 Розыск: в Днепре пропал солдат-срочник. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на группу полка "Днепр-1" в Facebook.
"Внимание! Поиски в Днепре - пропал сын погибшего бойца полка "Днепр-1". Помогите найти сына нашего погибшего Героя полка Днепр-1. Дополнительная информация - исчез 22 января в 14:00 в районе Автовокзала г. Днепр. Дополнительно: Был одет на момент исчезновения - ЗСУшний пиксель.На шее цветное тату, которое он пытался вывести. Также татуировки на внутренних частях рук до локтевого сгиба. Есть текст на немецком. Также есть татуировка на правой голени", - говорится в сообщении.
Объявление матери пропавшего: "Бараниченко Владислав (1995 г/р), солдат-срочник Вооруженных Сил Украины! 22 января 2017г. прибыл из Мариуполя в Днепр (был в Мариуполе в отпуске), в 14-00 отзвонился мне и с этого времени связь с ним прервалась. Если кто-либо видел моего сына или что-либо знает о месте его пребывания, сообщите мне, пожалуйста!!Тел. (095) 300-72-34, (097) 487-97-58 Наталия".
"Последний раз телефон включался на углу Курчатова и Калинина. До сих пор не определено, кто будет следователем, поиск не ведется. Присоединяйтесь - мы должны найти человека, которая служит свои Родине и хочет ее защищать! Контакты в случае,если вы найдете какие-то следы: +380663477942 Олег Гребенюк", - добавили в "Днепр-1"
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