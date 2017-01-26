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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (10506) учения (1555)

 Порошенко подписал закон, разрешающий проводить международные учения на территории Украины

Президент Петр Порошенко подписал Указ, которым утвердил план проведения многонациональных учений с участием подразделений Вооруженных Сил Украины на территории нашего государства и их участия в многонациональных учениях за пределами Украины на 2017 год. Документом также определяется порядок допуска подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в текущем году для участия в указанных учениях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил в пресс-службе главы государства .

В сообщении отмечается: "Согласно утвержденному Главой государства Плану, в январе-декабре 2017 года на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества будут допущены до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участниц программы "Партнерство ради мира" на срок до 365 суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2017 году примет участие в 20 командно-штабных военных учениях за границей, - Минобороны

До 2500 военнослужащих Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участниц программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 10 кораблей, до 5 подводных лодок, до 10 самолетов и вертолетов, до 60 единиц колесной техники будут допускаться на срок до 25 суток в июле - сентябре 2017 года в рамках украинско-американского учения "Си Бриз - 2017".

Кроме того, для участия в украинско-американском учении "Репид Трайдент - 2017" будут допущены до 2000 военнослужащих Соединенных Штатов Америки, других государств - членов НАТО и государств - участниц программы "Партнерство ради мира" с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов, до 10 вертолетов на срок до 25 суток в июне - ноябре.

Также читайте: Рада проголосовала за допуск иностранных войск на территорию Украины для учений

Президент поручил Кабинету Министров Украины обеспечить своевременный допуск и выведение с территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, указанных в настоящем Указе, а также безопасность граждан нашей и других государств во время проведения указанных учений.

На Министра обороны Украины возлагается ответственность за подготовку и проведение в 2017 году многонациональных военных учений на территории Украины, обеспечение участия подразделений ВСУ в многонациональных учениях за пределами нашего государства в текущем году.

Глава государства также подписал Закон Украины № 1826-VIII "Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях" от 19 января этого года, которым Верховная Рада согласовала соответствующее решение Президента.

Проведения многонациональных военных учений запланировано для поддержания на должном уровне обороноспособности государства, боеготовности Вооруженных Сил Украины, других военных формирований. Такие учения проводятся с учетом обязательств Украины согласно международных соглашений в военной сфере".
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В Україні немає грошей на «Дозори», «Оплоти» та іншу сучасну техніку - «Укроборонпром» - Укроборонпром
Українські військові не отримують сучасні танки «Оплот», бронемашини «Дозор-Б» та іншу новітню техніку через недофінансування. Через відсутність державних коштів «Укроборонпром» муситиме відправити у неоплачувану відпустку більшість колективу Львівського бронетанкового заводу, заявили у Держконцерніukroboronprom.com.ua Приоритет пэрэмоги это оздоровление депутатов на мальдивах там эта вся бронетехника нахер не нужна
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Если я Азиров, то ты страус Прафесора киш, пернатое
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А чего это он должен деньги кидать ? Его и так грабят наши порошенковци.А ты им (властьимущим) скажи такое .Или слабо ?
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А ты сколько дал на армию? Похоже тоже ничего. Ольгоботов сразу видно.
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Ты че раздухарилось здесь чмо педротское ? Откуда ты знаешь кто сколько дал в соотношении со своими доходами ?
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І такі навчання мають проходити безперервно, 365 днів на рік.
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Оно живет в паралельном мире пэрэмоги ,не ему же на 70 бэтэрах гнилых ездить
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А тебе что не нравится, скрепа? 365 дней и на територии Луганской области, все правильно челоек сказал Потом остануться хорошие военторги, не только ж утыркам моторыльным там отовариваться
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Новость об Украинских учениях, у винторогих сразу пригорает к стулу
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нет, бля, из вопа!
а ты капонир для арматы уже выкопал?
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Типичный прием тупорылого пэдрота , всех кто имеет отличное от мнения дэбила мнение тут же записывать в кацапы
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Складывается впечатление, что война для украинских чиновников и не начиналась. Учитывая их улучшенное в десятки раз материальное состояние, бриллиантовые часы и миллионы долларов под подушками, непрерывно задаешься вопросом: А есть ли война на самом деле? Или это шоу, в котором погибают простые украинцы?

Новое заявление Укроборонпрома:
Украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новейшую технику из-за недофинансирования, всю технику продают за границу.
В результате «Укроборонпром» вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода, заявили в госконцерне, а технику продавать за границу.
«По состоянию на сегодня возможности «Укрборонпрома» в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш государственный оборонный заказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ВВС Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долл, он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины», - отмечает пресс-служба концерна.
В заявлении также сказано:
«Мы продаем технику за границу, но это дополнительные деньги в наш бюджет, за которые мы выпускаем новые танки» - заявляют в Укроборонпроме.
Украинцы отметили, что при такой схеме, ни один танк на передовую никогда не доедет.
Стоит также отметить, что международные доноры, международные фонды, организации, государства, граждане всех стран мира собирали деньги украинской армии. Было собрано миллиарды долларов…Но где эти деньги никто не знает, ибо большая часть разворована.
Об этом заявлял и командир Азова. По его словам, каждая 3 гривна разворовывается.
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Российские сайты .выдают новость ,что Грузинские наемники дезертировали из зоны "АТО" из-за невыплаты зарплаты ???Это что за изв. херня ,неужели Грузинского добровольца Церцвадзе таки сдали (продали) россии??? Не дай Бог.
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запомни, мальчик, расийские сайты выдают только ересь!
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https://elise.com.ua/?p=235410

Война в Украине окончена: Всю технику продают за границу! (ВИДЕО)

Здесь удивляться нечему. Ведь высшее военное руководство Украины ярые украинофобы. Один из них командующий Нацгвардии Украины, - Юрий Аллеров. Помимо того, что за 3 года войны он стал мультимиллионером, данный человек не скрывает своей ненависти к Украине, а его семья и вовсе живет в Москве.


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Нервов не хватает.Пойду частных детективов посмотрю.Насонова и Лукашина. А то от злости хочется взять винтарь и...
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ЗрадВоны опять зраду нашли.....вам бабоВаналюбам еще это не надоело?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал закон, разрешающий проводить международные учения на территории Украины
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