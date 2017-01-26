 Новое СИЗО вместо Лукьяновского заработает не раньше 2019 года, - Минюст

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в студии Громадського ТБ сообщил Денис Чернышов - заместитель министра юстиции Украины.
2 февраля Министерство юстиции объявит конкурс на лучший проект нового СИЗО, которое инвестор, который победит, должен построить вместо действующего Лукьяновского.
"Сроки строительства будут зависеть от конкурсного представления, которые даст инвестор. Мы должны учитывать и время проведения конкурса, и ввод в эксплуатацию (построенного СИЗО - ред.). Точно не меньше чем 2 года (для начала работы нового СИЗО - ред.)", - сказал он.
"За неделю мы объявим конкурс проектов нового так называемого Киевского СИЗО. После победы одного из проектов, победитель должен будет построить новое СИЗО, ввести его в эксплуатацию, и только после этого инвестор получит право на пользование участком, на котором сейчас находится Лукьяновское СИЗО", - сказал он.
По словам Чернышева, новое СИЗО будут строить или в Коцюбинском, или в Буче (Киевская область) на участках, которые сейчас находятся в пользовании министерства.
Кроме того он добавил, что есть общие требования для проектов. В частности, соответствие требованиям европейским и мировым относительно содержания заключенных, также будет учитываться энергоэффективность проекта нового СИЗО и будет рассматриваться проект с точки зрения логистики.
"Мы должны в ходе реформ достичь минимизации расходования государственных средств", - подчеркнул Чернышов.
10 февраля 2016 года сообщалось, что здание Лукьяновского СИЗО выставляют на продажу.
Также отмечалось, что Минюст выберет инвестора для строительства изолятора вместо Лукьяновского СИЗО до 2017 года.
Ранее Чернышев сообщал, что в обновленной пенитенциарной системе большинство работников будут подготовленными гражданскими лицами.
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А что собственно изменилось?
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сукацирк!
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Побійтесь Бога.
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