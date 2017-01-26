"Суд заочно арестовал судью Чауса и назначил залог в 3,7 млн гривен"

НАБУ и САП подали ходатайство о заочном досудебном расследовании в отношении судьи ЧаусаЧитайте на "Цензор.НЕТ":
Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.
Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.
6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
324 14
НАБУ и САП подали ходатайство о заочном досудебном расследовании в отношении судьи Чауса(11)
Высший совет правосудия подчеркивает незаконность ареста или задержания судьи без получения согласия совета(73)
Судья Чаус не явился на допрос, - НАБУ(56)
Ходатайство о получении разрешения на заочное осуждение судьи Чауса будет подано на следующей неделе, - Антикоррупционная прокуратура(2)
Суддя-корупціонер Чаус: замість люстрації – засудження та ув'язненя(0)
Украина просит Интерпол объявить Чауса в международный розыск, - Укрбюро(20)
"Карьера не сложилась": Холодницкий о работнике, упустившем судью-взяточника Чауса(59)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У меня дежавю или это день сурка продолжается?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- действующего законодательства;
- формальной логики;
- внутренних убеждений судьи (судей).
Вывод. Это решение решение принято:
- на основе действующего законодательства;
- при полном отсутствии у суду формальной логики;
- о каких внутренних убеждениях у идиота не владеющего формальной логикой можно здесь говорить?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
КЛОУНАДА продолжается! Такое сложилось мнение,что в МВС и генпрокуратуре сидят одни,
сверх мягко говоря, дятлы.
Ответить