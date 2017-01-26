 Обсуждение выборов на Донбассе возможно при конструктивной позиции РФ по безопасности и стандартам ОБСЕ, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы должны продвигаться к свободным и честным выборам. На сегодня Россия не признает базовые стандарты ОБСЕ, занимаясь махинациями, говоря, что модель им не подходит, украинских СМИ там может не быть, украинских политических партий может не быть. Тогда это не выборы по определению, а фарс. Мы говорим, что нам нужны стандарты ОБСЕ", - сказал Климкин журналистам в четверг в Киеве.
Министр отметил, что выполнение базовых условий безопасности и выполнение стандартов ОБСЕ являются ключевыми вопросами повестки дня. "Пока Россия это последовательно блокирует... Будем встречаться на политическом уровне, когда будем видеть, что Россия готова к любому конструктивному диалогу", - уточнил Климкин.
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Обсуждение выборов на Донбассе возможно лишь без вмешательства в данный вопрос РФ , - Климкин
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Что-то меня от этого гырлявого недоростка начитает баламутить больше, чем от кремлядьской гниды.
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https://www.youtube.com/watch?v=12xhzGCgPiw
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прекратить болтовню о каких-то "особых статусах" любой территории
Украины, об "особых выборах" под грохот выстрелов и тому подобной
ерунде. Ситуацию следует воспринимать так, как она есть, а именно, страна
Украина подверглась нападению соседней ядерной державы. Руководство Украины и
"великие" державы не называют вещи своими именами, а наивно и
небескорыстно надеются "уговорить" агрессора вести себя по
приличнее.
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