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 Политика Украины
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Все про:Киевская область (1340) Луценко (6328) Нацполиция (5640) убийство (4599)

 Руководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство", - Луценко

Подозрение руководству операцией в с.Княжичи Броварского района Киевской области, в ходе которой произошла перестрелка между правоохранителями, могут расширить на ст.115 Уголовного кодекса "умышленное убийство".

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Прошел ряд следственных действий, которые позволяют нам говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции… У них у всех сейчас есть служебная халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших. Но после экспертиз оно может быть уточнено, в том числе предъявлением статьи 115 - "убийство", - рассказал Луценко.

Вместе с тем генпрокурор отметил, что экспертизы еще не завершены.

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Луценко также рассказал, что дом, возле которого была перестрелка, был ограблен после грабителей затем еще и правоохранителями. "Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды - один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", - сказал он.

Кроме того, генеральный прокурор добавил, что расследуются также события во время задержания грабителей на окраинах Киева.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 4 декабря в поселке Княжичи Киевской области в результате перестрелки погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По информации народного депутата Антона Геращенко, перестрелка произошла случайно, из-за недоразумения в ходе выполнения операции по задержанию преступников.

Прокуратура Киевской области осуществляет досудебное расследование инцидента.
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Шила в мешке не уташь, луценко.. Пришлось признать, а то - "халатность, халатность". Как уже надоела лживая власть!
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Батько загиблого: «В Княжичах поліцейські грабували будинок, а потім прибрали свідків»
http://zbroya.info/uk/blog/11934_batko-zagiblogo-v-kniazhichakh-politseiski-grabuvali-budinok-a-potim-pribrali-svidkiv/
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Жаль, что расследование, не ФБР проводит...
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Когда посадят Авакова? Мы же не в 2013г году живём, почему он еще на свободе? Его что не могут найти?
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выложи присланный тебе сепарами документ с характеристикой авакова
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А могут и не предъявить Юга ,где большая рыбка,уплыла в тёплые края ???
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Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды - один раз грабителями, второй раз сотрудниками органов -жесть.
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А на самом деле окажется, что ограблен один раз - ментами. Причем не один дом! В Украине - это уже в порядке вещей... Какой през, такие и подчиненные на всех уровнях! Только масштабы воровства разные.
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Ни х..я себе разворот:Луценко также рассказал, что дом, возле которого была перестрелка, был ограблен после грабителей затем еще и правоохранителями. "Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды - один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", - сказал он.
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забыли шота вынести, позвонили своим коллегам и те приехали доделывать за ними
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Не смешно) это обычное дело, когда СОГ во время выезда на грабёж или кражу доворовывает остатки) при обысках тоже воруют по страшному)
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предьявят,сначала в больничку,потом на пенсию
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о рыбачок появился, ...ках там гыбалка? хде акулы уграинской когубции?
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Тогда кто проводил проверку в мусарке по этому событию должны на нарах парится.А авакян по минимуму должен был подать в отставку,но у мусоров понятия чести мундира не существует.
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Могут предъявить, а могут не предъявить. Луценко может отчитаться за проделанную "работу", а может не отчитаться...
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Брехня полная! Скорее всего спустят "по тормозам"...
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"Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды - один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", - Так на Цензоре об этом писали с самого начала. А теперь мы аплодируем Авакову за его "чудесную" реформу МВД.
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сотрудниками правоохранительных органов", успешно прошедших аттестацию.
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самое интересное,что с первых секунд пол страны знало чем могла быть вызвана "перестрелка" а точнее самое банальное убийство или если хотите РАССТРЕЛ.Одни менты хлопнули на горячем других ментов,за что были хладнокровно убиты "коллегами". НО ЧЕРЕЗ ПОЛ ГОДА ЗОРКИЙ СОКОЛ заметил что у него "то рубаха коротка,то ...уй по колено.
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Ага, это за что тогда семьям грабителей-ментов по 700 000 дали???
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Спишут на мёртвых. Яко бы одни нехорошие менты грабили дом, а другие, хорошие которые, стояли на стрёме, ой, в разведке. Затем появился КОРД и они дружно самоубились.
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Да!! важный момент!!! скорее всего дом был ограблен один раз и без участия "настоящих грабителей".Но это как бы не важно потому как здесь налицо факт,проникновения или скорее всего неправильно поданная информация,а может звезды не так стояли...... в общем это жалкая попытка хоть какой то деталью смягчить или нивелировать собственное рас3.14здяйство или скрыть попытку своего откровенно неудачного очковтирательства.ждем что скажет по этому поводу главный -бе-бе-бе нашей страны
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Списали в счет вымышленных "первых грабителей".
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И ни слова об исполнителях,все руководителей нам суют. Бывших "беркутов"прикрывают?
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А кого вообще-то имеют ввиду под "руководителями операции"? А пусть министр МВД расскажет почему он именно в момент, когда уже было известно об этой ментовской "стрелке" в Княжищах, слинял в Канаду? И почему его самый умный советник Геращенко тогда сразу стал уверять украинцев, что там была ситуация, в которой решали секунды? А на самом деле вся эта разборка продолжалась почти три часа с 1.50 ночи и до половины пятого утра, оказывается это дело фактически укладывалось в почти 10000 секунд (?!). Что они там "решали" эти 10000 секунд, видимо как поделить то, что получилось после ограбления дома? Почему до сих пор молчат - на каком основании менты без разрешения суда как бы использовали чужую собственность (не достроенный дом) для какой-то не понятной засады, из которой не видно как бы наблюдаемый ими дом? Генпрокурор сообщил очень опасную новость об ограблении дома ещё и ментами (!?). Всё это было сомнительно сразу после "исповеди" Геращенко - не было там никакой засады, там по случайности из-за нежданно для ментов - грабителей сработавшей сигнализации случилась жестокая разборка разных ментовских подразделений за сферы влияния!!!
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Чем больше пересажают кремлевских козачков Авакова тем лучше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководству операции в Княжичах могут предъявить статью "умышленное убийство", - Луценко
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