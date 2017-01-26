EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  693  41
Все про:визит (2022) МИД (3802) США (11771) Климкин (1073)

 Климкин в феврале намерен встретиться с представителями администрации Трампа: "Мы находимся в очень плотном контакте"

В феврале 2017 года в рамках председательства Украины в Совете безопасности ООН глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин планирует провести первые встречи с представителями администрации нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Климкин сообщил журналистам.

"Мы находимся в диалоге. По датам смогу сказать несколько позже. То есть, я буду присутствовать в следующем месяце (в Нью-Йорке. - Ред.), поскольку, как вы знаете, мы председательствуем в Совете безопасности. У нас будет два очень важных министерских заседания: одно посвящено угрозам критической инфраструктуры, а одно посвящено конфликтам на европейском пространстве", - сказал Климкин.

"Конечно, буду встречаться там с представителями американской администрации, поэтому в ближайшие дни по датам и по встречам будет логистическая ясность, тогда скажу, но, конечно, это очень важно, и мы находимся в очень плотном контакте", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Визит в США Президента Украины планируется в феврале", - посол Украины в США

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Климкин в контакте с Трампом... Можно быть спокойным...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
одни надежды гнойсман надеется на рост экономики гонтарева на укрепление гривны а петя на безвиз
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Аааа,теперь уже не Петя а Климкин и не с Трампом ,а не пойми с кем .... ну почти ,как безвиз ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олег, ты просто не понял, Климкин встретится с администрацией Трампа после встречи Трампа и Порошенко. Будут обсуждать вопрос, - А куда Порошенко подевался?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там наверное ещё не поняли. что будут иметь дело с идиотом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 


лизнул и снова молодец
https://lenta.ru/news/2017/01/26/akter_pytiny/
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
теперь два пидора хуйло и Шерлок холмс( советский конечно же )
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не расстраивайтесь ,в мРассии НИКОГДА не было нормальных когда затрагивался украинский вопрос ,они Все имперцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп ворью денег точно не даст ,так что зря ..контачился..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Олег Паршин
Вчера в 14:35 ·

"МВФ не будет рассматривать вопрос о транше Украине до конца января".
Рассмотрят Антигуа и Барбуды, Лаосс, Сомали.
Украина в пролете.

Петр Алексеевич, распускай пацанов, в феврале пилить будет не х@й.😃
С таким уровнем коррупции в стране, денег не дают.
А скоро прекратят и руку президенту подавать.
Не ту страну назвали Барбуды, ведь правда!?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ааааааа!!!!!!!!! анекдот про василия ивановича и петьку, когда обсуждали, что есть "нюанс".(либо "в плотном контакте).
 показать весь комментарий
Ответить
 
даже не знаю, почему я ему не верю, может быть потому что он зять российского генерала или он просто неубедителен?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы Ляшко был бы с Трампом в контакте, я бы не удивился, но Климкин как ты мог, ай шалунишка.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кому Трамп, а кому и "трампапам"...
С 1 февраля Украину ждет масштабный рост цен

