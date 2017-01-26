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Все про:железная дорога (947) Луганщина (3613) Луценко (6328) блокирование (90)

 Общественная деятельность не должна нарушать Уголовный кодекс, - Луценко о блокировании железной дороги на Луганщине

Общественную деятельность необходимо осуществлять в рамках законодательства, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя блокирование участка железной дороги в Луганской области.

"Я очень надеюсь, что общественная активность будет направлена в общественное русло, а не на нарушение Уголовного кодекса. Даже благородные цели в правовой стране, к статусу которой мы стремимся, должны достигаться законными методами", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, генпрокурор отметил, что эти события могут быть также квалифицированы как "захват подвижного состава - это особо тяжкое преступление".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирование железной дороги на Луганщине представляет угрозу энергетической безопасности Украины, - Гарбуз

Как сообщалось, ветераны АТО 25 января заблокировали ветку железной дороги Луганск - Лисичанск - Попасная на участке Горское - Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями. Блокпост блокады получил название "Редут Богдана".

Прокуратура 26 января открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения по ч.1 ст.279 Уголовного кодекса Украины (блокирование транспортных коммуникаций).

Смотрите также: Активисты заблокировали движение товарных поездов с оккупированной территории Луганщины, - Парасюк. ФОТО
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Дятел!Общественные организации страну отстояли 14г,когда МВД,СБУ и армия спасовали.
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А где шоколядная рать, минкумовские внештатные работники? Почему не спамят? Новые методички еще не получили?
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Тема неудобная ,методички писала жена стэця перед отьездом на Мальдивы так шо пока ..мнение.. не сформировано
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Они сейчас на другой новости, не успевают, бедолаги, быть везде))))) Нас же больше!!!
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Луценко, ты докажи что коррупция не нарушает уголовный кодекс! Вот же падлюка
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Югик, хорошую оригинальную идею тебе подкинули. Вполне можно на ней защитить проффесорскую десертацию по ересьпруденции.
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интересно, а процедура назначения г-на Луценко на должность ген.прокурора ничего не нарушает?
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Ачкастый ПЕДЕРАСТ забыл как во времена первого и второго Майдана, забрызгивал слюнями микрофон, называя ахметовых, шухерычей, допа-геповцев, мертведчуков и прочую рыго-анальную шваль, бандитами и грозился рассадить всех по камерам!?!?!?! Прошло время и ачкастый, гырлявый ПИСТАБОЛ, забыл все былые речи и лозунги и собирается как и его папередники ярема и запщёкин досиживать свой срок, протирая штаны
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Все вирішується дуже просто: Націоналізація монопольної енергопостачальної кампанії рудої ахметки ДТЕК і переобладнанні ТЕЦ на вугілля з Павлограду, яким завалені усі склади.
Націоналізація монопольних компаній - світова практика. Рудий ділиться надприбутками з оборуток з завищеними тарифами з Жирною Баригою. А однотурове бидло сидить мовчки з повним ротом "шоколаду" рошен вже два з половиною роки як сичі. А треба випльовувати цю мерзоту, добре мити свого рота і виходити на люди з твердою заявою: "Ми помилились. Імпічмент Порошенку. Дострокові.".
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А Юга став баригою і це вже не лікується. Конфіскація майна і рахунків. Отак, пан чіновник
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на Ахметке столько крови, что одной национализацией не обойтись, но это при власте без БАРЫГИ
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ой, как мне нравятся комментарии на этой ветке! класс!
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И только одиозный гыг с вами зашкварился ( наверное кредит у него в доларах) остальных что-то не видно
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Інші гарячково шарудять методичками ...
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Есть тут "Гьігсвами"-порохосос-говноед. Он методички часто путает, ну и "зашквариваеццо".)
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А шкурна бездіяльність говнопрокурора по відношенню до "своїх" високопосадовців це не порушення Уголовного кодекса. Навіть не сумніваюсь про "принципову безкомпромісну позицію" цього пустобріха по відношеню до добробатівців. Скільки вже всього наобіцяв... , а як був балаболом, що прислуговує владі так і залишився.
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Война на Донбасе закончися только тогда кода барыги перестанут на ней делать личный бизнес.Уголь свозят с всей оккупированной Донецкой области из копанок и прочих мелких ямок как будто на шахту которая платит налоги Киеву - потом этот уголь продают Киеву. Кого дурим уроды!
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Зрадо@ам все можно. Они у нас вместо закона.. На все один ответ: бо ахметав не сидить..
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а чем тебе такой ответ не нравится?!! к тому же это правда ахметов не сидел не сидит и не планирует садится!!
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Правильно. Вот когда тебе расуярят бутылкой или битой бошку и того кто это сделл сразу отпусят бо ахметов же не сидить.. Логично? Очень много расплодилось скотов -беспредельщиков, которых отмазывают под этим предлогом..
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.....помню ЮРУ когда он в кепке аля ЖИРИНОВСКИЙ пинал железной изгородью в МИЛИЦИОНЕРОВ !!!! шизофрения покорила страну ....
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Парасюк говорит, что они остановили поезд, который ехал отдавать пустые вагоны сепарам)) А шуму то скока подняли из-за пустых вагонов т.к. уголёк как ехал так и едет. В чём прикол?
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Я так смотрю, везде боевики стреляют а на етом участке тишина, даже поезда ходят. Может отсюда и начать наступление укр. армии? Загрузить две дивизии в ешелоны и заехать на поезде прямо в донецк? А чтобы боевики случаем не обстреляли поезда, так по бокам рядом будут бежать Тука, Югик, Гарбуз, Гнойсман, Пашинский, Ахметка, Бойко и еще пару десятков недоделков...
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агрузить две дивизии в ешелоны

