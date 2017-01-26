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Все про:адвокат (797) Грузия (3304) суд (19941) Церцвадзе (7)

 Бойца "Грузинского легиона" Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры, - адвокат. ФОТО+ВИДЕО

Воевавшего за силы АТО в Донбассе гражданина Грузии Гию Церцвадзе, экстрадиции которого требует РФ из-за обвинений в убийстве, отпустили на свободу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала его адвокат Ксения Проконова.

Смотрите также: Активисты пришли под Апелляционный суд Киева поддержать Церцвадзе: заседание перенесли на 3 февраля из-за отсутствия материалов дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Гию Церцвадзе выпускают из СИЗО. Решение прокуратуры. Это снятие временного ареста. О запрете на выдачу будем говорить после окончания экстрадиционной проверки. Спасибо всем причастным!" - написала Проконова.

"Как и обещал - Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает. В том числе - если это свои грузины", - сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

церцвадзе





Напомним, гражданин Грузии Гия Церцвадзе был задержан 15 января 2017 года в аэропорту Жуляны. Его объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 году на территории Сочи.

Согласно решению Соломенского районного суда Киева, задержанный находится под временным арестом на 40 суток. Сторона защиты обжаловала это решение в Апелляционном суде Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если мы сдадим Церцвадзе России и его там засудят, то какой грузин, какой белорус, какой русский приедет воевать за нас как за сторону добра", - замглавы УНА-УНСО Мазур

В Украине уже неоднократно поднимали вопрос о необходимости внедрения упрощенной системы предоставления гражданства или права на проживание в Украине иностранцам, которые принимали участие в защите территориальной целостности страны.

По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.
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Оперативно регистрацию провели))) Молодцы)
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це добре ,що вийшов, мо буде новим Олексою Довбушем???бо ці ВРуни ще трохи покерують то буде повний пи.........ц
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Так , я читаю -
"Гию Церцвадзе выпускают из СИЗО. Решение прокуратуры. Это снятие временного ареста. О запрете на выдачу будем говорить после окончания экстрадиционной проверки. Спасибо всем причастным!" -

А ГДЕ ТУТ ПЕРЕРЕМОГА ?!!!! И кому ее вручить, неужели тем , кто воина АТО держали в СИЗО?
А "причастные" это те кто его посадил? Не? Тогда за кого такая гордость порошенковцы? И вопрос об экстрадиции еще не решен....- фанатам власти читать внимательно.
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В теперешней ситуации это не абы яка перемога.
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Над кем , обьясните?!!!
Кого мы победили?!! Свою власть, законников , кого?
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Не свою власть, а власть олигархов. Если постоянно прогибаться, то превратимся в Рашку.
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Свои ошибки!!! Власть наша?, вот и ошибки наши!!! Сколько их еще будет!!!
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Це вже друга приємна новина сьогодні !!!!Волю і захист всім іноземцям борцям за незалежність України!!!!! )))))
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Это правильно.
И это надо требовать у власти всем миром!
Обидно , что на третьем году после Революции Достоинства , мы вынуждены это требовать.
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Якщо не будемо вимогати то втратимо все, тобто Україну ))))
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Чим меньше сепаратистів,тим меньше сепаратизму, тим легше дихати ))))
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Али, а можно узнать где ,как и скольких он убил в Сочи в 2003 году? Он воевал в 2008 году с ублюдками,которые под видом защиты вторглись в мою Родину. Потом в Украине,легионером.
2017-2003=14. 14 лет и только сейчас все поняли что он "шакал"?
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А если убьет кого-то то спишут на Закон Савченко.
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- Гия Церцвадзе на свободе. Украина своих не сдает.

Юрик, нормальные и вменяемые своих не арестовывают и даже не задерживают по требованию врагов !
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... Рад за Гию! Слава богу!

Но вот следующий блок:

... По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию.Источник: http://censor.net.ua/p425122

