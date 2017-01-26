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 Политика Украины
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 Россия реагирует на западное давление новыми репрессиями, - координатор Крымской правозащитной группы Скрипник

Россия реагирует на любые международные решения в пользу Украины новыми репрессиями на оккупированных территориях.

Такое мнение высказала координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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"Иногда кажется, что некоторые действия Российской Федерации - это реакция на международные решения или события на международных площадках по поводу Украины и ответственности России как агрессора. Очень часто можно наблюдать, когда принимается то или иное решение ООН, ОБСЕ, Совета Европы, то в ответ на это Россия принимает новые действия, страдают от этого люди. Россия хоть и делает вид, что ей якобы все равно, но на самом деле это не так. Там прекрасно понимают, что это удар по ее имиджу, а впоследствии по экономическим определенным отношениям", - подчеркнула Скрипник.

Правозащитница рассказала о необходимости и важности принимать участие и организовывать мероприятия украинским делегациям на площадках парламентской ассамблеи Европы.

"Принципиальные решения в Совете Европы были приняты еще в 2014 году, была резолюция ПАСЕ по Крыму, где не только осуждалась аннексия и оккупация, где было требование к России вывести войска с территории Крыма. Дальше знаковая для нас резолюция была в 2015 году по поводу насильственных исчезновений и убийств на территории Крыма. Есть точная и конкретная формулировка дипломатическая к Российской Федерации, она закреплена в резолюции ПАСЕ, следовательно, на сегодняшний день эта страна является агрессором, и любые решения, которые принимаются, будут со ссылками на ПАСЕ", - сказал Скрипник.

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Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января поддержала резолюцию "Функционирование демократических институтов в Украине". "За" документ проголосовали 106 депутатов, "против" - 11, воздержались - 9.

Как отмечается в документе, в условиях сложной обстановки, вызванной аннексией Крыма и российской агрессией на востоке страны, Украина добилась значительных успехов в вопросе изменения нормативно-правовой базы, необходимой для проведения реформ.

ПАСЕ не утвердила правки, которые подавали депутаты с пророссийскими взглядами. Согласно одному из предложений предполагалось заменить в отчете упоминания о российской агрессии на словосочетание "гражданская война". Поправка c требованием к Киеву обеспечить представительство в Верховной Раде оккупированных районов Донбасса также не нашла поддержки в зале.

Днем ранее в Ассамблее обсуждали российские действия в аннексированном Крыму. В ПАСЕ прошли слушания, организованные делегацией Украины и активистами Крымской правозащитной группы.

Украинские делегаты сообщили евродепутатам, что в Крыму количество преследований активистов, несогласных с аннексией, в прошлом году выросло до 40 человек, а новые уголовные дела на полуострове "сопровождаются крупными фальсификациями, незаконными методами ведения следствия, пытками и психологическим давлением".

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Также евродепутаты поддержали во вторник резолюцию "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе". В документе содержится требование к российским властям немедленно освободить украинского кинорежиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко, а также остановить в Крыму уголовное преследование журналистов Анны Андриевской, Натальи Кокориной и Николая Семены по обвинению в сепаратизме, которые в Киеве назвали надуманными.

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Где давление то увидел ???
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На тонометре, там на Западе у всех уже 90 на 180 давление и от ху%ла, и от панамского безальтернативца.
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А на китайское давление россосия реагирует расслаблением... булок.
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К сожалению, давления запада на рашистов никакого нет. Реальное давление, это реальные санкции в отношении рашки, с отключением СВИФТА, запретом торговли товарами и технологиями двойного назначения, замораживание совместных проектов, прекращение инвестиций, железный занавес, гонка вооружений, поддержка оружием повстанцев в Сирии, предоставление оружия Украине, опускание цены на нефть.
Всё как делал Рейган, когда развалил совок.
А сейчас это не санкции а полумеры.
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вася !!! ты что то попутал.Санкции ПРИМЕНЕННЫЕ К РФ:запрет на торговлю товарами и технологиями двойного назначения,замораживание совместных проЕктов,прекращение инвестиций,опускание цены на нефть.сВИФТ ЭТО КРАЙНЯЯ МЕРА .
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Интересно, а почему съезд террористов организовали на россосии тогда?
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Почему вы кацы такие тупые? Палитесь на первом же предложении, в котором ты сделал две кремлевские ошибки написав название страны с маленькой буквы и поставим перед ней предлог "на".
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Пробежался взглядом по заголовкам. Одни фразы:

- боевики
- попался на взятке
- полиция
- убийство
- Россия
Читать не стал, закрыл нафиг.
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А він є - отой "тиск" чи лише одна видимість?!..................... резолюції, стурбованість...........
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Какое там давление, эти позорные новости больше не пишите.
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Крысята при Украине могли разговаривать на любую тему?
Пора забыть эти буржуйские замашки, одеть пионерский галстук, получать вместо зарплаты медальки и почтенные грамоты за преданность, хвалить и клясться в верности очередному великому генсеку очередной кремлёвской партии "от народа россии".
Вы приехали! Трамвай идёт у парк и будет на запас.
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Подлые рашистские душонки под предводительством х....а, творят беззаконие.

Знайте же, что в последние дни наступят времена тяжкие.
2 Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны.
3 Непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, не любящие добра.
4 Предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы.
5 Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся.
6 К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехаг, водимых различными похотями.
7 Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины.
(2-е ТИМОФЕЮ, 3:1-7)
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РФ за три года стала еще более зависимой от добычи сырья26.01.2017, 22:27
Экономика России деградирует в направлении деиндустриализации.

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С начала 2014 г. в экономике РФ продемонстрировали рост всего три сектора: добыча полезных ископаемых, домохозяйства (некорпоративные семейные бизнесы, индивидуальные предприниматели и тому подобное), а также сельское хозяйство, которому помогли продуктовые контрсанкции. Об этом сообщает Republic.
Наихудшая динамика - у отраслей, напрямую зависящих от спроса населения: оптовой и розничной торговли, гостиниц и ресторанов.

«Слабая динамика обрабатывающей промышленности, прирост выпуска которой в июле 2016 года снова ушел в минус, ведет к деиндустриализации сжавшейся в ходе рецессии российской экономики», - заявил российский экономист Валерий Миронов.
Вернуться к росту мешает высокая неопределенность будущего, которая сдерживает экономическую активность в стране.
Кроме того, с начала нынешнего года наблюдается укрепление реального курса рубля, что делает отечественную продукцию менее конкурентоспособной на мировом рынке, отмечает Миронов.
Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2016 г. в России снизились реальные доходы населения.
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Прессовать крымских татар проще.Они ж ГУЛАГе кацаПсинском сидят вся рядом всё здесь и другой Родины у них нет...
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Ну ,а что ей остается делать.??? Нужно кого то обосрать ей ,а пусть потом все с ней (Россией) договариваются чтобы отмыть или хотя-бы переодеть
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Странно, а вот Новинский пишет, что резолюция это победа оппозиции . Украину размазали, а от нас скрывают
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия реагирует на западное давление новыми репрессиями, - координатор Крымской правозащитной группы Скрипник
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