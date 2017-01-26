 ОГХК: запущен силовой сценарий уничтожения компании по примеру ОПЗ

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"ОГХК" обращается к Президенту Украины, Премьер-министру, Кабинету Министров, Фонду государственного имущества, Генеральной прокуратуре с призывом не допустить уничтожения предприятий "ОГХК".Об этом говорится в заявлении трудовых коллективов филиалов "Вольногорский горно-металлургический комбинат" и "Иршанский горно-обогатительный комбинат", которые входят в ПАТ "ОГХК", в связи с задержанием НАБУ трех менеджеров компании."В этом году Кабмином запланировано привлечение известных международных инвесторов на главные титановые активы Украины. Президент согласовал список предприятий на приватизацию, в который вошло и ПАО "ОГХК". Крупнейшие мировые компании в титановом секторе внимательно следят за ситуацией вокруг "ОГХК" и ранее проявляли свой интерес в инвестирование в Украину. Тем не менее, уже нашлись игроки, которые пытаются обвалить стоимость компании, сорвать приватизацию "ОГХК" и не допустить прихода международных инвесторов. Очевидно - в интересах определенных олигархических кругов. Кроме того, в контроле над украинским титановым сырьем через посредников очень заинтересована Россия.Мы еще в декабре прошлого года публично предупреждали о возможности силового сценария и борьбе вокруг титановых активов страны с использованием правоохранительных структур. Сегодня видим выполнение политико-экономического заказа со стороны НАБУ и САП. Цель - срыв продажи ПАО "ОГХК" и повтор ситуации со срывом приватизации ОПЗ, когда НАБУ обвалило стоимость Одесского припортового завода со стартовых 530 млн. дол. до нуля и почти сделало его банкротом.В обоих случаях за действиями НАБУ и САП проглядывается "грузинский след". 1-м замдиректора НАБУ является соратник Саакашвили Гизо Углава. Это уже не первая попытка сместить руководителя "ОГХК". Задержанный НАБУ в.о. председателя правления " ОГХК " Руслан Журило ранее сообщал, что тогдашний министр экономического развития Айварас Абромавичус предлагал на его место представителя грузинской национальности. А сам Саакашвили на посту главы Одесской области вел активную пиар-кампанию против Журило.Все обвинения НАБУ в адрес менеджеров нашей компании безосновательны и ничем не подтверждены. ПАО "ОГХК" демонстрирует успешную работу в интересах государства. За последние 2 года наша компания показывает уверенный рост. После того, как государство вернуло себе контроль над комбинатами, чистый доход "ОГХК" увеличился на 65% и достиг почти 2 млрд грн. Поступления налогов в местные и государственный бюджеты в 2016 г. в сравнении с 2015 г. выросли вдвое.Вся деятельность "ОГХК", в том числе внешнеэкономическая, выгодна государству и проводится исключительно в его интересах. Она прозрачна и постоянно контролируется компетентными государственными органами. Более того, в 2016 году "ОГХК" успешно прошла аудит одной из международных аудиторских фирм, которая входит в мировую "первую четверку".Государство планировало привлечь в Украину западные инвестиции для развития титановых активов. Мы надеемся, что руководство Украины упредит разрушение имиджа Украины, не допустит остановки самых крупных титановых предприятий страны и потери наших рабочих мест. Скандал вокруг "ОГХК" приведет также к срыву производства и реализации продукции. Поскольку филиалы "ОГХК" являются градо образующими, на них трудоустроено около 5000 человек, от действий НАБУ и САП пострадают местные бюджеты, упадут отчисления в государственный бюджет Украины. Под угрозу поставлено будущее самых крупных титановых предприятий Украины и тысяч наших семей", - говорится в заявлении коллектива "ОГХК".