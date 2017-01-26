 ПАСЕ осудила Россию за террористическую деятельность в Украине, - Логвинский

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат фракции "Народный фронт" Григорий Логвинский.
"Парламентская Ассамблея Совета Европы осудила Россию за террористическую деятельность в Украине. Об этом говорится в Декларации ПАСЕ 14257, автором которой я являюсь. Депутаты всех политическую групп ПАСЕ, кроме объединённых левых, осудили действия российских спец служб, направленные на устранение народного депутата Украины Антона Геращенко", - сообщил нардеп.
"Важно отметить, что депутаты от Грузии подтвердили аналогичные ситуации на их территории, когда спец службы России использовали представителей криминалитета и бывших заключённых с оккупированных территорий с целью организации терактов и устроения политически неугодных лиц. Наша борьба продолжается! Методы террора - это методы подлецов и слабых. Наша общая задача не дать этой болезни уничтожить будущие страны и дать отпор агрессору", - подчеркнул Логвинский.
Напомним, на минувших выходных Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.
Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.
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Все санкции введённые Обамой, в том числе в последние дни его президентства, останутся в силе заявил Трамп
The Wall Street Journal
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http://prokuratura.org.ua/?p=49373
Бывшие и нынешние сотрудники правоохранительных органов рассказали «Стране», что думают о покушении на советника главы МВД
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