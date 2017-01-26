 Один военнослужащий погиб в результате обстрелов 26 января, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"Всего, по состоянию на 18.00, состоялся 31 обстрел. Один наш военнослужащий погиб", - говорится в сообщении.
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Чтоб вы повысдыхали, твари кацапские и их лугандонские подсвинки.
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Вечная и светлая память. Пусть покится с миром........Родным и близким соболезнования.......
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