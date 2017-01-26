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Все про:Минюст (1027) СИЗО (866)

 Новое СИЗО вместо Лукьяновского заработает не раньше 2019 года, - Минюст

Новое СИЗО, которое инвестор должен построить вместо действующего Лукьяновского, заработает не раньше чем через 2 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в студии Громадського ТБ сообщил Денис Чернышов - заместитель министра юстиции Украины.

2 февраля Министерство юстиции объявит конкурс на лучший проект нового СИЗО, которое инвестор, который победит, должен построить вместо действующего Лукьяновского.

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"Сроки строительства будут зависеть от конкурсного представления, которые даст инвестор. Мы должны учитывать и время проведения конкурса, и ввод в эксплуатацию (построенного СИЗО - ред.). Точно не меньше чем 2 года (для начала работы нового СИЗО - ред.)", - сказал он.

"За неделю мы объявим конкурс проектов нового так называемого Киевского СИЗО. После победы одного из проектов, победитель должен будет построить новое СИЗО, ввести его в эксплуатацию, и только после этого инвестор получит право на пользование участком, на котором сейчас находится Лукьяновское СИЗО", - сказал он.

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По словам Чернышева, новое СИЗО будут строить или в Коцюбинском, или в Буче (Киевская область) на участках, которые сейчас находятся в пользовании министерства.

Кроме того он добавил, что есть общие требования для проектов. В частности, соответствие требованиям европейским и мировым относительно содержания заключенных, также будет учитываться энергоэффективность проекта нового СИЗО и будет рассматриваться проект с точки зрения логистики.

"Мы должны в ходе реформ достичь минимизации расходования государственных средств", - подчеркнул Чернышов.

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10 февраля 2016 года сообщалось, что здание Лукьяновского СИЗО выставляют на продажу.

Также отмечалось, что Минюст выберет инвестора для строительства изолятора вместо Лукьяновского СИЗО до 2017 года.

Ранее Чернышев сообщал, что в обновленной пенитенциарной системе большинство работников будут подготовленными гражданскими лицами.
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Надеюсь, что первыми сидельцами там будет банда кучерявого безальтернативца.
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Герхард Шрёдер - это что, вы думаете нам еще 3 года мучиться...? В этом году должны сесть..., кому повезет конечно... Югик первый..
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Значит под суд пойдут из нового СИЗО, а пока и в старом посидят.
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Только не доверяйте строить тем, кто строил "Стену", а то точно СИЗО в Киеве не будет!
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В киевском СИЗО насмерть забили подозреваемого в краже.
А что собственно изменилось?
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Реализайия торговых полщадей в новом "Лукяновка Плаза " позволит быстрее построить сизо))
сукацирк!
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как хотите офшорные, значит будите не сидеть а лежать
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Не продавайте будь ласка, там повинен буди меморіал жертвам большевистского режима, а не просто проданий !!!
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Ну не можно так (Просто продати) ЧУЕТЕ не можно так
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНовое СИЗО вместо Лукьяновского заработает не раньше 2019 года, - Минюст
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