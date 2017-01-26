 ЦИК утвердил смету на 2017 год - на довыборы депутатов предусмотрено 32 млн грн

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, передает Цензор.НЕТ.
"Утверждены две сметы расходов Центральной избирательной комиссии на 2017 год", - сказано в нем.
В частности, по бюджетной программе "Проведение выборов народных депутатов Украины" утверждена смета расходов на 32 167 600 гривен, а по бюджетной программе "Функционирование Государственного реестра избирателей" - на 31 426 200 гривен.
Государственный бюджет на 2017 год предусматривает увеличение финансирования аппарата ЦИКа по сравнению с 2016 годом на 6,8% до 140,2 млн гривен.
В частности, 76,6 млн гривен предусмотрено на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов, 32,2 млн гривен - на проведение парламентских выборов, 31,4 млн гривен - на функционирование Госреестра избирателей.
Также в госбюджете-2017 предусмотрено 20 млн гривен ЦИКу из общегосударственных расходов на субвенцию местным бюджетам для проведения местных выборов.
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Порох ты сука заебал со своей семьей и со своими дрязьями.
А свою семью сука ты шоколадная отправил в Лондон. А мы кто? Плебеи? а ты тварь Бог?
P.S. Порох. Твоим тварям не стоит ко мне сунутся. Весьма плохая идея...
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