 Порошенко подписал закон, разрешающий проводить международные учения на территории Украины

Об этом Цензор.НЕТ сообщил в пресс-службе главы государства .
В сообщении отмечается: "Согласно утвержденному Главой государства Плану, в январе-декабре 2017 года на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества будут допущены до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участниц программы "Партнерство ради мира" на срок до 365 суток.
До 2500 военнослужащих Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участниц программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники будут допускаться на срок до 25 суток в июле - сентябре 2017 года в рамках украинско-американского учения "Си Бриз - 2017".
Кроме того, для участия в украинско-американском учении "Репид Трайдент - 2017" будут допущены до 2000 военнослужащих Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участниц программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов на срок до 25 суток в июне - ноябре.
Президент поручил Кабинету Министров Украины обеспечить своевременный допуск и выведение с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, указанных в настоящем Указе, а также безопасность граждан нашей и других государств во время проведения указанных учений.
На Министра обороны Украины возлагается ответственность за подготовку и проведение в 2017 году многонациональных военных учений на территории Украины, обеспечение участия подразделений ВСУ в многонациональных учениях за пределами нашего государства в текущем году.
Глава государства также подписал Закон Украины № 1826-VIII "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях" от 19 января этого года, которым Верховная Рада согласовала соответствующее решение Президента.
Проведения многонациональных военных учений запланировано для поддержания на должном уровне обороноспособности государства, боеготовности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований. Такие учения проводятся с учетом обязательств Украины согласно международных соглашений в военной сфере".
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Українські військові не отримують сучасні танки «Оплот», бронемашини «Дозор-Б» та іншу новітню техніку через недофінансування. Через відсутність державних коштів «Укроборонпром» муситиме відправити у неоплачувану відпустку більшість колективу Львівського бронетанкового заводу, заявили у Держконцерніukroboronprom.com.ua Приоритет пэрэмоги это оздоровление депутатов на мальдивах там эта вся бронетехника нахер не нужна
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а ты капонир для арматы уже выкопал?
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Новое заявление Укроборонпрома:
Украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новейшую технику из-за недофинансирования, всю технику продают за границу.
В результате «Укроборонпром» вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода, заявили в госконцерне, а технику продавать за границу.
«По состоянию на сегодня возможности «Укрборонпрома» в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш государственный оборонный заказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ВВС Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долл, он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины», - отмечает пресс-служба концерна.
В заявлении также сказано:
«Мы продаем технику за границу, но это дополнительные деньги в наш бюджет, за которые мы выпускаем новые танки» - заявляют в Укроборонпроме.
Украинцы отметили, что при такой схеме, ни один танк на передовую никогда не доедет.
Стоит также отметить, что международные доноры, международные фонды, организации, государства, граждане всех стран мира собирали деньги украинской армии. Было собрано миллиарды долларов…Но где эти деньги никто не знает, ибо большая часть разворована.
Об этом заявлял и командир Азова. По его словам, каждая 3 гривна разворовывается.
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Война в Украине окончена: Всю технику продают за границу! (ВИДЕО)
Здесь удивляться нечему. Ведь высшее военное руководство Украины ярые украинофобы. Один из них командующий Нацгвардии Украины, - Юрий Аллеров. Помимо того, что за 3 года войны он стал мультимиллионером, данный человек не скрывает своей ненависти к Украине, а его семья и вовсе живет в Москве.
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