 Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство", - Луценко

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Прошел ряд следственных действий, которые позволяют нам говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции… У них у всех сейчас есть служебная халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших. Но после экспертиз оно может быть уточнено, в том числе предъявлением статьи 115 - "убийство", - рассказал Луценко.
Вместе с тем генпрокурор отметил, что экспертизы еще не завершены.
Луценко также рассказал, что дом, возле которого была перестрелка, был ограблен после грабителей затем еще и правоохранителями. "Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды - один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", - сказал он.
Кроме того, генеральный прокурор добавил, что расследуются также события во время задержания грабителей на окраинах Киева.
Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.
Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.
По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.
Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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http://zbroya.info/uk/blog/11934_batko-zagiblogo-v-kniazhichakh-politseiski-grabuvali-budinok-a-potim-pribrali-svidkiv/
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