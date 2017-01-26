 Блокирование железной дороги на Луганщине представляет угрозу энергетической безопасности Украины, - Гарбуз

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на странице в Facebook.
Он отметил, что перемещения грузов через пункты въезда-выезда на железнодорожных путях вдоль линии столкновения в пределах Донецкой и Луганской областей и в ОРДЛО контролируются Координационным центром при штабе АТО, а соблюдение требований действующего законодательства на линии разграничения обеспечивают правоохранительные органы. Теперь, по его словам, они должны дать правовую оценку действиям протестующих.
В то же время, Гарбуз подчеркнул, что организаторам акции было официально предложено быть наблюдателями на всех железнодорожных пунктах пропуска грузов.
"Акция отдельных народных депутатов Украины и бывших бойцов добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" представляет угрозу энергетической безопасности страны. Протестующими заблокированы пустые вагоны, предназначенные для транспортировки угля на подконтрольную Украине территорию. Если поставки топлива не будут возобновлены, без энергоносителей останутся теплоэлектростанции Центральной и Западной Украины", - отметил Гарбуз.
Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. В результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.
Также ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 г. ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В связи с этим глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что считает правильным наличие блокады оккупированных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения.
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УКРАЇНЦІ! не купуйте РОШЕН - ГІМНО від ОФШОРЕНКА ЛІПЕЦЬКОГО, будь-ласка.
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Сейчас он стоит на месте, где остановился. И теперь рассматривается вариант, чтобы приварить его к рельсам..." (Семенченко)
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Націоналізація монопольних компаній - світова практика. Рудий ділиться надприбутками з оборуток з завищеними тарифами з Жирною Баригою. А однотурове бидло сидить мовчки з повним ротом "шоколаду" рошен вже два з половиною роки як сичі. А треба випльовувати цю мерзоту, добре мити свого рота і виходити на люди з твердою заявою: "Ми помилились. Імпічмент Порошенку. Дострокові."
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Сергей Головнев Благодаря энергетическому Регулятору, доходы компании ДТЭК с лета постоянно растут. Одновременно растут тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Выгодополучатели этой схемы - владельцы долговых бумаг ДТЭК. http://biz.censor.net.ua/resonance/3014392/zolotoyi_kilovatt_ahmetova_i_poroshenko
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Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид с трибуны парламента заявила о том, что правительство Украины утвердило план, которым предусматривается господдержка предприятий, работающих на оккупированных территориях.
Правительство утвердило "план мероприятий направленных на реализацию основ государственной внутренней политики относительно отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия"… В этом плане содержание предприятий, которые есть на оккупированной территории" - заявила нардеп.
Сыроид призвала привлечь к ответственности за государственную измену тех, кто инициировал такое решение.
"Мы обращаемся к Службе безопасности Украины открыть производство по факту государственной измены относительно тех лиц, которые инициировали и содействовали таким решениям"
http://www.ostro.org/video/517253/
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Это как понимать?
Народ. Больше не выбирайте барыг во власть.
"Во главе государства должны стоят люди, не обремененные большим капиталом.
Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе."
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Тука прокомментировал слова Гарбуза о том, что «русские и украинцы - один народ»?
Генерал-хорунжий украинского казачества. [10]
5:12 Досье на главу Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза
Родной брат Юрия Гарбуза Василий
является сепаратистом из Первомайска Луганской области. Длительное время был секретарем горсовета. [1]
lemniskata88
сепар, однозначно...
09.06.2016 15:17
https://genshtab.info/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#.D0.9B.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.BE
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