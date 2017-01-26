Москва не ожидает пророссийского курса от новой администрации Трампа, - МИД России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Мы никогда не ожидаем удобных партнеров - или партнеров, которые будут проводить какой-то пророссийский курс, потому что это наивно, это несерьезный разговор", - сказала она.
Дипломат добавила, что никто не ждет пророссийски настроенных лидеров, министров, руководителей и так далее.
"Все ждут прагматичного подхода к решению общих проблем", - подчеркнула Захарова.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не испытывает иллюзий по поводу возможности новой "перезагрузки" отношений с США.
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Да, какцапы ???
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Хотя сам Трамп уже почти неделю в адрес рашки молчит! А молчание, как известно знак согласия!
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Это ж сколько боярышника они зря выпили!
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Особенно на фоне последнего заявления Трампа, что он намерен сохранять санкции, введенные против паРаши администрацией президента США Барака Обамы, в т.ч. и в последние дни его правления.
А сколько было надежд и радостных ожиданий... И вот на тебе - бац и фейсом об тейбл.
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