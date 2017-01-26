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Все про:судья (1679) Чаус (57)

 Суд заочно арестовал судью Чауса и назначил залог в 3,7 млн гривен

Соломенский райсуд Киева вынес решение о заочном аресте судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, а также установил залог в 3,7 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение от 18 января опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно информации в решении суда, Национальное антикоррупционное бюро Украины не знает, где сейчас находится подозреваемый, и просило арестовать его с залогом более 4 млн гривен.

Суд частично удовлетворил просьбу детективов, арестовав его заочно с залогом 3,7 млн гривен. Если за Чауса внесут залог, его обяжут прибывать к детективам НАБУ по первому требованию, а также не отлучаться из Киева и носить электронный браслет. Согласно последним известным данным, осенью он находился якобы на лечении в Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ и САП подали ходатайство о заочном досудебном расследовании в отношении судьи Чауса

Напомним, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Днепровского райсуда Киева Чауса в получении взятки в $150 тысяч. Указанные средства были обнаружены в двух стеклянных банках, которые судья лично закапывал лопатой во дворе собственного частного домовладения.

Чаус ранее был известен тем, что вел уголовные дела против участников Евромайдана, а также бизнесмена Юрия Иванющенко и экс-главы партии УКРОП Геннадия Корбана.

6 августа Рада дала согласие на задержание и арест судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.




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у нас суд теперь как базар - только бабло в бюджет разворованный поставляет и всех отпускает
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Так эти мрази сами себе придумали такую схему. Награбил на сотни милионов или даже лярды долларами, а потом залог в 3,7 ляма гривнами) И ты свободен грабь дальше))) Это та сама судебная рехворма о которой поют щоколядные барыжки
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Знаете, этот цирк и эти клоуны уже даже не смешны...
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Срал он на вас, и на нас всех , с высокой башни...
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Бля!
У меня дежавю или это день сурка продолжается?
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Та вроде писали, что его уже арестовывали, что опять.
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Ну от ніяк не можу зрозуміти до чого тепер цей дебілізм, коли тій крисі в мантії дали спокійно виїхати до окупованого рашистами Криму...😕😕😕😕😕😕
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Любое решение суда принимается на основании:
- действующего законодательства;
- формальной логики;
- внутренних убеждений судьи (судей).
Вывод. Это решение решение принято:
- на основе действующего законодательства;
- при полном отсутствии у суду формальной логики;
- о каких внутренних убеждениях у идиота не владеющего формальной логикой можно здесь говорить?
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Ну блин! Как можно сбежавшему, который в розыске, вообще залог назначить???
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"Суд заочно арестовал судью Чауса и назначил залог в 3,7 млн гривен"
КЛОУНАДА продолжается! Такое сложилось мнение,что в МВС и генпрокуратуре сидят одни,
сверх мягко говоря, дятлы.

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