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 Логвинский возглавил подкомитет ПАСЕ по борьбе с терроризмом

Народный депутат фракции "Народный фронт" Григорий Логвинский возглавил подкомитет по проблемам преступности и борьбы с терроризмом комитета по правовым вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное управление украинского парламента.

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Кандидатуру Г.Логвинского на эту должность выдвинула Европейская народная партия.

"Сейчас, когда Европа и мир ежедневно сталкиваются с терроризмом, именно этот подкомитет призван сыграть решающую роль на международной арене. Я буду использовать все новые возможности для защиты прав человека, борьбы с международной преступностью и агрессией и сделаю все для ускорения возврата контроля над Крымом и Донбассом", - отметил Логвинский.

Как сообщалось ранее, Логвинский избран одним из 17 вице-президентов ПАСЕ на сессии Ассамблеи в Страсбурге.
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