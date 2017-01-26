 Логвинский возглавил подкомитет ПАСЕ по борьбе с терроризмом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление украинского парламента.
Кандидатуру Г.Логвинского на эту должность выдвинула Европейская народная партия.
"Сейчас, когда Европа и мир ежедневно сталкиваются с терроризмом, именно этот подкомитет призван сыграть решающую роль на международной арене. Я буду использовать все новые возможности для защиты прав человека, борьбы с международной преступностью и агрессией и сделаю все для ускорения возврата контроля над Крымом и Донбассом", - отметил Логвинский.
Как сообщалось ранее, Логвинский избран одним из 17 вице-президентов ПАСЕ на сессии Ассамблеи в Страсбурге.
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