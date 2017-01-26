 Россия реагирует на западное давление новыми репрессиями, - координатор Крымской правозащитной группы Скрипник

Такое мнение высказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Иногда кажется, что некоторые действия Российской Федерации - это реакция на международные решения или события на международных площадках по поводу Украины и ответственности России как агрессора. Очень часто можно наблюдать, когда принимается то или иное решение ООН, ОБСЕ, Совета Европы, то в ответ на это Россия принимает новые действия, страдают от этого люди. Россия хоть и делает вид, что ей якобы все равно, но на самом деле это не так. Там прекрасно понимают, что это удар по ее имиджу, а впоследствии по экономическим определенным отношениям", - подчеркнула Скрипник.
Правозащитница рассказала о необходимости и важности принимать участие и организовывать мероприятия украинским делегациям на площадках парламентской ассамблеи Европы.
"Принципиальные решения в Совете Европы были приняты еще в 2014 году, была резолюция ПАСЕ по Крыму, где не только осуждалась аннексия и оккупация, где было требование к России вывести войска с территории Крыма. Дальше знаковая для нас резолюция была в 2015 году по поводу насильственных исчезновений и убийств на территории Крыма. Есть точная и конкретная формулировка дипломатическая к Российской Федерации, она закреплена в резолюции ПАСЕ, следовательно, на сегодняшний день эта страна является агрессором, и любые решения, которые принимаются, будут со ссылками на ПАСЕ", - сказал Скрипник.
Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января поддержала резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине". "За" документ проголосовали 106 депутатов, "против" - 11, воздержались - 9.
Как отмечается в документе, в условиях сложной обстановки, вызванной аннексией Крыма и российской агрессией на востоке страны, Украина добилась значительных успехов в вопросе изменения нормативно-правовой базы, необходимой для проведения реформ.
ПАСЕ не утвердила правки, которые подавали депутаты с пророссийскими взглядами. Согласно одному из предложений предполагалось заменить в отчете упоминания о российской агрессии на словосочетание "гражданская война". Поправка c требованием к Киеву обеспечить представительство в Верховной Раде оккупированных районов Донбасса также не нашла поддержки в зале.
Днем ранее в Ассамблее обсуждали российские действия в аннексированном Крыму. В ПАСЕ прошли слушания, организованные делегацией Украины и активистами Крымской правозащитной группы.
Украинские делегаты сообщили евродепутатам, что в Крыму количество преследований активистов, несогласных с аннексией, в прошлом году выросло до 40 человек, а новые уголовные дела на полуострове "сопровождаются крупными фальсификациями, незаконными методами ведения следствия, пытками и психологическим давлением".
Также евродепутаты поддержали во вторник резолюцию "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе". В документе содержится требование к российским властям немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, а также остановить в Крыму уголовное преследование журналистов Анны Андриевской, Натальи Кокориной и Николая Семены по обвинению в сепаратизме, которые в Киеве назвали надуманными.
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Всё как делал Рейган, когда развалил совок.
А сейчас это не санкции а полумеры.
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- боевики
- попался на взятке
- полиция
- убийство
- Россия
Читать не стал, закрыл нафиг.
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Пора забыть эти буржуйские замашки, одеть пионерский галстук, получать вместо зарплаты медальки и почтенные грамоты за преданность, хвалить и клясться в верности очередному великому генсеку очередной кремлёвской партии "от народа россии".
Вы приехали! Трамвай идёт у парк и будет на запас.
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Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны.
3 Непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра.
4 Предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
5 Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехаг, водимых различными похотями.
7 Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.
(2-е ТИМОФЕЮ, 3:1-7)
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Экономика России деградирует в направлении деиндустриализации.
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С начала 2014 г. в экономике РФ продемонстрировали рост всего три сектора: добыча полезных ископаемых, домохозяйства (некорпоративные семейные бизнесы, индивидуальные предприниматели и тому подобное), а также сельское хозяйство, которому помогли продуктовые контрсанкции. Об этом сообщает Republic.
Наихудшая динамика - у отраслей, напрямую зависящих от спроса населения: оптовой и розничной торговли, гостиниц и ресторанов.
«Слабая динамика обрабатывающей промышленности, прирост выпуска которой в июле 2016 года снова ушел в минус, ведет к деиндустриализации сжавшейся в ходе рецессии российской экономики», - заявил российский экономист Валерий Миронов.
Вернуться к росту мешает высокая неопределенность будущего, которая сдерживает экономическую активность в стране.
Кроме того, с начала нынешнего года наблюдается укрепление реального курса рубля, что делает отечественную продукцию менее конкурентоспособной на мировом рынке, отмечает Миронов.
Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2016 г. в России снизились реальные доходы населения.
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