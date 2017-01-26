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 Политика Украины
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 Обсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ, - Климкин

Обсуждение возможности проведения выборов на Донбассе невозможно без конструктивной позиции РФ по ключевым вопросам: обеспечение безопасности и соблюдение стандартов ОБСЕ.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы должны продвигаться к свободным и честным выборам. На сегодня Россия не признает базовые стандарты ОБСЕ, занимаясь махинациями, говоря, что модель им не подходит, украинских СМИ там может не быть, украинских политических партий может не быть. Тогда это не выборы по определению, а фарс. Мы говорим, что нам нужны стандарты ОБСЕ", - сказал Климкин журналистам в четверг в Киеве.

Министр отметил, что выполнение базовых условий безопасности и выполнение стандартов ОБСЕ являются ключевыми вопросами повестки дня. "Пока Россия это последовательно блокирует... Будем встречаться на политическом уровне, когда будем видеть, что Россия готова к любому конструктивному диалогу", - уточнил Климкин.

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Так Климкину всё равно ,он и с Януковичем неплохо "работал"...
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Интересно, а россия выборы в Воронеже тоже хочет обсудить с Украиной? А, Климкин?
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Ау! Министер, твоя фраза должна звучать так.

Обсуждение выборов на Донбассе возможно лишь без вмешательства в данный вопрос РФ , - Климкин
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Климкин -дипломат.Его понять можно.он не может позволить себе вещи которые делают если не все,то многие.его риторика взвешена и сдержана.но между строк все же можно увидеть--""мы будем до тех пор требовать исполнение Минска от кацапов пока ишак не сдохнет или падишах не окалеет""
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Він не дипломат - він гаркавий дебіл , або просто ворог ... Навіть з Ізраїлем примудрилися зіпсувати стосунки ..((
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Предлагаю перестать этому дебилу и его министерству платить зарплату. Но чего не изменится.
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И сколько еще шоколадная шобла будет ждать конструктивных позиций Педерации??? Год, пять, десять???
Что-то меня от этого гырлявого недоростка начитает баламутить больше, чем от кремлядьской гниды.
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Минская балалайка которая исполняет гимн россии - Гриценко
https://www.youtube.com/watch?v=12xhzGCgPiw
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Следует
прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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Я всё время убеждаюсь. что этот человек( по отношении профессии) идиот. И у меня всё время мучает один вопрос, зачем Барыга окружил себя профессиональными идиотами .
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Говорить про выборы в луган-доне когда ты там не чего не контролируеш то же самое что делить шкуру не убитого медведя между собой -для кацапов это нормальным считается -ведь выборы должны проходить на украинской территории а как проводить им плевать -им надо главарей террористических организаций захарченка и плотницкого узаконить -видать они не могут понять что эти два урода будут проходить как свидетели и исполнители рашовских преступлений в Гаазском суде -но я думаю что путин им не даст дожить до суда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ, - Климкин
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