так и здесь с железкой будет! Только не расходиться как минимум пару месяцев нужно добробатам... сейчас ищу куда можно на карту им деньгами помочь, хотябы тысячу закину, на хавчик чтобы хлопцам было...
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Респект и уважуха патриотам!
А сколько грязи лилось в сторону Семенченко на Фейсбуке...А он забил на всё и тихонько делает свое дело..
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Разберетесь когда, как и с гадей удивляться сами себе будете.
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Когда Гадя наращивала еще задницу в страшной аж жуть рассейской турьме я УЖЕ тогда ей не верил и не мычал Савченко наш президент!По поводу Семенченко - вы барышня поменьше желтую прессу читайте
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кончится тем что многих арестуют, а хороший семенченко окажется не причем. я не в савченко ни в семенченко не верила и не верю желтая пресса, хоть фиолетовая. дурная затея. Не могут патриоты с ватниками одинаково поддерживать ни чего.
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Все правильно и давно пора. Только вот шоколадные гниды и ахметка даунбасский врядли дадут им довести дело до конца.
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Вони , про таку можливість , заявляли із самого початку - сподіваюсь і підготувалися ...
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Я тоже надеюсь,шоколадники уже многих перемололи.....
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верю в боевой опыт Воинов - Ветеранов войны с рашкой
.
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Перекрыть кислород для террористов и те станут шелковыми.
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Матіос запалився на кришуванні контрабанді з дирляндії.
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Ура, еще одна победа . Теперь луганский уголь через Харьковскую область возить будут, какой крюк - какое достижение!!! Ура !!!
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Нам считают уголь по формуле Роттердам+доставка по всей Европе, а возят из ДНР, т.е. вся Украина оплачивает хотелки Ахметова и Порошенко. Сегодня выступал СБУшный Грицак, который вроде давал присягу народу Украины, а не Ахметову с Порошенко, так все свое выступление посвятил нехорошим нардепам, которые хотят пострелять, но ни одним словом не обмолвился о сути происходящего, что реально идет контрабанда вагонами и это явное финансирование терроризма.
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Тут сложнее будет чем на админгранице с Крымом. Там один перешеек и две насыпи перекрыли и получился остров. А здесь сотни километров сушей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаблокирован еще один участок железной дороги возле линии разграничения на Луганщине, - Семенченко
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