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 Политика Украины
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 Полторак: Пять батальонов ВСУ подготовлены по стандартам НАТО

Пять батальонов Вооруженных Сил Украины подготовлены в 2016 году по стандартам НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Комитета реформ заявил глава оборонного ведомства Степан Полторак.

"Было подготовлено 5 батальонов ВСУ по стандартам НАТО. К их подготовке привлекались инструкторы США, Канады, Великобритании, Литвы и других стран-партнеров", - заявил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За три года зарубежные партнеры предоставили ВСУ материально-технической помощи на 3 млрд грн

Полторак отметил, что в 2016 году подготовлено 15 бригад сухопутных войск, 210 экипажей воздушных сил, 3 корабельные группы, 28 кораблей и судов обеспечения военно-морских сил, 4 бригады высокомобильных десантных войск, 13 подразделений сил специальных операций. Кроме того, подготовлен 100-тысячный резерв ВСУ.

"Также значительно улучшено состояние обеспечения военной техники, в ВСУ поставлено более 14 тыс. единиц вооруженной техники, оборудования и имущества. Более 16 300 единиц техники отремонтировано", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 25 воинских частей перейдут на новую систему питания личного состава в 2017 году, - Полторак
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И что ,прошу прощенья дальше ????
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а на что технику к границам подтягивает - вот и ответ.
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Ну Слава Богу,лучше поздно,чем никогда а я то переживал ,что ты так и помрёшь в чёрной пучине глупости !
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ну хорошо, допустим есть такие условия - ну который из пунктов не реалистичен или во вред Украинскому народу?
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пока мало, ещё нельзя идти вместе, будет не нужные жертвы, давай ребята, подтенитесь.
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обучаетса, ну тебе же должно быть ясно - ну не даст вам просто оружие, если не умеете с ним обращатса.
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научится можно - это не проблема, не дают оружие из-за говнюка из крембля
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да брось, ему (кремлёвскому ховну) уже всё ясно и теперь это его проблема
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Шлях цей довгий, та його вже розпочато.

Дякую за розлогу міжнародну підтримку України на цьому шляху!
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Бла...бла...бла...да слыхали мы про эту технику...через неделю ездить перестала....п...дуны шоколадные...
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это ты про свою армату козломордый? это да,стыд еще тот был....
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по ходу только что из бана поцан, так и проситса обратно - выше сделал контрольный вброс, одну буковку только написал.
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Тебе же сказали на твоем парасячем. Съипнул НАКУЙ-запаребрик!
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Подготовить по стандартам НАТО - это, конечно, хорошо, но их бы еще и ВООРУЖИТЬ ПО СТАНДАРТАМ НАТО! Полторак, старайся!!!
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Я чего то больше верю инструктору из Израиля,который бригаду нг готовил.
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Я так понимаю это примерно 600 человек??? Не много за три года?
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Даже если и за год 600 человек. Это начало? 150 000+армия начало чего? большого конца?
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Обычно батальон 300 человек. И откуда 3 года?
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и это точно не ты потому что гугл умнее тебя!
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У нас не может быть стандартов НАТО в принципе. Условия не те, ресурсов нет, да у нас и по стандартам Украины 2013 уже не получается.
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Наші батальони підготовані по стандартам НАТО-чорним по білому написано.
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А можно ли готовить батальон по стандартам НАТО..если его численность не соответствует стандартам НАТО...???
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Так. Тут не висельності справа, а в структурі та взаємодії.
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Батальены готовили по стандартам НАТО....следовательно и численность батальонов скорее всего по стандартам НАТО....
А в НАТО один батальон ..это порядка 800 человек....
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следовательно и численность батальонов скорее всего по стандартам НАТО....

