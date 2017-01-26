 Боевики обстреляли Широкино из танка, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел танк. По Новотроицком - снайпер.
На Луганском направлении по Новозвинивкеи российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.
На Донецком направлении боевики использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем обстреляли Новозвановку и Авдеевку", - говорится в сообщении.
1199 19
Материалы по теме: Антитеррористическая операция
Вблизи Мариуполя террористы обстреливают позиции украинских военных под Талаковкой, - пресс-офицер Чмиль(13)
За минувшие сутки погибших нет. Ранены трое украинских воинов, - спикер АТО(2)
Три тайника с оружием и боеприпасами выявлены в районе проведения АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж(2)
В рядах боевиков растет количество конфликтов на почве национальной вражды, - ГУР Минобороны(49)
Боевики изуродовали школу под Донецком. ФОТО(0)
Сегодняшняя ночь была самой неспокойной за последние несколько недель: боевики применили РСЗО "Град" на луганском направлении, - пресс-центр штаба АТО(10)
Обстрелы со стороны боевиков в Станице Луганской сорвали реализацию договоренностей о разведении сил(22)
Ответить
Слушай, миля ( чего, кстати не верста?) ты бы, перед тем, как что-то вякнуть об образованности, немножко подтянула свои знания в узком изыке.
Ответить
Ответить
Как можно на 3-м году российской агрессии все еще продолжать верить в "гражданскую" войну при терабайтах доказательств именно российской вины?
Ответить
Ответить
Большинство боевиков на Донбассе - либо российские наемники-"добровольцы", либо российские кадровые военнослужащие. Украинцев-коллаборантов там меньше половины и они как правило не в танках воюют.
Ответить
Ответить
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mdu8J4gtRlY
Ответить
Ответить
Ответить
Не нравится · Ответить · 2 · 9 ч ·
Виктор Кевлюк Сховані. Під охороною спецназу. Сепарам за захоплення обіцяють премію 200000 баксів. Це не жарт. Ми краще вмремо, але не прое... іноземну штукенцію. :D
Не нравится · Ответить · 5 · 9 ч
Ответить
ИГИЛ отрезал российско-асадовскую группировку в Алеппо от основных сил http://interes-news.ru/igil-otrezal-rossijsko-asadovskuyu-gruppirovku-v-aleppo-ot-osnovnyx-sil/
Ответить
Ответить