Нема дивізій - одні бригади , та й ті напіввкомплектовані ...
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Да? Ну не знаю. Пеця трубил перемогу за перемогой. Говорил что наша армия до зубов вооружена. Проводит учения за учениями, выставки нового вооружения... Даже военные заводы позакрывал и урезал денег на оборонку потому что некуда уже столько техники девать...
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Угу - судячи з кількості генералів і адміралів - наші ЗСУ навіть вкомплектовані поза штатом ...))
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что наша армия до зубов вооружена. Проводит учения за учениями, выставки нового вооружения...
----------------------

А причем тут вооружение? Пилить-то бабло надо...
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А знаете в чем интрига???
Активисты, перед началом акции, на пресухе (да и видео было), рассказали, что они подали запросы, в том числе и в Минтранс, на предмет "ездят ли поезда в ОРДЛО или нет?".

Вот мне интересно, что Минтранс ответил???

Если оттуда написали "Боже упаси - мы же ни как, ни чем, и вообще, фуфуфу с ОРДЛО, отношения не имеем, все железнодорожные сообщения прекращены и проч.".

То ситуация с остановленными составами приобретает совсем другой ракурс
(и юрасику бы побухать пару дней, прежде чем что либо крякать в СМИ)

А кто в курсе, что ответили из Минтранса???
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Вот бы представители власти так озаботились поставкой Оплотов для ВСУ!!! Ан нет....
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На сколько я помню, ветераны добробатов обещали полную блокаду для освобождения всех наших пленных, так как долбанутые переговорщики ещё годами будут вести переговоры с сепаратистами и освобождать боевиков захваченных в плен в боях бойцами ВСУ.
Луценко плевать, что наши воины мучатся в плену, ему важно чтобы шоколадная контрабанда ходила.
Алкаш Франкфуртский, дела он уже открывает.
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http://gordonua.com/news/war/vmesto-borby-s-kontrabandoy-policiya-vozbuzhdaet-ugolovnye-dela-protiv-lyudey-delayushchih-ih-rabotu-semenchenko-171010.html

Вместо борьбы с контрабандой полиция возбуждает уголовные дела против людей, делающих их работу - Семенченко
Торговля с оккупированными территориями Украины является государственной изменой, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко.
Сегодня 18:38

