 ГПУ вызывает экс-министра Клименко для проведения следственных действий 30 января и 3 февраля

Соответствующие сообщения опубликованы на сайте Генпрокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.
30 января и 3 февраля следователи ожидают Клименко в 10:00. Он вызывается в качестве подозреваемого. Бывший министр должен явиться в следственное управление Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры по адресу: ул. Антоновича, 114 в Киеве.
Напомним, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко подозревают в совершении ряда уголовных нарушений. Так, ГПУ объявила Клименко о подозрении в присвоении 616 млн грн. Также он был объявлен в розыск СБУ и Интерполом. Сам Клименко считает все обвинения "политически мотивированными".
Ранее суд повторно вернул Генеральной прокуратуре ходатайство о предоставлении разрешения для начала заочного расследования против Клименко.
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Нацсовет телерадиовещания просит СБУ проверить информацию о принадлежности "Радио Вести" экс-министру Клименко, - Фещук(69)
ГПУ до конца года передаст в суд дела экс-министра доходов и сборов Клименко, замминистра охраны здоровья Василишина и олигарха Курченко, - Луценко(10)
Беглые "регионалы" готовят информационную атаку на генпрокурора Луценко, - Арьев(152)
Расследования по делам Курченко и Клименко завершат до конца года, - Матиос(14)
Бывшее руководство Миндоходов нанесло стране убытков на 40 миллиардов, - Луценко(44)
Имущество и банковские счета экс-министра Клименко арестованы, - адвокат(6)
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При неисполнении таких норм под вопрос ставитья законность последующих действий, вот и все.
Так что вызов нужен де-юре.
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Екс-заступник голови Одеської митниці Ареф'єва, що попалася на хабарі в 50 тис. доларів, отримала посаду в ДФС
http://ua.censor.net.ua/news/424897/ekszastupnyk_golovy_odeskoyi_mytnytsi_arefyeva_scho_popalasya_na_habari_v_50_tys_dolariv_otrymala_posadu#comment_62535101
Только шикаладным глистам хочется жить как в ху..ловской параше!!!
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В червні минулого року ми , в себе в місті , розігнали їх установчі збори - навіть завезена тітушня не допомогла , відгребли вони тоді добряче ...
А позавчора , місцеві новини , так просто і звичайно , повідомляють про відкриття їх громадської приймальні ... отак .
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18:37, сегодня
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Они позвали.
Он пришел!
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