А зміни до організаційної структури частин коли встигли внести ? ..))
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А это проблема..?? Для этого нужно 300 голосов депутатов..??
Или это приказам можно сделать..??
Или то что тебя с этим приказ под роспись не ознакомили....означает что такого быть не может..??
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Просто цього немає і ти сам , про це , знаєш - бо написав дурницю ...))
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Если ты об этом не знаешь....это совсем не означает что это нет..или не может быть....
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Які проблєми ?
Якщо ти , про це знаєш , давай посилання - ми всі почитаємо ...
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Не на все...и не всегда есть ссылки....
И с таким же успехом я могу попросить тебя дать ссылку..на то что это в ВСУ не возможно в принципе.....
Чем докажешь что невозможно к примеру приказом министра обороны увеличить численность некоторых батальонов..??
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Хорошо! За год выуйчили 10 000 тыся человек. 150 000\10000=15 лет переучить армию! И это на третьем году войны! Но тупици прохавают это как раз новость для них!
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В этом году 10000...в следующем 30000.....а может и больше......
Лиха беда начало.....
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В том то и беда! Что пока только плюс минус 3000-5000тыс человек ЗА ТРИ ГОДА!
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Про три года ты сам придумал..или подсказал кто то..??
В статье черным по белому написано...за 2016-й год......
Сколько было подготовлено ранее...и сколько будет подготовлено в этом году в статье не написано......
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ну если ты придумал про 10000-т то мне что нельзя про три года придумать? Про три года которые рак у руля стоит!!! Раз не написано значит НЕТУ! Вывод один! За три года переобучили примерно 5000т человек, остальных научили автомат в руках держать, но стрелять не получилось научить!?
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Да придумывай.....никто тебе не мешает...а самое главное ты ни кому не мешаешь...
Собака гавкает...а караван идет..... ты придумываешь...а ВСУ обучается......
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Собака это старая блядь которая тебя высрала! ублюдок малолетний! ПНХ чмо!
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Сдулся..?? Быстро..но вполне предсказуемо.....
Разговаривать ты не умеешь...а значит тебе нужно отдохнуть в бане....
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В этом году только 4800 и это если исходить из твоих предположений что они учили по 800 в батальоне! А если учили меньше так еще меньше! Какие 10000т что ты пишешь?
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Себя перечитай.....внимательно...по буквам...найдешь там эту цифру....
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Что перечитать ты написал 10 000т в этом году! Рак сказал 5 бригад * 800 = 4000т человек в этом году. Дарагой если вокруг тебя крутятся недоумки и ты среди них считаешь себя королем - это не значит что все так будут думать и что всем получится вешать лапшу на уши!
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Я написал....но не ожидал что ты настолько туп...что не в состоянии понять что эти цифры приведены как пример.....
Ты уж извини...я исправлюсь....в дальнейшем я буду учитывать твои умственные способности.....
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Так це ти повинен доводити ! :D
Ти ж написав - численность батальонов скорее всего по стандартам НАТО....То доведи це !
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Ты написал что этого не может быть...так докажи это..не будь пустозвоном...
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Круто конечно 800 человек это все меняет! Вот только что меняет хер его знает! С такими темпами лет 150 000 \ 800 =187.5 лет
абсолютно нормальные темпы, а куда нам спешить?!
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800 один батальон....три батальона соответственно 2400 человек...
И повторюсь...это начало....
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Так там ПЯТЬ! Я посчитал ШЕСТЬ!
800 это в твоих мечатх!
На вот почитай и не пиши хероту
Батальон. Состоит из нескольких рот (обычно 2-4) и нескольких взводов, не входящих ни в одну из рот. Батальон одно из основных тактических формирований. Батальон, как и рота, взвод, отделение именуется по своему роду войск (танковый, мотострелковый, инженерно-саперный, связи). Но в батальон уже входят и формирования других родов оружия. Например в мотострелковом батальоне, кроме мотострелковых рот есть минометная батарея, взвод материального обеспечения, взвод связи. Командир батальона подполковник. Батальон уже имеет свой штаб. Обычно в среднем батальон в зависимости от рода войск может насчитывать от 250 до 950 человек. Впрочем, бывают батальны численностью около 100 человек. В артиллерии формирование этого типа называется дивизион.

http://army.armor.kiev.ua/hist/ierarx.shtml
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У нас мотострелковых подразделений не существует.Есть механизированные, мотопехотные, горнопехотные и штурмовые.Мотострелки остались у кацапни.
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Так там ПЯТЬ! Я посчитал ШЕСТЬ!
800 это в твоих мечатх!