Народный депутат от "Самопомочі" Семен Семенченко в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что попытки причислить его к организаторам блокады оккупированных территорий Донбасса связаны с намерениями обвинить его в пиаре.
"Я лично поддерживаю блокаду Донбасса. Но из нас почему-то пытаются сделать организаторов этой блокады. Наверное, чтобы отвлечь внимание людей на якобы ее политический характер, то есть хотят обвинить нас в пиаре. Поэтому я могу говорить только о том, что здесь вижу. В направлении "ЛНР" шел поезд. Его фактически отправили на таран баррикады. Сейчас он стоит на месте, где остановился. И теперь рассматривается вариант, чтобы приварить его к рельсам. Но технически осуществить это быстро не получится. В настоящее время тут 15 градусов мороза, плюс это рядом с линией разграничения сторон. Однако, по мнению ветеранов добробатов, этот поезд никуда ехать не должен. Это лучшее место для его отстоя", - отметил Семенченко.
По его словам, участники блокады Донбасса делают, в частности, работу полицейских.
"Торговля с оккупированными территориями - это не только бизнес на крови, но и финансирование терроризма, а также государственная измена. Чтобы остановить госизмену, мы готовы не только к уголовным делам против себя, но и отдать жизни. Ведь именно ради свободной Украины на фронт шли добровольцы. А вообще печально, что вместо борьбы с контрабандой полиция возбуждает уголовные дела против людей, делающих их работу. То же самое было и при экс-президенте Викторе Януковиче", - подчеркнул нардеп.
По его мнению, министр по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш, который выступает против блокады Донбасса, должен быть отстранен от занимаемой должности.
"Во-первых, есть постановление Верховной Рады о признании временной оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Во-вторых, на Донбассе присутствуют российские войска. Об этом, в частности, говорят представители украинской власти и спецслужб. Это то, что касается статуса данных территорий. Таким людям, как Черныш, который дает интервью российским пропагандистским изданиям, не место в Кабинете Министров Украины. "Самопоміч" сейчас готовит постановление о его отстранении от должности. Коллаборантам не место в правительстве воюющей страны", - резюмировал Семенченко.
26 декабря 2016 года ветераны добровольческих батальонов и волонтеры объявили о начале товарной блокады оккупированных районов востока Украины из-за того, что их требование об освобождении заложников не выполнено.
По словам экс-начальника штаба батальона "Айдар" Валентина Лыхолита, будут блокироваться поставки в оккупированные районы металла, леса, сигарет, алкогольных напитков.
Замминистра по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что блокада Донбасса не может длиться долго. По его словам, она должна иметь эффект "шоковой терапии".
25 января 2017 года нардеп Семен Семенченко сообщил, что ветераны установили первый блокпост, который получил название "Редут Богдана".
Сегодня начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай отметила, что правовую оценку действиям участников блокады ж/д путей в Луганской области должны дать СБУ и Генпрокуратура.
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Барыга спустил с цепи собаку, а собака никак не может раздуплиться и понять, что ей делать, то ли тявкать, ли хвостом вилять.
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https://youtu.be/P8jGBoEgugs
Под видом угля с оккупированных территорий вывозят контрафактные лекарства, алкоголь, - Снегирев
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https://www.facebook.com/svoboda.gayda/posts/1298979116815278

Таїса Гайда
22 января в 23:20 ·

Про незручних на війні
Хлопці на нулі перепинили буса з контрабандою. Викликали СБУ, яке забрало і буса і власників. Через тиждень бус знову там саме перетинає кордон. Хлопці псіханули. Мордою в асфальт, товар забрали і віддали дитячому будинку. Приїхало те саме СБу і відкрило на хлопців кримінальне провадження
Офіцер, слідкував за фортифікаційними спорудами , ввечері пересилав дружині СМС, що йому погружували, якщо не підпише документи , сказав, що не підпише. Ранком його знайшли повішеним, за два дні до ротації. Прокуратура веде слідство уже майже два роки
У Полтаві ми зустрілись з хлопцем, який після перебування добровольцем в зоні АТО, не може нормально піднести до рота чашку з кавою, проливає. Його тримали і били у підвалі свої за те, що наважився говорити за мародерство. Він дивом вижив. Тепер -інвалід.
Тиждень тому знайшли повішеним хлопця, який пройшов донецький аеропорт, до цього йому погрожували. Він загинув не в ДАП, а нещодавно - в сірій зоні
Незрозумілі самостріли, нерозслідувані вбивства , кримінальні провадження і мовчання в обмін на погрози вивезти і закопати в сірій зоні.
Таких випадків багато, ми дізнаємось про них через дружин, матерів, які розповідають про те, як їм довго не віддають тіла, як привозять тіла чорно-сині від побоїв.
Ми маємо про це говорити а не кліпати пластмасовими віями , розповідаючи про те, як побудували одну з найпотужніших армій світу. Ми маємо говорити про контрабанду, про зрадників і заробітчан в зоні АТО. Тому що очистити може тільки правда і покарання усіх, хто причетний до заробляння на війні , убивств та залякувань усіх , хто не згоден.
Колись мародерів розстрілювали, зараз стріляють та вішають тих, хто намагається боротись проти мародерів. Злодійкувата влада, яка за три роки виростила подібних до себе монстрів
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Все правильно говорит Луценко... Решать такие вопросы должно государство, никакие Семенченки. Или будет анархия и Хуйло этим воспользуется.
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Как интересно: те, кто раньше бичевали контрабанду, включая и Туку, сегодня, вдруг, запричитали: они же тоже наши люди! К чему бы это? Может война закончилась? - все враз стали гуманными к лугандону. Не лицемерьте, страх, что вскроют нехилые схемы крышевания контрабанды на оккупированные территории - виной этому припадку любви к сепарам.
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Не будет толку от этого. Будет много шума, тролячьего визга, а толку - 0. А ещё будет много проблем для страны.Но пиар дороже.
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И момент выбран подходящий - в разгар холодов. Всё во благо Украины. Молодцы Самонемочь!
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От перевертень!!!
А чи не на суспільно-палаючих шинах ти до влади прийшов?
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Hanna ☀ ‏@HannaGun 6 ч.6 часов назад
Владні баРИГИ так і не зрозуміли що таке український Народ. Й досі судять всіх по собі.За боягузливими і цинічними відображеннями у дзеркалі






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Количество Шариковых (с простым решением сложных вопросов) на Цензоре зашкаливает)))
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"Даже благородные цели в правовой стране, к статусу которой мы стремимся, должны достигаться законными методами" - золотые слова, Юрий Витальевич, а что же ты во время Майдана такого не говорил? Или когда сам завоевываешь власть - все средства хороши, когда же против твоих интересов идут - надо вспомнить о законе.
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да как же и вообще любую деятельность
Что то есть в рамках законодательства "контрабанда" ?
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на крысме:

