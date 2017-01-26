 Полторак: Пять батальонов ВСУ подготовлены по стандартам НАТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время заседания Комитета реформ заявил глава оборонного ведомства Степан Полторак.
"Было подготовлено 5 батальонов ВСУ по стандартам НАТО. К их подготовке привлекались инструкторы США, Канады, Великобритании, Литвы и других стран-партнеров", - заявил министр.
Полторак отметил, что в 2016 году подготовлено 15 бригад сухопутных войск, 210 экипажей воздушных сил, 3 корабельные группы, 28 кораблей и судов обеспечения военно-морских сил, 4 бригады высокомобильных десантных войск, 13 подразделений сил специальных операций. Кроме того, подготовлен 100-тысячный резерв ВСУ.
"Также значительно улучшено состояние обеспечения военной техники, в ВСУ поставлено более 14 тыс. единиц вооруженной техники, оборудования и имущества. Более 16 300 единиц техники отремонтировано", - сказал министр.
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Дякую за розлогу міжнародну підтримку України на цьому шляху!
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А в НАТО один батальон ..это порядка 800 человек....
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А зміни до організаційної структури частин коли встигли внести ? ..))
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Или это приказам можно сделать..??
Или то что тебя с этим приказ под роспись не ознакомили....означает что такого быть не может..??
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Якщо ти , про це знаєш , давай посилання - ми всі почитаємо ...
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И с таким же успехом я могу попросить тебя дать ссылку..на то что это в ВСУ не возможно в принципе.....
Чем докажешь что невозможно к примеру приказом министра обороны увеличить численность некоторых батальонов..??
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Лиха беда начало.....
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В статье черным по белому написано...за 2016-й год......
Сколько было подготовлено ранее...и сколько будет подготовлено в этом году в статье не написано......
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Собака гавкает...а караван идет..... ты придумываешь...а ВСУ обучается......
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Разговаривать ты не умеешь...а значит тебе нужно отдохнуть в бане....
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Ты уж извини...я исправлюсь....в дальнейшем я буду учитывать твои умственные способности.....
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Ти ж написав - численность батальонов скорее всего по стандартам НАТО....То доведи це !
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абсолютно нормальные темпы, а куда нам спешить?!
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И повторюсь...это начало....
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800 это в твоих мечатх!
На вот почитай и не пиши хероту
Батальон. Состоит из нескольких рот (обычно 2-4) и нескольких взводов, не входящих ни в одну из рот. Батальон одно из основных тактических формирований. Батальон, как и рота, взвод, отделение именуется по своему роду войск (танковый, мотострелковый, инженерно-саперный, связи). Но в батальон уже входят и формирования других родов оружия. Например в мотострелковом батальоне, кроме мотострелковых рот есть минометная батарея, взвод материального обеспечения, взвод связи. Командир батальона подполковник. Батальон уже имеет свой штаб. Обычно в среднем батальон в зависимости от рода войск может насчитывать от 250 до 950 человек. Впрочем, бывают батальны численностью около 100 человек. В артиллерии формирование этого типа называется дивизион.
http://army.armor.kiev.ua/hist/ierarx.shtml
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800 это в твоих мечатх!
...
Обычно в среднем батальон в зависимости от рода войск может насчитывать от 250 до 950 человек.
это из твоего текста - ну ка разскажи - где находитса 800 если в среднем, как ты пишешь от 250 до 950
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150 000\4800= 31.25лет Конечно вот это уже совсем другое дело!
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По факту - розбудовою ЗСУ займаються ті генерали , що 20 років їх і розвалювали ... То , який має бути результат ?
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В мене , до цих , питань вже давно нема ... Точніше питань маса - відповідь завжди одна .
П.С - контрольний , для сміху - навіщо ЗСУ аж 6 десантних бригад ?! Куди десантуватись думають ? ..))
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А можно узнать какие именно баты??? А то инфа то другая идет отовсюду и от всех- и везде этими "стандартами НАТО" и не пахнет
Или мы скатываемся в Северную Корею, где их футбольная команда стала чемпионом мира, где по ТВ нам будут впаривать, что мы уже всех победили, мы самые круты и прочую совково-кацапскую хрень...??????
Какие баты перешли на эти стандарты??? Конкретно?
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