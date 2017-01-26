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 Политика Украины
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 Блокирование железной дороги на Луганщине представляет угрозу энергетической безопасности Украины, - Гарбуз

Блокирование железной дороги в Попаснянском районе Луганской области представляет угрозу энергетической безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на странице в Facebook.

Он отметил, что перемещения грузов через пункты въезда-выезда на железнодорожных путях вдоль линии столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей и в ОРДЛО контролируются Координационным центром при штабе АТО, а соблюдение требований действующего законодательства на линии разграничения обеспечивают правоохранительные органы. Теперь, по его словам, они должны дать правовую оценку действиям протестующих.

В то же время, Гарбуз подчеркнул, что организаторам акции было официально предложено быть наблюдателями на всех железнодорожных пунктах пропуска грузов.

"Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" представляет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если поставки топлива не будут возобновлены, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины", - отметил Гарбуз.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Активисты заблокировали движение товарных поездов с оккупированной территории Луганщины, - Парасюк. ФОТО

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. В результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.

Также ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 г. ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В связи с этим глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что считает правильным наличие блокады оккупированных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова
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за 3 года ничего не сделали в этом направлении, кто то должен отвечать перед РНБО, а потом в Суде.
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Гарбуз идет на х@й. И не он первый,и не он последний как я понимаю.
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Блокуйте, хлопці, нікого не слухайте.
УКРАЇНЦІ! не купуйте РОШЕН - ГІМНО від ОФШОРЕНКА ЛІПЕЦЬКОГО, будь-ласка.
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Вся ця гавкаюча пи*дота повинна бути стріляна і пи*женаю, як говорив Кузьма ! Царство йому небесне !
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Что то я не пойму почему составы с лугандона не выпускают? Вагоны и тягач то наш. За уголь не платить и составы обратно не пускать. Зачем же не впускать свое имущество.
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"...В направлении "ЛНР" шел поезд. Его фактически отправили на таран баррикады.
Сейчас он стоит на месте, где остановился. И теперь рассматривается вариант, чтобы приварить его к рельсам..." (Семенченко)
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Нема ніякої загрози національної безпеки країни! Все вирішується дуже просто: Націоналізація монопольної енергопостачальної кампанії рудої ахметки ДТЕК і переобладнанні ТЕЦ на вугілля з Павлограду, яким завалені усі склади.
Націоналізація монопольних компаній - світова практика. Рудий ділиться надприбутками з оборуток з завищеними тарифами з Жирною Баригою. А однотурове бидло сидить мовчки з повним ротом "шоколаду" рошен вже два з половиною роки як сичі. А треба випльовувати цю мерзоту, добре мити свого рота і виходити на люди з твердою заявою: "Ми помилились. Імпічмент Порошенку. Дострокові."
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Золотой киловатт Ахметова и Порошенко
Сергей Головнев Благодаря энергетическому Регулятору, доходы компании ДТЭК с лета постоянно растут. Одновременно растут тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Выгодополучатели этой схемы - владельцы долговых бумаг ДТЭК. http://biz.censor.net.ua/resonance/3014392/zolotoyi_kilovatt_ahmetova_i_poroshenko
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Тож для чого нарощуються субсідіі,для перекачування грошей з держбюджету,така собі величезна пилорама))))
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Правительство приняло план, поддерживающий предприятия работающие в "ДНР-ЛНР" - вице-спикер Рады18.01.2017. Просмотрено 636 раз. За сегодня - 636 раз.

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Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид с трибуны парламента заявила о том, что правительство Украины утвердило план, которым предусматривается господдержка предприятий, работающих на оккупированных территориях.
Правительство утвердило "план мероприятий направленных на реализацию основ государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия"… В этом плане содержание предприятий, которые есть на оккупированной территории" - заявила нардеп.

Сыроид призвала привлечь к ответственности за государственную измену тех, кто инициировал такое решение.

"Мы обращаемся к Службе безопасности Украины открыть производство по факту государственной измены относительно тех лиц, которые инициировали и содействовали таким решениям"

http://www.ostro.org/video/517253/
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Вот пойдет с утра российский оккупант в донецкий магазин и купит украинской колбасы с завода на котором работает мать убитого им сегодня Украинского солдата.
Это как понимать?
Народ. Больше не выбирайте барыг во власть.

"Во главе государства должны стоят люди, не обремененные большим капиталом.
Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе."
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09.06.16 http://censor.net.ua/news/392571/dose_na_glavu_luganskoyi_oblastnoyi_voennograjdanskoyi_administratsii_yuriya_garbuza
Тука прокомментировал слова Гарбуза о том, что «русские и украинцы - один народ»?
Генерал-хорунжий украинского казачества. [10]

5:12 Досье на главу Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза

Родной брат Юрия Гарбуза Василий

является сепаратистом из Первомайска Луганской области. Длительное время был секретарем горсовета. [1]
lemniskata88

сепар, однозначно...
09.06.2016 15:17
https://genshtab.info/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9B.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.BE
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлокирование железной дороги на Луганщине представляет угрозу энергетической безопасности Украины, - Гарбуз
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