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 "Контроль нужен": советник Путина предложил ограничить интернет в России по китайской модели

Единственная возможность обеспечить информационную безопасность в России - это ограничение интернета, как в Китае.

Об этом заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

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"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - заявил Клименко на лекции "Информационная безопасность России", проведенной в рамках курса "Армия и общество".

Он посетовал, что иностранные компании, работающие на территории РФ, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.

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"Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What's app" и попросить отключить шифрование", - сказал Клименко.

Он подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".

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Очень смешно, врать как кацапы уже научились так и бояршник начнете пить скоро.
http://ru.delfi.lt/abroad/global/vlasti-gambii-s-otezdom-eks-prezidenta-iz-kazny-propali-11-mln.d?id=73521026
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паРаша єто Зоопарк, а не страна, потому все проворовавшееся зверье и сбегается туда.
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Москва - это Мекка для ворья, бандоты и маргиналов со всего мира.
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что млять, мега - скрепная срана уже и чебурнет свой не смогла запустить, уже у китайцев копипистят, дожились ...
хотя после приунывших сиськандеров/тополей не удивительно!!!
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Запускайте советский вариант-вырубайте интернет полностью.
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Царский! До 1861 года!
Австралопитекибля...
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объединяются с китаем , , а , что , китай сам не справится с масквой-сибирью-кацапами ? даешь великий китай !!! , трамп задумался / напрягся ,,,
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"Нас не удастся сбить с пути-
Нам пофигу куда идти!"

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Ну как умная... Е...нутая на всю голову.

В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ!
Десять месяцев любви, большого доверия! В моей жизни никогда не было таких искренних отношений. Мне никто не дарил каждый божий день букеты роз, кольца с бриллиантами, не носил кофе в постель. Я думала, что я попала в сказку, как оказалось я попала в разработку сотрудников СБУ. Я любила по настоящему! Я любила так, что этого описать нельзя, нет таких слов!
Этот человек имеет три фамилии, используя меня пытался войти в доверие к многим националистам. Мне нечего больше сказать, я устала.... но я переживу!
В будущем очень вас прошу Петро Порошенко, больше никого ко мне не подсылать, я лучше поем с помойки и переночую в альфаторе, но на мусоров работать не буду. Спасибо за предложенную квартиру и машину, в квартиру вы можете бросить гранату, а машину спалить вместе со мной. Поверьте мне, что лучше жить в палатке на свежем воздухе и всю жизнь пешком но с гордо поднятой головой, чем быть мусорской.
P.S "И лучше бы вы меня убили! Это для вас лучше! Можете это расценивать как угрозу! "
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я так понимаю , вербовка не удалась ... и что, то что она готова жить в палатке и есть отбросы делает её ипанутой на всю г , может она просто принципиальная ?
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я ....незнаю навіть чого її обізвали е.....ю. а ви?
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Е...нутой её делает то, что она у себя в постели агента от шоколадных барыг нашла. А также её высказывания о Майдане и поведение после плена у сепарастов.