1. В Крыму новый виток репрессий. ФСБ провела обыск в доме активистки национального движения Зодие Салиевой и ее сына Сейрана, которого увезли в ФСБ. Ранее Салиева "суд" оштрафовал на 20000 рублей за то, что он по громкоговорителю мечети в Бахчисарае объявил об обысках в домах крымских мусульман 12 мая 2016 года. Сегодня перед домом Салиевых собралось множество людей, которые проклинали вооружённых оккупантов и желали им гореть в аду! https://www.youtube.com/watch?v=ko6ohdToyQ8 (видео). Адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева оккупанты задержали по дороге к месту проведения обыска https://www.youtube.com/watch?v=0xgRq6vXl-Q (видео задержания, обысков и комментарии адвокатов). Позже в офисе и квартире адвоката Эмиля Курбединова также провели обыск. Вооруженные оккупанты, пряча лица, привезли с собой подставных понятых и отказались предъявлять документы. Дети были напуганы, женщинам вызвали скорую. Посмотрите, что происходило в квартире адвоката, которого обвиняют в "экстремизме" за посты в соцсетях 2013 года!!! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/824573132858126336 (фото и видео). Для усиления репрессий оккупанты вызвали в обыскиваемую квартиру вооружённый спецназ https://twitter.com/krymrealii/status/824567177206530053 (фото-скрин). Вечером на оккупационном судилище Курбединову дали 10 суток ареста, а Салиеву - 12 суток. Это последнее "предупреждение" http://krymsos.com/ru/news/zatrimannya-advokata-emilya-kurbedinova-vse-shcho-vidomo-na-danii-moment-onovlyuyetsya/ (фото, видео). Тем временем пропагандисты "Рен-ТВ" сопроводили новость об обысках в домах крымских татар кадрами с гранатами и оружием http://qha.com.ua/ru/obschestvo/propagandistskii-rentv-pokazal-absurdnii-syujet-ob-utrennem-obiske/170270/ (видео), но эти кадры взяты с обысков в Москве и Санкт-Петербурге, проведённые 12 ноября 2016 года. Геббельс перевернулся в гробу https://www.youtube.com/watch?v=4Iqd13FK5ng (видео).
2. Крымского татарина Арсена Джеппарова, обвиняемого по "делу Хизб ут-Тахрир", посадили в карцер на 10 дней из-за бороды. Ранее политзаключённому, которого содержат в СИЗО с апреля 2016 года, была проведена карательная психиатрия http://15minut.org/news/168290-krymskogo-tatarina-dzhepparova-iz-za-borody-na-10-dnej-otpravili-v-karcer . А т.н. "диверсанту" Евгению Панову продлили арест до 7 марта http://krymsos.com/ru/news/mosmisksud-zalishiv-v-sizo-ukrayinskogo-diversanta-panova/
3. Яны-Капу (Красноперекопск). Ребенка преследуют в школе из-за жалобы на питание в соцсетях. Девочка попросила администратора группы запись удалить. Теперь вы поняли, почему в Крыму многие пишут сообщения АНОНИМНО? http://www.krasnoperekopsk.net/2017/01/iz-socialnyx-setej-zapis-pro-edu-v-shkole-byla-udalena-t-k-u-devochki-nachalis-problemy-s-rukovodstvom-shkoly/
4. Керчь. Потенциальный понаехавший из Саратова АНОНИМНО выясняет, как у нас дела: "Я с Саратова и вместе со своей женой очень сильно хотим переехать в Крым. В связи с этим хотелось бы узнать у местных, как обстоят дела для трудоустройства иногородних: 1) Есть ли у вас воинские части и есть ли в них наборы; 2) Жена работает в РЖД, есть ли она у вас уже? Анонимно (прим. Российские железные дороги отсутствуют в Крыму из-за страха санкций)". Местные дали такие ответы: "Даже и не вздумай сюда ехать! С работой на КЖД тяжело, да и зарплаты не такие, как на материке. И со службой то же самое. Все едут в Крым, надеясь на золотые горы, а по приезду сразу все иллюзии исчезают", "Рановато сюда ехать пока. Местные уезжают, а вы напрасно торопитесь", "Приезжайте летом, а осенью подумайте. Если вычесть море, что ещё тут делать?", "Люблю свой город, но все очень плохо", "Не надо сюда ехать, не порть себе жизнь", "Если автор переедет из Саратова в Керчь, его когда-нибудь обязательно за это проклянут его же дети", "Вот сука, только тебя тут и не хватало!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/824587872133140480 (скрин).
5. Керченские девчонки, которые не в восторге от понаехавших строителей Керченского моста, назвали гастарбайтеров "материковским быдлом и кишкоблудами" за неуважительное отношение к местным поварам, которые их кормят. Пост, разумеется, написан АНОНИМНО https://twitter.com/KrimRt/status/824582102280708100 (скрин).
