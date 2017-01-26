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 Москва не ожидает пророссийского курса от новой администрации Трампа, - МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия 24" заявила, что Москва не ждет, что новая администрация США будет пророссийской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

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"Мы никогда не ожидаем удобных партнеров - или партнеров, которые будут проводить какой-то пророссийский курс, потому что это наивно, это несерьезный разговор", - сказала она.

Дипломат добавила, что никто не ждет пророссийски настроенных лидеров, министров, руководителей и так далее.

"Все ждут прагматичного подхода к решению общих проблем", - подчеркнула Захарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мы не будем сохранять эти санкции и не увеличим их, это будет подстегивать Путина, который является военным преступником", - сенатор США Маккейн

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не испытывает иллюзий по поводу возможности новой "перезагрузки" отношений с США.
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это отличная новость. банкроты и пизд.ны там в той рашке - недоделанные.
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Каков поп, такой и приход. Брехливая как и хозяин. Вот как в госдуре поздравляли друг друга с победой Трампа.

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Кацапы- день в день, час в час, история повторяется, 100 лет революции. Пора скинуть власть хуйла.
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"Москва не ждет, что новая администрация США будет пророссийской" Чуть не уписалась. Где масква, а где Вашингтон.
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Врет зараза немытая! Хотят усыпит бдительность и убедить мир, что хакерские атаки не их рук дело, и Трампу выиграть выборы они не помогали! И они типа, не ожидают чудес от Трампа!
Хотя сам Трамп уже почти неделю в адрес рашки молчит! А молчание, как известно знак согласия!
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Скандал в РФ: выясняют, кто слил американцам данные о кибератаках "В России офицера ФСБ Сергея Михайлова заподозрили в сотрудничестве с американской разведкой и театрализованно-показательно задержали его."
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Москва не ожидает пророссийского курса от новой администрации Трампа, - МИД России.
Это ж сколько боярышника они зря выпили!
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Мордор, как утка имитирующая подранка. Отводит охотника от выводка (или выродка)))
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Нацистская медаль за аннексию Судетов. Шла с колорадской лентой. Через 7 лет их пришлось возвращать. Вот такое чувство юмора у истории... ii
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Нуда ..) Дошло наконец то до кацапни што никто из Вашингтона не начнет с приходом Трампа Хуйло в дёсна целовать . А какие пляски с бубном были в ДурДуме после победы Трампа и взрыв аплодисментов !)
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Москва не ожидает пророссийского курса от новой администрации Трампа, - МИД России

Особенно на фоне последнего заявления Трампа, что он намерен сохранять санкции, введенные против паРаши администрацией президента США Барака Обамы, в т.ч. и в последние дни его правления.
А сколько было надежд и радостных ожиданий... И вот на тебе - бац и фейсом об тейбл.
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