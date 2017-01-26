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 Политика Украины
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 ПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность в Украине, - Логвинский

Депутаты всех политическую групп ПАСЕ, кроме объединённых левых, осудили действия российских спец служб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат фракции "Народный фронт" Григорий Логвинский.

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"Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политическую групп ПАСЕ, кроме объединённых левых, осудили действия российских спец служб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко", - сообщил нардеп.

"Важно отметить, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории, когда спец службы России использовали представителей криминалитета и бывших заключённых с оккупированных территорий с целью организации терактов и устроения политически неугодных лиц. Наша борьба продолжается! Методы террора - это методы подлецов и слабых. Наша общая задача не дать этой болезни уничтожить будущие страны и дать отпор агрессору", - подчеркнул Логвинский.

пасе геращенко резолюция



Напомним, на минувших выходных Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.

Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.
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Осудили ??? Ну какие молодцы ,теперь путину точно хана !!!
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Женни Шаден ‏@ShadenFM 3 год.3 години томуБільшеИзмена!

Все санкции введённые Обамой, в том числе в последние дни его президентства, останутся в силе заявил Трамп
The Wall Street Journal
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Да все правильно, кто то не замечает, а все идет к полной изоляции кацапстана. Хотелось бы что бы все происходило быстрее, но реальность такова, слава Богу...
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Желтые человечки, самые вежливые из людей, если рисом вовремя покормить...
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ПАСЕ официально признали за РФ террористическую деятельность, со времен первой оккупации Крыма - это первое такое серьезное официальное обвинение, все идет к логическому концу
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Пфи...а шо здесь такого... Ленина с Крупской кормил дед . бывший холуй-повареха в буржуйском дореволюционном ресторане... . Затем он кормил Сталина... Вот так татко пробилось в НКВД... но (может по заданию НКВД) сдался немцам и участвовал в подавлении варшавского восстания... Затем опять в НКВД... Потому муйлуша и попал Германию, но там лохонулся, амеры его кинули в тюрягу, но не надолго , бо был обмен советского шпиона на амерразведчик... Так шо оно , как и шлепер, - зечок...
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все осудили только кацапы и зрадодрочеры против того что это ФСБ готовило это покушение,вот вам и ответ на вопрос кто такие эти зрадоботы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность в Украине, - Логвинский
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