... отказываюсь понимать! Господин Ген.прокурор Ю.Луценко! Почему защитников Украины и участников АТО (гр.России) собираются экстрадировать в РФ? Почему не экстрадировать Ахметова, Новинского, Бойко, Левочкина и всю рыговско-блевотную банду, которая нам мешает мирно жить в их горячо любимую раисю? Нехай валят туда! Кто за? Присоединяйтесь! Пора уже принять закон о лишении гражданства Украины человека, за то что он не признает страну и не любит ее. Сгоряча написал, но правду. Звыняйте!
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Не извиняйся , за правду не нужно извиняться !
+ 100% ты прав.
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А виновных в задержании героя уже арестовали? А компенсацию за не законное удержание выплатили?
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нет,бери лапти,ватник,ушанку и балалайку и выходи на майдан
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А зачем брали? Кто и почему хотели кацапам отдать? С этим будут разбираться?
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если новость позитивная про Украину или где то кто то критикует Путина или Россию зрадодрочерское сранье актиивизируеться с удвоенной силой,в первом случае тролли превращают позитив в зраду, а во втором сьезжают на украинские власти и делают виноватыми украинские власти а не Путина
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Добре що випустили. Та все ж добре було б та логічно, взагалі щоб подібних ситуацій не було. Герої України мають жити вільно та жити у повазі тих, кого вони захищають
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Выпустить то выпустили , не хотят дразнить народ, но отдавать или нет , еще не решили , насколько можно понять из статьи.
Как вообще возможно , арестовывать и выдавать людей врагу , руководству страны, за чью свободу люди воевали!!!! Еще одиннадцать человек , за решеткой сидят , кто прошел через ад войны за Украину, ждут экстрадиции к врагу.
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Как мрази у власти могут показать (пустить пыль в глаза..) народу ХОТЬ ЧТО ТО ПОЗИТИВНОЕ?!
Легко, садим человека на нары, хорошего человека, а потом с "огромными" усилиями его же выпускаем со словами: ГЛЯДИТЕ ВСЕ, как мы для НЕНЬКОЙ расстарались во всю...
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А фамилии тех одинадцати назвать можешь?
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Вопрос к Цензору, согласно этой новости, в конце статьи дана информация-
"По данным правозащитника Харьковской правозащитной группы Бориса Захарова,11 российских добровольцев, которые воевали на стороне Украины на Донбассе в составе добровольческих батальонов, сейчас под арестом в ожидании экстрадиции в Россию."Источник: http://censor.net.ua/n425122
Читайте новость внимательнее.
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Значит не можешь.Вопрос какраз к тебе - "Еще одиннадцать человек , за решеткой сидят , кто прошел через ад войны за Украину, ждут экстрадиции к врагу." -это утверждаешь ты, о Цензоре и о Захарове там ни слова.
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Не могу, тебе - просто не возможно.

Если умеешь читать - писать , а понять прочитанное не в состоянии, значит , мнимое освобождение , как раз для такого контингента как ты.
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Зато я в состоянии понять, что мы присутствуем при историческом моменте зарождения новой секты - "свидетелей одинадцати сидельцев". Вас тут уже человек десять наберётся, плюс пастор Захаров...
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Я очень рада , что на свободе, очень сильно переживала за Церцвадзе, как то очень обидно было, но зачем было держать в заключении?
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Господи, как же стыдно перед грузинами с "Шаленой зграи"...
у меня других слов просто нет как только - Пацаны, Гия - ИЗВИНИТЕ Нас!
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шоб эти суки на него охоту не обьявили,как на И.Мамчура.
Спрячьте его на время.
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Незабаром

Человеки, приехавшие захватить и экстрадировать Церцвадзе, прибыли из РФ, - Некто Г на очередных "дебатах" в ПАСЕ
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Если эта быдлярская власть будет тупить снесем вместе с рашеном. И никакие помощничники им не помогут. Народ уже и так сильно нервничает с этой властью.
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Сноситель... смотри с дивана не свались в процессе сноса.
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Стыдно за власть многие кто спасает Украину почемуто оказываються в тюрьме совпадение ,а уродов моральных отпускают по эпилепсии
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Вот все же насколько Украина повязана бюрократизмом. Сначала делают по инструкции, интерпол сказал надо исполнять, все такое ... Потом включаются мозги, с опозданием, е-мае что же мы наделали ...
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Умный человек всегда найдёт выход из трудного положения, но очень умный человек в такое положение не попадёт.
Надо внимательно присмотреться к руководителю этой операции: или болван, или сепар.
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Как можно было арестовывать кого бы то ни было по требованию россии! Это какой-то сюр! Тем более человека, который пришел защищать нашу страну от врага. Ведь это не его война, правда? А он пришел и воюет, за нас, за тех, кто его арестовывает. У них, тех кто наверху, еще остались такие чувства, как стыд, благодарность? Совесть у этих зажравшихся сволочей еще есть? Ну хотя бы чуть-чуть, на донышке души? Сколько же нужно Майданов, чтобы вымести всю гадость из страны?
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То есть , гитлер бы требовал экстрадиции воюющих против него иностранцев,
И их бы арестовывали и выдавали врагу , или сажали в СИЗО и думали бы отдавать или нет.
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Так выпущен или оправдан?Какое то неуверенное решение нашего суда,как и осталльных пойманых на корупции,на взятках с регистрации на видео.Если есть неопровержимие доказательства вины то ходь какими бы небыли угрозы из тороныс грузинов но этот крендель должен ответить за свое преступление но только в Украине и по законам Украины.Так же и Янукович,или законы для каждого персональные?
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А що з тими хлопцями, з Росії, 11 чоловік, які чекають екстрадиціі до паРаші? І як це так, їх же там зразу на Колиму відправлять. Що це за влада така, сама не може себе захистити, а коли добровольці захищають, то їх вже треба здавати. Тварини, ось що я можу сказати. Їм скоріше громадянство треба давати на рідній Руській землі, вони цю землю від ординців захищали.
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Я знал, что его выпустят. Правда, зачем было все это издевательство над человеком, что воевал за Украину? Какое то бл*дь совковое бюрократическое "правосудие"
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Украинские суды и прокуратура это враги всех честных людей! Долбанная банда!
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Интересно, что Хуйла никто не разыскивает... за убийствА.
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Я думаю, ему уже заочно приговор вынесли. Просто, пока выковырять его из рашки проблематично. Но ничего, час Х близится.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБойца "Грузинского легиона" Церцвадзе выпустили из СИЗО по решению прокуратуры, - адвокат. ФОТО+ВИДЕО
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