...
Обычно в среднем батальон в зависимости от рода войск может насчитывать от 250 до 950 человек.

это из твоего текста - ну ка разскажи - где находитса 800 если в среднем, как ты пишешь от 250 до 950
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У Чуи спроси...., а хотя нет он у Гугла спроси он умнее!
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Спешу обрадовать в расчетах ошибка и теперь новые цифры 800*6=4800
150 000\4800= 31.25лет Конечно вот это уже совсем другое дело!
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Тут штатські "спеціялісти" , в основному на емоції тиснуть - ура , "перемога" чергова !
По факту - розбудовою ЗСУ займаються ті генерали , що 20 років їх і розвалювали ... То , який має бути результат ?
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Та 3000 выученных типа спецов (надеюсь это не те что на видео с минометом) это даже по одному в роту не хватит! Это пыль! Для страны которая три года воюет это ВООБЩЕ НИЧТО! Зачем их учили и почему так мало? Банковую охранять?
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Читайте вище ...
В мене , до цих , питань вже давно нема ... Точніше питань маса - відповідь завжди одна .
П.С - контрольний , для сміху - навіщо ЗСУ аж 6 десантних бригад ?! Куди десантуватись думають ? ..))
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ХЗ мож майдан очередной разгонять. Потому что "влоб" взять не получится, будут в центр высаживаться и окапываться!
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А что по этому поводу говорит Цви Ариэли? Может, хватит понтов и брехни?
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З такими темпами - років за 200 впораються ...
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Долго ещё ждать конечно,но будет в своё время ВСУ передовой армией НАТО,ну судьба такая-сторожить козломордую кацапию...
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Да ладно)))))))))))))
А можно узнать какие именно баты??? А то инфа то другая идет отовсюду и от всех- и везде этими "стандартами НАТО" и не пахнет

Или мы скатываемся в Северную Корею, где их футбольная команда стала чемпионом мира, где по ТВ нам будут впаривать, что мы уже всех победили, мы самые круты и прочую совково-кацапскую хрень...??????
Какие баты перешли на эти стандарты??? Конкретно?
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Подготовлены делать что? Выживать в окопах? Ты чего придурок несешь.
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Он, вероятно, имеет в виду, что буржуйские инструктора, которые действительный посещали некоторые баты (а они были - тут не поспоришь) и что-то рассказывали, в течении недели - это и есть "подготовка"))))) Но чтобы так, смело и борзо, заявлять про полную подготовку по всем стандартам - то это ржака полная)))) Хотя, Полторак же совково-армейский выкидыш, и знает как правильно, громко и красиво, на бумажке, обозначить мероприятие.
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Пипец.Шел третий год войны. Офигеть. Авось, небось и как нибудь. Сколько надо бригад, каких бригад. Фиг его знает товарищч майор. А бригадами тоже управлять надо. То есть корпуса надо. И корпусами управлять надо. А у нас ВДВ скоро сухопутные войска по бригадам догонят. А шо десант на красной площади высаживатт будем при полном господстве рашки в воздухе. А денег нет. М да уж. Барыги.
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Что-то хотел сказать, блин забыл, да ну ладно потом скажу, если вспомню.
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Германия с 36-го года с 30000 армии за три года имела 700000 бойцов, 1490 танков и 4470 самолетов....
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не сравнивай Германию и Украину,цели совсем разные и война уже другая совсем,никто теперь миллионными армиями не выигрывает вйоны
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Так к чему тогда выпендрёж за батальоны. Давайте про БТР и танки поговорим. С этим ещё хуже.
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Cегодня в Широкино работал российский танк. Что там надо делать по стандартам НАТО? Грады отработали. Че там по стандартам? Поторашка звонил своим однокурсникам по Владикавказскому училищу?
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Protiv tanka nado javelin raketu pustit i tank stnovitsia novogodnej jiolockoj
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Sto po Nato standartam eto xoroso,no i oruzyje po etomu standartu toze bylo neploxo.Ja nedumaju sto zapadnyje strany neprodali by oruzyje vam vet i Gruzija i afrikanskim stranam gde idut vojny prodajut.Tut drugoje kto to nexocet pokupat iz vasyx
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