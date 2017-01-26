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 Политика Украины
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 Порошенко и премьер Мальты Мускат обсудили приоритетные для рассмотрения вопросы в отношениях Украина-ЕС

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Мальты Джозеф Мускат скоординировали позиции по укреплению отношений Украины с Европейским Союзом во время председательства Мальты в Совете ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Лидеры также обсудили шаги, необходимые для завершения со стороны ЕС всех процедур для введения безвизового режима для граждан Украины, и подчеркнули важность скорейшего вступления в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хочет подорвать доверие и разъединить ЕС, - Порошенко

Порошенко и Мускат также обсудили шаги по активизации экономического сотрудничества, в частности в области сельского хозяйства, транспорта.
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Ну а с кем ещё обсуждать-Мальта главная в ЕС !!!
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Ну почему, Мальта имела большое значение в своей истории.
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Приоритетные для рассмотрения вопросы в отношениях Украина-ЕС Пеця решает уже два года, а толку никакого.
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Петя есть еще Науру 21км2 и Тувалу 26 км2,.... там тоже твоих конфет нет....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и премьер Мальты Мускат обсудили приоритетные для рассмотрения вопросы в отношениях Украина-ЕС
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