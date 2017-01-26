 Вблизи Мариуполя террористы обстреливают позиции украинских военных под Талаковкой, - пресс-офицер Чмиль

Как передает Цензор.НЕТ, об этом порталу 0629 рассказал спикер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.
В данную минуту террористы т.н. "ДНР" ведут огонь из минометов по позициям украинских военнослужащих в районе Талаковки. Огонь идет из подконтрольного боевикам с. Пикузы.
В 10:00 - 10:30 боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Водяного из минометов 120 и 82 мм. "Обстрелов было много. Просто десятки тяжелых мин", - говорит Иван Чмиль. Украинские силовики огонь в ответ не открывали.
Однако жителям Мариуполя на данный момент ничего не угрожает. Сильный восточный ветер доносит до города звуки обстрела, происходящего в десятке километров.
"Ситуация под контролем. Идет огонь по позициям, а не по населенному пункту", - сказал спикер сектора "Мариуполь".
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Та ващще всё путём. Ну подумаешь там, ребят на позициях накрывают. От же ж, бля, эти тупые говорящие головы, так называемые "спикеры" чего-то там.
Источник:http://censor.net.ua/n425120
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У цьому полі, у розпал бою.
Серед руїни і серед краху
Не дай пізнати глибини страху.
Не дай упасти в зневіру й розпач
І побратимам розбігтись врозтіч.
Побудь, мій Боже, отут, між нами,
Душею батька, сльозою мами,
Сестри любов'ю, брата плечима,
Чеканням милої, її очима.
Побудь мій Боже, отут, зі мною,
Посеред світу, посеред болю.
Храни від смерті, від кулі вражої.
Будь мені, Боже вартою, стражею.
Я тіло й душу тобі офірую.
Побудь, мій Боже, зі мною! Вірую!
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