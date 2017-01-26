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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Ахметов (1925) контрабанда (1617) прокуратура (2569) Донецкая область (3581) гуманитарная помощь (716)

 Водитель грузовика фонда Ахметова пытался провезти радиостанции для боевиков, - прокуратура

Сотрудники прокуратуры совместно с спецподразделением "Фантом" ГФС и сотрудниками СБУ 20 января на КПВВ "Новотроицкое" задержали жителя Донецка, который пытался перевезти на временно оккупированную территорию радиостанции для боевиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.

"В палетниках прицепов транспортных средств марки DAF, которые двигались в колонне гуманитарного штаба "Допоможемо", обнаружили запрещенные к перевозке предметы. А именно: радиостанции и комплектующие к ним", - говорится в сообщении.

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Установлено, что водитель автомобиля, 36-летний житель Донецка, пытался перевезти радиостанции на временно оккупированную территорию Донецкой области, "чтобы в дальнейшем передать террористам "ДНР".

В отношении водителя открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации). Суд поддержал ходатайство прокуратуры области и арестовал подозреваемого сроком на 60 суток. Сейчас он находится в СИЗО.

Досудебное расследование, которое проводят следователи СБУ в Донецкой области, продолжается.

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Шо дальше????
Дамбасячую рыжую СССУЧАРУ будут по этому поводу трусить??? Или все на водилу спихнут???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВодитель грузовика фонда Ахметова пытался провезти радиостанции для боевиков, - прокуратура
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