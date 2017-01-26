 Суд по делу Штепы: судью подозревают в содействии террористам

Штепа была задержана 11 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.