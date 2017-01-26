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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (7999) Клименко (255)

 ГПУ вызывает экс-министра Клименко для проведения следственных действий 30 января и 3 февраля

Генеральная прокуратура вызывает 30 января и 3 февраля бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко для проведения следственных и процессуальных действий.

Соответствующие сообщения опубликованы на сайте Генпрокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

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30 января и 3 февраля следователи ожидают Клименко в 10:00. Он вызывается в качестве подозреваемого. Бывший министр должен явиться в следственное управление Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры по адресу: ул. Антоновича, 114 в Киеве.

Напомним, бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко подозревают в совершении ряда уголовных нарушений. Так, ГПУ объявила Клименко о подозрении в присвоении 616 млн грн. Также он был объявлен в розыск СБУ и Интерполом. Сам Клименко считает все обвинения "политически мотивированными".

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Ранее суд повторно вернул Генеральной прокуратуре ходатайство о предоставлении разрешения для начала заочного расследования против Клименко.
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Такой визов, это всего навсего исполнение норм криминального процесуального кодекса Украины.
При неисполнении таких норм под вопрос ставитья законность последующих действий, вот и все.
Так что вызов нужен де-юре.
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Це лише для "совків" у чистому вигляді ідіотизм.
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Дайте счет ГПУ: торжественно клянусь - приедет Клименко на допрос - переведу ГПУ пару тысяч на новые, бронебойные окна!
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А міністра економіки , в уряді Азарова , ГПУ допитати не бажає ..?
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Луцик, а когда ты пригласишь для слідчих дій шикаладного, "незаменимого" вора насралова?
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а шо,есть подозрения?та4к неси в прокурватуру,а не лялякай на форуме....все прпосто в этом мире. в том числе и боты гэбнявые
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В Европейской стране этого достаточно, что- бы он сел вместе с назначенной им на высокий пост взяточничей!
Екс-заступник голови Одеської митниці Ареф'єва, що попалася на хабарі в 50 тис. доларів, отримала посаду в ДФС
http://ua.censor.net.ua/news/424897/ekszastupnyk_golovy_odeskoyi_mytnytsi_arefyeva_scho_popalasya_na_habari_v_50_tys_dolariv_otrymala_posadu#comment_62535101

Только шикаладным глистам хочется жить как в ху..ловской параше!!!
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ты знаком со всеми материалами дела?или так,чиста поговорить?
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Стосовна Клименка - чому ГПУ і СБУ вперто не помічають зростання активності його партії "успішна Україна" ?!
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Знаєте що просто вбиває ?
В червні минулого року ми , в себе в місті , розігнали їх установчі збори - навіть завезена тітушня не допомогла , відгребли вони тоді добряче ...
А позавчора , місцеві новини , так просто і звичайно , повідомляють про відкриття їх громадської приймальні ... отак .
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Полторак уволил из армии заснувшего на заседании генерала... а этого когда?
18:37, сегодня
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Ні це називається - вішати локшину на вуха електорату ...
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