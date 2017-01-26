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 Один военнослужащий погиб в результате обстрелов 26 января, - пресс-центр штаба АТО

В результате обстрелов 26 января погиб один украинский военнослужащий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

"Всего, по состоянию на 18.00, состоялся 31 обстрел. Один наш военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Бойца 17-ой танковой бригады Сергея Косеева провели в последний путь на Кировоградщине. ВИДЕО

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почему в новости про сдохшего российского посла комментарии закрыты,а в новости о погибшем солдате ВСУ- открыты?
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тебе показать дорогу, куда сходить и спросить?
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Вечная Слава погибшему воину-Герою.
Чтоб вы повысдыхали, твари кацапские и их лугандонские подсвинки.
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один украинский военнослужащий
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Вечная и светлая память. Пусть покится с миром........Родным и близким соболезнования.......
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Після цієї сумної новини треба на Цензорі оприлюднити заяву Прокуратури та СБУ, що блокування торгівлі з Лугандоном хлопцями-ветеранами АТО йде на шкоду країні...
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Якщо блокада допоможе зупинити війну,то треба блокувати.Досить гинути нашим українським бійцям .
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Блокирование железной дороги в Попаснянском районе Луганской области представляет угрозу энергетической безопасности Украины.Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал глава Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на странице в Facebook. Источник: http://censor.net.ua/n425110
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И снова пришло горе в семью... Вечная память Герою Украины, искренние соболезнования родным.
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кого-то за взятку отпутили и устроили в гфс,кто-то нагрел гешефтику на уголльке, а кто-то погиб. по-новому, хуле
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Зато масса мажор-патриотов в вышиванках, с тату "Слава Украине" и "оселедцями" прячутся по норам от призыва.
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соболезнованиe родным и близким всех погибших.. скорейшего и полного выздорoвления всем пострадавшим.. смерть хуйлу-Путину и его подельникам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин военнослужащий погиб в результате обстрелов 26 января, - пресс-центр штаба АТО
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