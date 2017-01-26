 Межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты уже работают в каждой области, - Розенко

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, в состав групп входят заместители председателей ОГА, представители местных департаментов образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда.
Целью областных рабочих групп является мгновенное реагирование на любые жалобы относительно руководителей предприятий, которые не выполняют решения правительства по повышению минимальной заработной платы.
Согласно решению Межведомственной рабочей группы Минсоцполитики совместно с правительственным контактным центром усилят работу по систематизации и реагированию на обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, которые поступают по телефону "горячей линии" 15-45.
Также по поручению вице-премьер-министра Украины Павла Розенко Государственная служба по вопросам труда до следующего заседания правительства завершит подготовку порядка проведения проверок предприятий по выполнению ими решений правительства о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн.
По словам Розенко, документ, кроме определения порядка собственно проверок, должен предусматривать механизмы предотвращения коррупционных действий со стороны инспекторов Гоструда во время проведения проверок.
"Проверки не могут стать инструментом давления на добросовестных руководителей предприятий, а документ, который должен быть представлен уже на ближайшем заседании Правительства, должен содержать предохранители от проявлений коррупции со стороны самих инспекторов", - подчеркнул Розенко.
175 3
Проект пенсионной реформы будет представлен на общественное обсуждение через 1-2 месяца, - вице-премьер Розенко(47)
Розенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде(145)
В результате повышения минимальных зарплат ожидается уменьшение дефицита Пенсионного фонда на 10 млрд гривен, - Розенко(532)
Розенко: Правительство не допустит сокращений в бюджетной сфере и перевода работников на полставки. ВИДЕО(141)
Сергієнко: Рівень сплати за "комуналку" свідчить – тарифи непідйомні(0)
Каждый второй работающий украинец не платит налоги в Пенсионный фонд, - Розенко(408)
Розенко: Никакого усиления давления со стороны власти на бизнес не будет(90)
Ответить
Ответить
Ответить