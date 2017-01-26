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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1632) минимальная зарплата (82) Розенко (397)

 Межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты уже работают в каждой области, - Розенко

Межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты уже работают в каждой области.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, в состав групп входят заместители председателей ОГА, представители местных департаментов образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, налоговой, Государственной службы труда.

Целью областных рабочих групп является мгновенное реагирование на любые жалобы относительно руководителей предприятий, которые не выполняют решения правительства по повышению минимальной заработной платы.

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Согласно решению Межведомственной рабочей группы Минсоцполитики совместно с правительственным контактным центром усилят работу по систематизации и реагированию на обращения граждан о нарушениях их трудовых прав, которые поступают по телефону "горячей линии" 15-45.

Также по поручению вице-премьер-министра Украины Павла Розенко Государственная служба по вопросам труда до следующего заседания правительства завершит подготовку порядка проведения проверок предприятий по выполнению ими решений правительства о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн.

По словам Розенко, документ, кроме определения порядка собственно проверок, должен предусматривать механизмы предотвращения коррупционных действий со стороны инспекторов Гоструда во время проведения проверок.

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"Проверки не могут стать инструментом давления на добросовестных руководителей предприятий, а документ, который должен быть представлен уже на ближайшем заседании Правительства, должен содержать предохранители от проявлений коррупции со стороны самих инспекторов", - подчеркнул Розенко.
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Ага и люди работают половину рабочего дня и это те кого совсем не уволили ,зато личико у Розенко,скоро ни в одну "плазму" не влезет ,о как переживает за народ !!!!
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идиоты раздуплились, шо упороли херню, теперь продразверстку с заградотрядами надо привлекать
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Предприятия закрываются, скоро и повышать уже некому будет.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМежведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты уже работают в каждой области, - Розенко
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