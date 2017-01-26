 Водитель грузовика фонда Ахметова пытался провезти радиостанции для боевиков, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донетчины.
"В палетниках прицепов транспортных средств марки DAF, которые двигались в колонне гуманитарного штаба "Допоможемо", обнаружили запрещенные к перевозке предметы. А именно: радиостанции и комплектующие к ним", - говорится в сообщении.
Установлено, что водитель автомобиля, 36-летний житель Донецка, пытался перевезти радиостанции на временно оккупированную территорию Донецкой области, "чтобы в дальнейшем передать террористам "ДНР".
В отношении водителя открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации). Суд поддержал ходатайство прокуратуры области и арестовал подозреваемого сроком на 60 суток. Сейчас он находится в СИЗО.
Досудебное расследование, которое проводят следователи СБУ в Донецкой области, продолжается.
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Дамбасячую рыжую СССУЧАРУ будут по этому поводу трусить??? Или все на водилу спихнут???
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