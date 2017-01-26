 Суд по делу Штепы: судью подозревают в содействии террористам

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом председательствующий в процессе судья сообщил сегодня, 26 января, во время очередного судебного заседания по делу Штепы.
После начала заседания Ежов сообщил о замене одного из судей коллегии из-за нахождения на длительном больничном, а также, что представители государственного обвинения заявили отвод председательствующему судье. Ежов отметил, что документ об отводе поступил в канцелярию суда 26 января.
"Мне заявляют отвод. Говорят, что в отношении меня есть уголовное производство за содействие террористической деятельности", - сказал судья.
После данного сообщения подсудимая Штепа начала громко возмущаться.
Судья отметил, что уголовное производство по факту содействия террористической организации (ч. 1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины) внесено в Единый реестр досудебных расследований 25 января.
Ежов также сказал, что, учитывая эти обстоятельства, он заявляет самоотвод. В заседании объявлен перерыв.
Напомним, экс-мэр Славянска Нели Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.
Источник: /n377480Источник: /n412708
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дамбасянславянского народа!
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Да хрен с ней со Штепой. Она отработанный материал. Обыкновенная прилипала, что к нам ,что к сепарам. Никому не нужна. Дайте ей подсрачник и пошла вон! Чего вы мне мозги полощите этой Штепой.
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"Подозрение в помощи сепаратистам" ???
Вам что, записи новостей того времени показать???
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когда по-настоящему начнут чистить эти авгиевы конюшни?
судьи и прокуроры в Украине - это писец. где обещанная судебная реформа и посадки?
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