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 Вблизи Мариуполя террористы обстреливают позиции украинских военных под Талаковкой, - пресс-офицер Чмиль

Жители Мариуполя слышат звуки обстрелов боевиками украинских позиций под Талаковкой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом порталу 0629 рассказал спикер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

В данную минуту террористы т.н. "ДНР" ведут огонь из минометов по позициям украинских военнослужащих в районе Талаковки. Огонь идет из подконтрольного боевикам с. Пикузы.

В 10:00 - 10:30 боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Водяного из минометов 120 и 82 мм. "Обстрелов было много. Просто десятки тяжелых мин", - говорит Иван Чмиль. Украинские силовики огонь в ответ не открывали.

Однако жителям Мариуполя на данный момент ничего не угрожает. Сильный восточный ветер доносит до города звуки обстрела, происходящего в десятке километров.

"Ситуация под контролем. Идет огонь по позициям, а не по населенному пункту", - сказал спикер сектора "Мариуполь".

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На каком основании позволяем всякой мрази стрелять на нашей святой украинской земле ?
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Ну так у нас есть гарант,который гарантирует каждому гражданину Украины ,что мразь пришедшая на нашу землю будет уничтожена а не то ,что он гарантирует мрази безнаказанную стрельбу !
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На основании того, что предпочитаете больше сидеть на попе у монитора.
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Повезите туда Гарбуза, Туку и Югика, пускай посмотрят, а то они никак не могут террористам вагоны отправить...
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Один раз цинично ответить полным комплектом и заткнутся свиньи
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"Ситуация под контролем. Идет огонь по позициям, а не по населенному пункту", - сказал спикер сектора "Мариуполь".

Та ващще всё путём. Ну подумаешь там, ребят на позициях накрывают. От же ж, бля, эти тупые говорящие головы, так называемые "спикеры" чего-то там.
Источник:http://censor.net.ua/n425120
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Я думаю, что все эти спикеры, Лысенки - это не офицеры. Ибо у офицеров какая-то честь должна быть, что-ли. Понятно, что приказали не стрелять, приказали те, кто в окопах не сидит и дети их там не сидят. Но все же.
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Побудь, мій Боже, отут, зі мною,
У цьому полі, у розпал бою.
Серед руїни і серед краху
Не дай пізнати глибини страху.
Не дай упасти в зневіру й розпач
І побратимам розбігтись врозтіч.
Побудь, мій Боже, отут, між нами,
Душею батька, сльозою мами,
Сестри любов'ю, брата плечима,
Чеканням милої, її очима.
Побудь мій Боже, отут, зі мною,
Посеред світу, посеред болю.
Храни від смерті, від кулі вражої.
Будь мені, Боже вартою, стражею.
Я тіло й душу тобі офірую.
Побудь, мій Боже, зі мною! Вірую!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВблизи Мариуполя террористы обстреливают позиции украинских военных под Талаковкой, - пресс-офицер Чмиль
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