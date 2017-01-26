 Бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры, - адвокат. ФОТО+ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала его адвокат Ксения Проконова.
"Гию Церцвадзе выпускают из СИЗО. Решение прокуратуры. Это снятие временного ареста. О запрете на выдачу будем говорить после окончания экстрадиционной проверки. Спасибо всем причастным!" - написала Проконова.
"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины", - сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.
Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.
В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.
По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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"Гию Церцвадзе выпускают из СИЗО. Решение прокуратуры. Это снятие временного ареста. О запрете на выдачу будем говорить после окончания экстрадиционной проверки. Спасибо всем причастным!" -
А ГДЕ ТУТ ПЕРЕРЕМОГА ?!!!! И кому ее вручить, неужели тем , кто воина АТО держали в СИЗО?
А "причастные" это те кто его посадил? Не? Тогда за кого такая гордость порошенковцы? И вопрос об экстрадиции еще не решен....- фанатам власти читать внимательно.
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Кого мы победили?!! Свою власть, законников , кого?
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И это надо требовать у власти всем миром!
Обидно , что на третьем году после Революции Достоинства , мы вынуждены это требовать.
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2017-2003=14. 14 лет и только сейчас все поняли что он "шакал"?
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Юрик, нормальные и вменяемые своих не арестовывают и даже не задерживают по требованию врагов !
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Но вот следующий блок:
... По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.Источник: http://censor.net.ua/p425122
... отказываюсь понимать! Господин Ген.прокурор Ю.Луценко! Почему защитников Украины и участников АТО (гр.России) собираются экстрадировать в РФ? Почему не экстрадировать Ахметова, Новинского, Бойко, Левочкина и всю рыговско-блевотную банду, которая нам мешает мирно жить в их горячо любимую раисю? Нехай валят туда! Кто за? Присоединяйтесь! Пора уже принять закон о лишении гражданства Украины человека, за то что он не признает страну и не любит ее. Сгоряча написал, но правду. Звыняйте!
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+ 100% ты прав.
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Как вообще возможно , арестовывать и выдавать людей врагу , руководству страны, за чью свободу люди воевали!!!! Еще одиннадцать человек , за решеткой сидят , кто прошел через ад войны за Украину, ждут экстрадиции к врагу.
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Легко, садим человека на нары, хорошего человека, а потом с "огромными" усилиями его же выпускаем со словами: ГЛЯДИТЕ ВСЕ, как мы для НЕНЬКОЙ расстарались во всю...
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"По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию."Источник: http://censor.net.ua/n425122
Читайте новость внимательнее.
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Если умеешь читать - писать , а понять прочитанное не в состоянии, значит , мнимое освобождение , как раз для такого контингента как ты.
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у меня других слов просто нет как только - Пацаны, Гия - ИЗВИНИТЕ Нас!
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Спрячьте его на время.
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Человеки, приехавшие захватить и экстрадировать Церцвадзе, прибыли из РФ, - Некто Г на очередных "дебатах" в ПАСЕ
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Надо внимательно присмотреться к руководителю этой операции: или болван, или сепар.
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И их бы арестовывали и выдавали врагу , или сажали в СИЗО и думали бы отдавать или нет.
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