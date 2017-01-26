 Блокирование железной дороги на Луганщине представляет угрозу энергетической безопасности Украины, - Гарбуз

Как передает

, об этом написал глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на странице в

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Он отметил, что перемещения грузов через пункты въезда-выезда на железнодорожных путях вдоль линии столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей и в ОРДЛО контролируются Координационным центром при штабе АТО, а соблюдение требований действующего законодательства на линии разграничения обеспечивают правоохранительные органы. Теперь, по его словам, они должны дать правовую оценку действиям протестующих.

В то же время, Гарбуз подчеркнул, что организаторам акции было официально предложено быть наблюдателями на всех железнодорожных пунктах пропуска грузов.

"Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" представляет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если поставки топлива не будут возобновлены, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины", - отметил Гарбуз.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. В результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.