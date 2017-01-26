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 Политика Украины
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Все про:боевик (17819) СБУ (13089) суд (19940) Грицак Василий (214)

 Около 70 человек реабилитированы судом по программе "Тебя ждут дома", - Грицак

За время действия программы "Тебя ждут дома" в Службу безопасности Украины обратились 120 человек, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР/ДНР".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил журналистам глава СБУ Василий Грицак.

"С начала программы в органы СБУ обратились 120 людей, которые в свое время держали оружие в руках", - сказал Грицак.

По его словам, на данный момент суды приняли около 70 решений, которыми эти люди реабилитированы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Нас не считали за людей. Меня вконец это достало!", - россиянин, воевавший за "ДНР", сдался силам АТО, - СБУ. ВИДЕО

Кроме того, по мнению Грицака, об успешности этой программы свидетельствует буря критики в ее адрес на российских ресурсах.

Отметим, суть программы заключается в том, что СБУ рассматривает конкретные факты деятельности боевика в составе незаконных вооруженных подразделений, а именно, участие в боевых действиях и причастность к тяжким преступлениям.

В случае отсутствия сведений о причастности к таким преступлениям прокуратура ходатайствует в суде об освобождении сдавшегося боевика от уголовной ответственности.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Происходили мародерства там, издевательства, и женщин избивали", - сообщница боевиков "ДНР" сдалась СБУ. ВИДЕО

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Зато патриотов, добровольцев Украины, которые воевали против этих террористов и оккупантов, почему то не отпускают из тюрем и застенок... Их типа не ждут дома?
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А донбабвийского бразильца значит дома никто не ждал... И еще 13 лет не дождутся теперь.
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в военном билете специальность у всех сторож?
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Прямо как в Сирии - вот смотрел в обед, как "боевики сдаются сирийской власти". Может, дело и нужное, но что-то стремно, все не выходит из головы лугандонский дедок с банкой отравленного меда для бойцов ВСУ - помните?
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заминированного.
но этот павлик морозов огрёб свое, вроде
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если все наши "стояли на посту, хлеб возил", то кто тогда убивал? Россияне, не хотите ответить?!
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Если не отпустят сепаров домой, хуйло обидется и нападе.
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Текто засветились-бояться даже через блок-посты проехать в Украину,не то,что сдаваться идти.Приходят в основном простые лохи,которые поверили в сказочки руского мира,а потом столкнулись с действительностью.Такие были на побегушках-мусор выносили,воду носили.Блокпосты-это уже карьерный рост.Те,кто реально воевал-не пойдут сдаваться.
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Вон там ниже есть прискорбное известие, что наш хлопец погиб...
И есть заявление Ахметова, Пинчука, Фирташа,устами Прокуратуры и СБУ, что блокада Луандона наносит вред Украине и блокирующим ветеранам АТО ставят статьи УК Украины , где им до 3 лет заключения "светит"...
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Надо одну деталь уточнить,кто это их у себя дома ждет.
И вот интересная деталь,все поголовно сдавшиеся на милость властей,абсолютно все обманом стояли,порой без оружия,на блокпостах.Сколько тех блокпостов у сепаров?
Ну да СБУ виднее!
Только мое мнение,что это будет очень порочная практика,и с Донбассои с Крымом.
Вот слышу когда в Украине настанет не жизнь а молочная река с кисельными берегами,то и Крым и часть Донбасса вернется в наши объятия.
У меня вопрос а нах они тогда нужны,если ведутся только на ништяки.
Вобще сдавшихся сепаров никак не наказывать нельзя.Они когда сдаются должны понимать,что как минимум годок на передовой в дисбате побыть придется,Вот тогда я поверю в то,что эти люди раскаялись.А так как то на ништяки повелись, и завтра им условия получше предложат и что?Наша песня гарна нова!
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Ура-Патріоти, ті самі що не шкодуючи пальців захищають Україну в інтернеті, розумію ваше справедливе обурення.
А тепер згадайте що робить щур коли його заженуть в куток. І подумайте про те що цими несправедливо м'якими вироками Україна зберегла життя котрогось із своїх синів. Не таких Героїв як Ви, але вони теж воюють за неї. На передовій.
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Хорошо устроились их даже не призывают делают что хотят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОколо 70 человек реабилитированы судом по программе "Тебя ждут дома", - Грицак
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