6. Ватникам не нравится, что в "родной гавани" Феодосия чахнет: "Народ феодосийский, низкий поклон вам. Вы сумели сменить страну, никуда не переезжая! Это черта сильных и стойких! Но один маленький вопрос: обязательным условием вступления было увольнение всех дворников и отказ за уходом клумб? С высоты птичьего полета Феодосия похожа сейчас на огромную грязевую лужу. Невозможно пройти и 100 метров, чтобы не испачкаться. Про включения уличного освещения я вообще молчу" https://twitter.com/KrimRt/status/824604782597996545 (скрин).
7. Пособник оккупантов (Григорий Иоффе) упрекнул крымчан в нежелании терпеть свалки и карьеры под окнами. Сказал, что это "экологический эгоизм", и пожаловался на усталость от воплей https://twitter.com/CrimeaUA1/status/824310022255640576 (скрин и ссылка).
8. Предатель Зубков подал документы на турецкое гражданство. Кроме того, Зубков анонсировал строительство своего нового зоопарка под Стамбулом. Для него срусская весна закончилась бегством. Тем временем Чубаров прокомментировал намерения предателя так: "Один из тех, кто с первой минуты российского военного вторжения в Крым, финансово и техникой содействовал парамилитарным пророссийским организациям, теперь решил перебраться в Турцию. Что ж, там тебя, Зубков, встретят достойно. К тебе много вопросов, в том числе и по сотрудничеству с убийцами из «крымской самообороны», в частности с Самвелом" http://15minut.org/news/168317-glava-medzhlisa-prigrozil-zubkovu-otvetstvennostyu-v-turcii
9. Зубков - это наглядный пример того, что бывает с теми, кто предает Украину и сотрудничает с оккупантами.
10. Оккупанты обвинили крымчан в распространении чумы свиней. А фермеров назвали КРЕСТЬЯНАМИ! Рабовладельческий строй, раскулачивание и вот это вот всё уже не за горами. Оккупанты хотят знать точное число домашнего скота в хозяйствах крымчан https://twitter.com/CrimeaUA1/status/824580335484735488 (скрин и ссылка).
11. Пропагандисты задались вопросом: "В Крыму будут гореть костры из людей?". В статье речь идёт о том, что всё больше предпринимателей в Ялте угрожают сжечь себя от покращень в говени https://twitter.com/CrimeaUA1/status/824368921901985792 (скрин и ссылка).
12. Армянск продолжает испытывать нехватку воды. Оккупанты ПЛАНИРУЮТ организовать подвоз питьевой воды, которую дают в основном по ночам, но и её пить нельзя http://news.sevas.com/crimea/podvoz_pitevoj_vody_v_gorod_namereny_organizovat_vlasti_armyanska
13. В Евпатории продолжают поиски энергомоста: "Каждый день отключают свет!!!! Дома на 2-3 минуты раза по 3-4 в день. На работе не каждый день, но часа по 2 может не быть!!! Что творится???", "Да ладно вам, энергомост же провели). Щас еще газ заведут и вообще сказка будет)", " Ага, скоро мост достроят - и заживём" https://twitter.com/KrimRt/status/824656006252793857 (скрин).
14. Сегодня началось уничтожение исторического мусульманского кладбища Гурзуф-азиз по приказу руководства Артека! Ватники пишут: "Кладбище не тронули ни при СССР, ни при Украине". Митинг "за путина" не помог https://twitter.com/KrimRt/status/824644771897544704 (скрин) и https://twitter.com/KrimRt/status/824645449177034752 (фото).
15. Оккупанты сообщили, что Крым и Севастополь начали определение границ между собой. Какой-то адовый ад и без референдума http://fresh.org.ua/novosti/128327/sevastopol-i-krym-nachali-otdelenie-drug-ot-druga_2017-01-26
16. Вчера вечером в Симферополе пошел снег, но оккупанты продолжили укладку асфальта прямо в снежную кашу. Рабочие на возмущения ватников сказали, что это "зимний асфальт", который "сколько хочешь, столько и продержится", после чего прогнали недовольного
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Син Луценка зробив батькам подарунок на 265 тисяч

в е-декларацію Юрія Луценка внесено дані про отримання ним подарунку у негрошовій формі від громадянина Олександра Луценка на суму 132 тисячі 582 гривні.
Аналогічні дані з'явилися і в е-декларації народного депутата Ірини Луценко. Вона також отримала від сина подарунок у негрошовій формі на суму 132 тисячі 582 гривні.
Як відомо, у вересні видання "Наші гроші" писало, як син Луценка заробляє на оренді квартир на Печерську. Генеральний прокурор Юрій Луценко заперечував, що він чи члени його родини володіють будинком у Києві.
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