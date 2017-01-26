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 Боевики обстреляли Широкино из танка, - пресс-центр штаба АТО

По состоянию на 18:00 зафиксирован 31 обстрел позиций ВСУ. Оккупанты продолжают обстреливать наши позиции из тяжелого вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении из минометов различных калибров они вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкино и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Широкино, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкино огонь вел танк. По Новотроицком - снайпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России появилась книга для дошкольников "Приключения маленького танка"

На Луганском направлении по Новозвинивкеи российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 "Град", выпустив в сторону наших позиций 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении боевики использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая наши позиции в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем обстреляли Новозвановку и Авдеевку", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Террористы обстреляли Красногоровку из установок "ГРАД-"П", - пресс-центр штаба АТО. ФОТО

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школьники не образованные

Слушай, миля ( чего, кстати не верста?) ты бы, перед тем, как что-то вякнуть об образованности, немножко подтянула свои знания в узком изыке.
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Захарченко и Плотницкий - украинцы. А танк - российский.
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4 грамматических ошибки в 2-х предложениях и ты еще что-то об образованности вякаешь, тупая кацапятина?
Как можно на 3-м году российской агрессии все еще продолжать верить в "гражданскую" войну при терабайтах доказательств именно российской вины?
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А с чего ты взяло, что это украинцы стреляют по украинцам?
Большинство боевиков на Донбассе - либо российские наемники-"добровольцы", либо российские кадровые военнослужащие. Украинцев-коллаборантов там меньше половины и они как правило не в танках воюют.
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Большой гибридный просчет Украины в противостоянии с Россией
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=mdu8J4gtRlY
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И где мать твою наши хваленые противотанковые комплексы?!
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Сергей Лавровский Где, блд, контрбатарейные радары? ...

Не нравится · Ответить · 2 · 9 ч ·

Виктор Кевлюк Сховані. Під охороною спецназу. Сепарам за захоплення обіцяють премію 200000 баксів. Це не жарт. Ми краще вмремо, але не прое... іноземну штукенцію. :D

Не нравится · Ответить · 5 · 9 ч
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А де ж наші Стугни? Там же де Молоти. Здані в металолом. То може нехай Петюня шоколадний засипе ті танки конхветами. Може діабет дістануть, суким такі непорядні. Бо повідомлення типу "з забороненої зброї", " порушили мінськів угоди", " танк , БМП обстріляли" вже всіх дістали.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБоевики обстреляли Широкино из танка, - пресс-центр штаба АТО
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