 Порошенко и премьер Мальты Мускат обсудили приоритетные для рассмотрения вопросы в отношениях Украина-ЕС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.
Лидеры также обсудили шаги, необходимые для завершения со стороны ЕС всех процедур для введения безвизового режима для граждан Украины, и подчеркнули важность скорейшего вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Порошенко и Мускат также обсудили шаги по активизации экономического сотрудничества, в частности в области сельского хозяйства, транспорта.
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