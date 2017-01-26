 "Контроль нужен": советник Путина предложил ограничить интернет в России по китайской модели

Об этом заявил советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"Путь один - это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет", - заявил Клименко на лекции "Информационная безопасность России", проведенной в рамках курса "Армия и общество".
Он посетовал, что иностранные компании, работающие на территории РФ, не отвечают на запросы российских правоохранительных органов.
"Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в What's app" и попросить отключить шифрование", - сказал Клименко.
Он подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами "любое уважающее себя государство должно их выкинуть".
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http://ru.delfi.lt/abroad/global/vlasti-gambii-s-otezdom-eks-prezidenta-iz-kazny-propali-11-mln.d?id=73521026
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хотя после приунывших сиськандеров/тополей не удивительно!!!
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Австралопитекибля...
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Нам пофигу куда идти!"
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В ПОСТЕЛИ С ВРАГОМ!
Десять месяцев любви, большого доверия! В моей жизни никогда не было таких искренних отношений. Мне никто не дарил каждый божий день букеты роз, кольца с бриллиантами, не носил кофе в постель. Я думала, что я попала в сказку, как оказалось я попала в разработку сотрудников СБУ. Я любила по настоящему! Я любила так, что этого описать нельзя, нет таких слов!
Этот человек имеет три фамилии, используя меня пытался войти в доверие к многим националистам. Мне нечего больше сказать, я устала.... но я переживу!
В будущем очень вас прошу Петро Порошенко, больше никого ко мне не подсылать, я лучше поем с помойки и переночую в альфаторе, но на мусоров работать не буду. Спасибо за предложенную квартиру и машину, в квартиру вы можете бросить гранату, а машину спалить вместе со мной. Поверьте мне, что лучше жить в палатке на свежем воздухе и всю жизнь пешком но с гордо поднятой головой, чем быть мусорской.
P.S "И лучше бы вы меня убили! Это для вас лучше! Можете это расценивать как угрозу! "
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ПыСы. Мне такое. Хотите себе творить новую гадю - творите.
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каждый третий - с банковской карточкой
простые продукты ( хлеб, молоко, творог, яйца,печенье, яблоки...)
мясной магазин рядом - там покупают фарш, куриные ножки
думаю, голод Украине пока не грозит
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Це Монтян і Савченко в одному флаконі.
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ж...й ощущаю, скоро стецьгав то же самое здесь втюхает
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Меньше тролятина ольгинская вонять будет!
А еще у них есть бесогон тв,что еще надо скрепному человеку!
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1. Закрыть , потому что нескрепные пользователи гуглят порнуху.
2. Закрыть , потому что очень много роликов, типа Путин-Хуло.
3. Закрыть , потому что звонят в Пиндосию и в Израиливку, а это мешает духовности.
Смотреть - только Зомбоящик, желательно, Кисель- и Соловей-ТВ.
Можно двойную порцию.
И молиться 2 раза на Царя. Вместо интернета.
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а вы не в курсе !
вы шо !!!! это опасно !!!!
вот это чудо же говорит !!!! с него надо и начать... его ограничить в вещании.
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Не тот уровень для России, слишком мелко, по северокорейской модели будет в самый раз.
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П.С. Кацапи! А, кацапи! Ну зробіть світ чистішим, - ну ізолюйтесь вже врешті решт від нього))))))))))))))))
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