 Президент Мексики отменил встречу с Трампом из-за вопроса о строительстве стены на границе

Решение об отмене встречи последовало за заявлением Трампа о том, что Ньето лучше отказаться от запланированного на следующую неделю визита в США, если Мексика не собирается платить за стену на границе с Соединенными Штатами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
"Утром мы проинформировали Белый дом, что я не буду присутствовать на встрече с POTUS [президентом США], которая была запланирована на следующий вторник", - сообщил президент Мексики в "Твиттере".
Ранее в четверг Пенья Ньето раскритиковал указ Трампа о строительстве стены на границе между двумя странами и в очередной раз заявил, что Мексика не будет за нее платить. По его словам, он глубоко сожалеет, что американский президент принял такое решение. "Мексика не верит в стены", - добавил Ньето.
"Если Мексика не хочет платить за крайне необходимую стену, будет лучше отменить грядущую встречу", - написал Трамп в "Твиттере", добавив, что торговый дефицит между США и Мексикой составляет около 60 млрд долларов.
Указ о возведении стены был подписан в среду. Перед этим в интервью ABC News Трамп заявил, что Мексика на 100% возместит США стоимость постройки стены.
"Страна без границ - не страна, - заявил Дональд Трамп. - Начиная с сегодняшнего дня, США вновь будут контролировать свои границы".
В Белом доме полагают, что такая стена защитит США от наплыва наркотиков, организованной преступности и нелегальных иммигрантов.
"То, что я делаю, - на благо Соединенных Штатов", - добавил он, указав, что строительство "физически непреодолимой" преграды на границе сэкономит миллиарды долларов и сбережет множество жизней, так как положит конец трансграничной организованной преступности.
Указ предусматривает среди прочего создание 10 тысяч новых рабочих мест в области контроля за границей. По словам Трампа, его план также пойдет на благо Мексике. Мексиканские власти в прошлом не раз заявляли, что не намерены платить за стену. По словам Трампа, его правительство немедленно приступит к работе по возведению стены на границе между двумя странами. Обращаясь к сотрудникам министерства внутренней безопасности, президент заявил, что стена предотвратит проникновение в США нелегальных иммигрантов и наркокартелей из всей Южной Америки.
По оценкам Трампа, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов. По мнению многих экспертов, на строительство стены потребуется больше денег, чем та сумма, которую озвучил Трамп.
Финансирование строительства стены должен еще одобрить конгресс. Ранее Трамп заявил, что часть стены можно сделать попроще - в виде высокого забора.
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В чем обламал?
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По сути, у нас есть один дибильный сосед, из за его деиствыи мы сами строим стену, но изключительно за свои счёт - надо признать - им удалос этого добитса.
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Хотя, после одного заявления, что потепление придумали китайцы, нужно было отправить его в дурку к ВВХ.
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хоча наркоту можна транспортувати не тільки по суші, а й під під землею, під водою, повітряним шляхом
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Короче, через год америка будет ностальгировать за временами, когда правили демократы
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