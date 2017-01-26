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 Политика Украины
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Все про:сепаратизм (12625) суд (19940) судья (1679) Штепа (71)

 Суд по делу Штепы: судью подозревают в содействии террористам

В отношении председательствующего в процессе по обвинению экс-мэра Славянска Нели Штепы судьи Червонозаводского районного суда Харькова Виктора Ежова возбуждено уголовное производство за содействие террористической деятельности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом председательствующий в процессе судья сообщил сегодня, 26 января, во время очередного судебного заседания по делу Штепы.

После начала заседания Ежов сообщил о замене одного из судей коллегии из-за нахождения на длительном больничном, а также, что представители государственного обвинения заявили отвод председательствующему судье. Ежов отметил, что документ об отводе поступил в канцелярию суда 26 января.

"Мне заявляют отвод. Говорят, что в отношении меня есть уголовное производство за содействие террористической деятельности", - сказал судья.

После данного сообщения подсудимая Штепа начала громко возмущаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 12 мэров-сепаратистов только один наказан. Они ждут сигнала из Кремля, - Фирсов

Судья отметил, что уголовное производство по факту содействия террористической организации (ч. 1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины) внесено в Единый реестр досудебных расследований 25 января.

Ежов также сказал, что, учитывая эти обстоятельства, он заявляет самоотвод. В заседании объявлен перерыв.

Напомним, экс-мэр Славянска Нели Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Посиди вместо меня ни за что. Кобыла", - экс-мэр Славянска Штепа в суде общается с прокурором. ВИДЕО
Источник: /n377480Источник: /n412708



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Точно! Причем безумие начинается с Кремля.

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Та расстреляйте уже эту суку, не морочьте нам голову.
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Представьте себе, только вернулся из Славянска - больше половины теток и просто обывателей убеждены, что лучшего мэра в Славянске не было. Трезвомыслящие сами поражены: ведь случись, что эта блондинка вернется, ее без труда изберут на самых что-ни-есть честных выборах. Загадочная душа дамбасян славянского народа!
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Не сомневаюсь в них. Странно, что они с палатками по судам за ней не ездят. За своей каралевой.
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Если людям Штепа нравится то пусть избирают. Это лучше чем Коболев с 2-лимонами месячной зарплаты, Яценюк уворовавший 2 миллиарда, и Петя оффшорный. Вот мне принесли 3 тысячи гривен за отопление 60 м квартиры. И я тоже проголосую за Штепу, если пойму что буду при ней жить лучше.
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Да кто бы сомневался? Может тройки пора вводить, ах да, в Европу идем...
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Это так по Европейски, когда тебя бьют дубиной по голове, спустить штаны и подставить зад...
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на западе до сих пор судят предполагаемых нацистских преступников.
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Это да, все правильно, просто запад в своей борьбе с преступниками 70 летней давности не замечает как к его голове приставили пистолет и взвели курок, а так все хорошо...
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Это трагическое фото патриотичного француза, плачущего когда Франция потерпела поражение и немцы вступали в Париж! Фото сделал Великий фотограф Анри Картье-Брессон.
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А интересно сотрудники Нефтегаза будут плакать как этот француз, если, не дай бог, Путин умудрится войти в Киев. Сомневаюсь.
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Я знаю что это за фото, лохов опускают в очередной раз, причем в извращенной форе, Гитлер хоть воевал, пуйло всех купил...
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Зашибись.Выдвигайте его в высший суд Украины.Для петьки и его банды,чувак то что надо
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Больше толерастии и вытья о Ывропе, и это дерьмо сепарское будет у вас дома обыски делать под радостное улюлюканье дикоазиатской козломордой орды. Толерасты конченные сгубят Украину.
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До чего довели эти правители Украину, прям мир наизнанку в самом наихудшем представлении.
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Я уже думал. что меня не удивить, а вот это сообщение у меня вызвало удивление. Судья сепаратист судит мэра сепаратиста. Да. Барыга всё ближе и ближе тянет страну к пропасти, под названием. Мир без Украины.
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Мне кажется, Порошенко таким образом подстраховывается. Наивный, он верит, что рыги, когда вернутся, его помилуют, как и он оберегает их от нар. Даже не сомневайтесь, Петр Алексеевич, вам от рыгов уготована только виселица, как они и обещали. Рыги - служители сатаны, они подлы, циничны, лицемерны, как и отец их диавол.
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Не думаю.Власти сменяются не преследуя предшественников,по договоренности.этим многое обьясняется.
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Все по-прежнему против смертной казни за доказанный сепаратизм?
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сам сепаратизм может не такое зло если бы не следовали гандоны с оружием на помощь.
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Тогда отделим Баварию от Германии, а у вас в россии отделим Кубань и Северный Кавказ для начала.
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но по сути - информация очень даже позитивная, во всех аспектах
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позорную мразь штепу должен судить трибунал по законам военного времени, пару лет как должна падаль уже валяться где-то в глиняном овраге
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судья-сепар судит сепаратистку, судья-взяточник судит взяточника)) без мата и не прокомментируешь((
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Страшнее зверя Штепы - нет!
Да хрен с ней со Штепой. Она отработанный материал. Обыкновенная прилипала, что к нам ,что к сепарам. Никому не нужна. Дайте ей подсрачник и пошла вон! Чего вы мне мозги полощите этой Штепой.
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Начинается...

"Подозрение в помощи сепаратистам" ???
Вам что, записи новостей того времени показать???
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Что-то с того Харькова в последнее время такие сигналы идут,что аж выворачивает. Местным ватанам ничего не дошло за три года. Не пора ли зачистить ублюдков? Но ,к сожалению вопрос не к пэце. Не то пальто.
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очень хорошо. судей нужно брать через одного.
когда по-настоящему начнут чистить эти авгиевы конюшни?
судьи и прокуроры в Украине - это писец. где обещанная судебная реформа и посадки?
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Харьков сплошная 5 колона. Давно. Сильно. Все лица знакомы. В местных соц-сетях смело выступают боевики со своей стр например в Однокласниках, выкладывают фото с оружием, фото друзей на фоне флагов дыныры. Нагло ведут себя. Горожане многие считают город русским а не руско-говорящем. Чего стоило последнее решение сесии отказать в перемеиновании пр. Героев Сталинграда. Кернес не увидел в названии признаком коммунизации! Каково? прошло запросто. И это в городе что был столицей Голодомора!. Где правили бал косиоры. постышевы. гамарники. петровские и прочая тварь! Когда в Харьков весной 14 года приезжали десятки автобусов с России, они стояли в 200м от СБУ! По двадцать штук. С кацапскими номерами. 36, 32, 40 зона----Курск-обл, белгородск-обл, Воронежск-обл! А тут какая то Штепа! Гражданства лишить и всё! Не сажать. Налоги то мы плотим!
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