Вслед за подорожанием газа с 1 февраля украинским промышленникам повысят тарифы на электроэнергию. Эксперты отмечают, что есть риск ухудшения ситуации сперва для промышленных предприятий, а со временем и для рядовых украинцев. Им и так придется с 1 февраля больше платить за жд билеты и интернет. Об этом сообщает UBR.
Повышение тарифов на электроэнергию для предприятий
Для потребителей 1-го и 2-го классов напряжения тока станет дороже на 1-3% вне зависимости от обслуживающего облэнерго (кроме компаний Энергия-Новояворск во Львовской области и Атомсервис в Николаевской области). Также на 0,7-1,91%, или на 0,96-3,38 коп/кВт-час, до 143,9-180,52 коп/ кВт-час увеличены расценки для "Укрзализныци".
В декабрьском решении НКРЭКУ говорилось что оптово-розничные цены для промышленности будут снижены на 15%, однако вместо обещанных скидок на электроэнергию, промышленникам повышают тарифы.
Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский предположил, что это может быть связано с девальвацией гривны.
"Энергоносители закупаются за валюту. У "Энергоатома", ДТЭК, газовых ТЭЦ - у всех есть валютная составляющая", - пояснил Землянский.
При этом на сайте НКРЕ никаких аргументов нет - только цены по всем облэнерго.
Сложившаяся ситуация грозит уничтожением промышленности, считают эксперты. Как отмечает глава Ассоциации украинских банков Алексей Кущ, индекс цен производителей за 12 месяцев превысил 35%, в то время как потребительских - только 14%.
"Это значит, что себестоимость производства продукции увеличивается в среднем втрое быстрее, чем цена ее реализации. Это ненормально" - отметил Кущ.
"Промышленную инфляцию никто не контролирует, себестоимость продукции растет рекордными темпами. При этом бизнес заставляют повышать еще и минимальную зарплату. И параллельно с этим проводится жесточайшая монетарная политика, которая полностью "высушивает" весь потребительский рынок. Зарплаты и пенсии не растут, денег у людей все меньше, следовательно, спрос на товары падает. Какие предприятия могут выжить в подобной ситуации? Это чревато уничтожением промышленности", - заявил Кущ.
Украинцам стоит приготовиться к подорожанию в метро, трамваях и троллейбусах
Аналитики предупреждают, что рост тарифов отразится в индексе промышленных цен, на который влияют девальвация, стоимость электроэнергии и тарифы на железнодорожные перевозки. А в течение полугодия, цены от производителей докатятся и до розницы.
Украинцам стоит готовиться к подорожанию коммунального электротранспорта (метро, трамвай, троллейбус), железнодорожных поездок и услуг водоканалов.
Подорожание газа для промышленности
Напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 февраля 2017 года повысит цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 22%. Теперь промышленникам придется платить за газ на 1600 грн больше - 9 200 грн за 1 тыс. куб. м. Для других покупателей цена в следующем месяце вырастет на 21,1%, или на 1760 грн - до 10140 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). "Такое повышение обусловлено ростом цен природного газа на европейском рынке", - объяснили в "Нафтогазе".
Билеты на поезд станут дороже
Глава "Укрзализницы" Войцех Балчун подтвердил, что в 2017 году предприятие поднимет цены на проезд в железнодорожном транспорте.
Так, проезд в плацкартном вагоне сообщением Киев-Ивано-Франковск сейчас стоит почти 76 грн. С 1 февраля 2017 цена составит около 90 грн, а с 1 октября - 102,14 грн. Проезд в купейном вагоне сейчас стоит 223,22 грн. С 1 февраля цена изменится и составит уже 264,5 грн, а с 1 октября - 300 грн. При этом билет в СВ-вагоне сейчас стоит 492 грн, а с октября 2017 года будет 662 грн.
Плацкартный билет в поезде сообщением из Киева во Львов, Одессу, Ужгород и Харьков пока оценивают в 130,05 грн. В феврале проезд будет стоить 154 грн, а с октября - 175 грн. Стоимость билета в купейном вагоне из Киева в Одессу с февраля будет составлять 342 грн, а с октября - 388 грн.
Провайдеры и мобильные операторы поднимают цену
Украинский провайдер компания "Воля" с 1 февраля повышает тарифы на пакеты услуг ТВ, Интернет, ТВ+Интернет. Объясняя, причины изменения тарифов, провайдер напоминает о сложной экономической ситуации в Украине.
Повышение коснется части пакетов ТВ, Интернет, ТВ+Интернет и дополнительных пакетов ─ "Спорт" и "Футбол HD". В среднем размер абонентской платы за услуги провайдера повысится до 6%. Например, в Киеве пакет "Старт" (интернет) подорожает со 116 до 128 грн. Пакет Turbo HD old (интернет+цифровое ТВ) обойдется не в 199, а в 209 грн. А пакет "Всесвит+Кино" (цифровое ТВ) подорожает с 218 до 232 грн.
На официальном сайте Киевстар появилось сообщение о прекращении действия некоторых тарифных планов и замены их на другие, более дорогие, с 1 февраля 2017 года.
С 1 февраля 2017 года перестанут действовать тарифы "Все за 40", "Все за 70", "Все за 120", "Все за 95" и "Все за 150". Новые пакеты подорожали от 4% и до 65% в зависимости от тарифного плана. Пользователей этих пакетов бесплатно и автоматически переведут на новые тарифы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У нас такой народ, что все схавает, будет терпеть до последнего, не то что в Европе, чуть что, сразу митинги по всей стране собираются.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так виходь, покажи приклад. Чи ти вдома хочеш відсидітися?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Че стрелки переводишь, сам че не выходишь, дома штаны около компа протираешь, или тебя это правительство во всем устраивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потому что средняя зарплата работников минстеця составляет 10000 грн. ему хватает на чай, сосиски и коммуналку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
700 євро на місяць плюс статус держслужбовця. А скільки Вам Вона платить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
вона? у меня директор мужчина. мне, как фармацевту, платят гораздо меньше
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А за какие такие заслуги держслужбовцю в Украине такие деньги платят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не скаржуся. У мене все нормально.
А ти працювати не намагався?
 показать весь комментарий
Ответить
 
И где же такую зарплату в Украине 700 евро получают, может устроишь на работу, а то ты переживаешь, что я работать не хочу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так потому у них и майданов не бывает, что пар выпускают, как из чайника, а у нас, как в котле с запаянной крышкой - греется, греется, а потом хрясь и всё в клочья. И снова запаялись...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ahmad ‏@AlAhmediya 32 мин.32 минуты назад
В МВФ заявили, что для завершения решения о выделении четвертого транша в размере одного миллиарда долларов осталось несколько проблем.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чиновники не будут разворовывать, этим заниматься будет ихня родня.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамп також має наміри................... здійснити перевірку витрачання коштів, виділених США Україні............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то подсказывает - Трамп будет долго мурыжить. В отместку за Манафорта.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Клімкін, не лізь до Трампа. Не відбирай в кацапів і адептів Вони останню надію.
 показать весь комментарий
Ответить
 
с уборщицой?......или на бордюре как Сеня посидит, покурит, подумает............. а этот то бабло по офшорам как 2 пальца скосить сможет, новых демократичных слуг народа......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Единственный очень плотный контакт Климкина в США
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вазелина достаточно закупили для еще более плотного контакта после того, как вы всем гамузом ратовали за Клинтон и всячески чмырили Трампа через Манафорта?
И даже с провалившегося винницкого учителя истории на посту посла в США как с гуся вода.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ребята, вам не кажется, что они просто смеются с нас?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все мало-мальски значимые представители администрации Трампа в Вашингтоне а не в Нью Йорке . Более того, Трамп объявил что США будет сокращать финансирование и сотрудничество с ООН.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А что он тебе ответит, просто пёрнул не подумавши этот пацан. Небось на папкиных деньгах сам сидит....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин в феврале намерен встретиться с представителями администрации Трампа: "Мы находимся в очень плотном контакте"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик взятка Госпогранслужба ГПУ ГФС Донбасс задержание Крым крымские татары Курбединов Луганщина МИД Нацполиция обстрел обыск ПАСЕ Порошенко прокуратура репрессии Россия СБУ смерть суд судья США Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти