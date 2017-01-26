 Около 70 человек реабилитированы судом по программе "Тебя ждут дома", - Грицак

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам глава СБУ Василий Грицак.
"С начала программы в органы СБУ обратились 120 людей, которые в свое время держали оружие в руках", - сказал Грицак.
По его словам, на данный момент суды приняли около 70 решений, которыми эти люди реабилитированы.
Кроме того, по мнению Грицака, об успешности этой программы свидетельствует буря критики в ее адрес на российских ресурсах.
Отметим, суть программы заключается в том, что СБУ рассматривает конкретные факты деятельности боевика в составе незаконных вооруженных подразделений, а именно, участие в боевых действиях и причастность к тяжким преступлениям.
В случае отсутствия сведений о причастности к таким преступлениям прокуратура ходатайствует в суде об освобождении сдавшегося боевика от уголовной ответственности.
467 27
Заниматься проблемами незаконного перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, - Грицак(57)
"У нас нет данных об угрозе безопасности еще кого-то из народных депутатов", - Грицак(66)
СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. К покушению причастны спецслужбы РФ, - Грицак. ВИДЕО (обновлено)(620)
Грицак: Я не могу гарантировать, что мы вычистили всю российскую агентуру из СБУ, но мы это делаем(35)
СБУ допросила Савченко после ее встречи с главарями боевиков, - Грицак(163)
Украина отдаст боевикам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными, - Грицак(68)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://youtu.be/nv1cGzC0WUQ
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
но этот павлик морозов огрёб свое, вроде
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И есть заявление Ахметова, Пинчука, Фирташа,устами Прокуратуры и СБУ, что блокада Луандона наносит вред Украине и блокирующим ветеранам АТО ставят статьи УК Украины , где им до 3 лет заключения "светит"...
Ответить
И вот интересная деталь,все поголовно сдавшиеся на милость властей,абсолютно все обманом стояли,порой без оружия,на блокпостах.Сколько тех блокпостов у сепаров?
Ну да СБУ виднее!
Только мое мнение,что это будет очень порочная практика,и с Донбассои с Крымом.
Вот слышу когда в Украине настанет не жизнь а молочная река с кисельными берегами,то и Крым и часть Донбасса вернется в наши объятия.
У меня вопрос а нах они тогда нужны,если ведутся только на ништяки.
Вобще сдавшихся сепаров никак не наказывать нельзя.Они когда сдаются должны понимать,что как минимум годок на передовой в дисбате побыть придется,Вот тогда я поверю в то,что эти люди раскаялись.А так как то на ништяки повелись, и завтра им условия получше предложат и что?Наша песня гарна нова!
Ответить
А тепер згадайте що робить щур коли його заженуть в куток. І подумайте про те що цими несправедливо м'якими вироками Україна зберегла життя котрогось із своїх синів. Не таких Героїв як Ви, але вони теж воюють за неї. На передовій.
Ответить
Ответить