ПыСы. Мне такое. Хотите себе творить новую гадю - творите.
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гадю уже не превзойти , а для того чтобы понять что за чел , лично мне 10 ти строк на форуме как то мало , но слова её считаю правильными , хотя и понимаю чем может закончиться описанный ею расклад ...
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сегодня наблюдал, что покупают старики в супермаркетах
каждый третий - с банковской карточкой
простые продукты ( хлеб, молоко, творог, яйца,печенье, яблоки...)
мясной магазин рядом - там покупают фарш, куриные ножки
думаю, голод Украине пока не грозит
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И Вы что, реально не верите в душещипательные истории про чисто одетого дедушку, покупающего в аптеке одну таблеточку? Вы, похоже, или из минстеця или шоколадный прихвостень.
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Ти хоч знаеш, що це за "одна"?
Це Монтян і Савченко в одному флаконі.
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І мене таке ж відношення до її прямої мови яку навели ти і Славіч.
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soren, извини, но Ирма Крат после того, как побывала в плену у лугандонов стала ё...утая на всю голову.
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та ми всі тут того..... весело нам з кожним днем.
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Я хотів сказати теж саме, але з матюками.
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Кацапы, долой интернет, даешь интранет... !!! В пределах одного дома ! =))) Будете друг у друга скачивать старые фильмы со своими любимыми актерами-самодурами !! =)
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А зачем в Китае ограничивают Интернет? Они же там хорошо живут?
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да давайте уже как в Северной Корее. компьютер в дом отличившимся, а особоотличившимся еще и розетку к вилке.
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"ЗАЧЕМ РАБАМ ДАРЫ СВОБОДЫ? ИХ ДОЛЖНО РЕЗАТЬ ИЛИ СТРИЧЬ..." и далее по тексту! Гениальные поэты-писатели были в россии!
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гениальный потомок арапченка разбирался в рабстве
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Почему только Интерент, мобильные телефоны и пластиковые карточки тоже нужно отключить! Back In The USSSR
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Им до Китая как до Киева рачки,а вообще новость положительная-меньше кацапов будут срать на форумах,пусть варятся в собственном соку..дерьме
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идея "отличная".
ж...й ощущаю, скоро стецьгав то же самое здесь втюхает
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Сцуко!Та отключите им этот тырнет,не нужен им тырнет,у них есть секелев и шапиро с захаровой!
Меньше тролятина ольгинская вонять будет!
А еще у них есть бесогон тв,что еще надо скрепному человеку!
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Как то он подозрительно в конце пропиарил защищенность WhatsApp'a
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Так они уже давно под это роют: если забрать у кацов тырнет то единственным источником информации останется дебилятор и "газеты" - правда союзу это не очень помогло, но хуйло рассчитывает что на его век хватит. Интересно когда начнут выездные визы делать Инфа уже мелькала - правда пока прогресса нету.
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Это лишнее. россияне верят путену и телевизору.
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К весне "Радио Свобода" и "Голос Америки" кацапы ночью под одеялами слушать будут.
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Правильно, молодцы.
1. Закрыть , потому что нескрепные пользователи гуглят порнуху.
2. Закрыть , потому что очень много роликов, типа Путин-Хуло.
3. Закрыть , потому что звонят в Пиндосию и в Израиливку, а это мешает духовности.
Смотреть - только Зомбоящик, желательно, Кисель- и Соловей-ТВ.
Можно двойную порцию.
И молиться 2 раза на Царя. Вместо интернета.
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всем отрезать языки и пальцы! могут говрить и набирать текст !!!
а вы не в курсе !
вы шо !!!! это опасно !!!!
вот это чудо же говорит !!!! с него надо и начать... его ограничить в вещании.
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"Контроль нужен": советник Путина предложил ограничить интернет в России по китайской модели
Не тот уровень для России, слишком мелко, по северокорейской модели будет в самый раз.
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Жуликам и ворам, разномастным наперсточникам всегда важна их личная информационная безопасность, чтобы не знали про их яхты типа прицесса "ольга", часы и дворцы, про самолеты с собачками на выставку. Их мечта заблокировать Ютьюб, Гугл, где можно узнать про все это, а хотят как в Китае, где китайцы получают новости через цензурируемый сайт "Байду". Сами понимаете, что название соответствует. Хотят, чтобы новости граждане "ели с приправой" под названием "байда".
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Здивований чому вони досі цього не зробили?!! А-то якось вже почали набридати ці ватани, - ти їх шлеш нах.уй а вони знову у фіранку лізуть.... Дебіли бля....
П.С. Кацапи! А, кацапи! Ну зробіть світ чистішим, - ну ізолюйтесь вже врешті решт від нього))))))))))))))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Контроль нужен": советник Путина предложил ограничить интернет в России по китайской модели
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