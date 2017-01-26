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 Политика Украины
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Все про:выборы (21399) ЦИК (2734)

 ЦИК утвердил смету на 2017 год - на довыборы депутатов предусмотрено 32 млн грн

Центральная избирательная комиссия утвердила смету расходов на выборы депутатов Верховной Рады в сумме 32,2 млн гривен и на функционирование Государственного реестра избирателей в сумме 31,4 млн гривен в 2017 году.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передает Цензор.НЕТ.

"Утверждены две сметы расходов Центральной избирательной комиссии на 2017 год", - сказано в нем.

В частности, по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" утверждена смета расходов на 32 167 600 гривен, а по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" - на 31 426 200 гривен.

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Государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования аппарата ЦИКа по сравнению с 2016 годом на 6,8% до 140,2 млн гривен.

В частности, 76,6 млн гривен предусмотрено на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов, 32,2 млн гривен - на проведение парламентских выборов, 31,4 млн гривен - на функционирование Госреестра избирателей.

Также в госбюджете-2017 предусмотрено 20 млн гривен ЦИКу из общегосударственных расходов на субвенцию местным бюджетам для проведения местных выборов.
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Этот ЦИК не легитимен, как и верховна зРада...
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Порошенко нагнал всю свою воровскую свору на все свои каналы. Только эта сука , как обычно забыла сказать, по какой цене. А так же может этот шоколадный пидар сможет обьяснить. Что с попасной и его водохранилищем ?... Что этот пидарс уже построил свою контору которая продает чистую воду в ДНР/ПНР.
Порох ты сука заебал со своей семьей и со своими дрязьями.
А свою семью сука ты шоколадная отправил в Лондон. А мы кто? Плебеи? а ты тварь Бог?
P.S. Порох. Твоим тварям не стоит ко мне сунутся. Весьма плохая идея...
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щас он прочитает это гневное послание и будет извиняться и просить простить !
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чучка не понимать. Зачем выбирать новый вор-в законе и тратить на выбор 342 млн грн. . Когда их можно не выбирать и сократить их количество в Рада.
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А МВФ не хочет потребовать сократить количество дармоедов (депутатов) до 100 (хотя бы). Никто и не заметит сокращения.
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A mozhno ya za 1mln napushu kod ta infrastrukturu elektronnoho golosuvannya, a 31 damo avakovy ta pidarhuyu schob poiiyihalu poslamy u Gvadelupu nazavzhdy?
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Не стоит. Они давно живут своей жизнью, в украину они только ездят на работу. Какой еще Президент (кроме Хуйла) позволит себе так наплевательски относится к законам страны, в которой является гарантом. Офшорный король ничего кроме отвращения за свои действия не вызывает. По рангу народному он стоит на голову ниже Януковича - что заработал.
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