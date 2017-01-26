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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (2205) обстрел (5165) Россия (64912) Донбасс (12075) гуманитарная катастрофа (94) минские соглашения (1838) Олифер (120)

 Трехсторонняя контактная группа в режиме видеоконференции обсудила ситуацию с обстрелами Донецкой фильтровальной станции, - Олифер

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ- Россия) в режиме видеоконференции обсудила ситуацию с обстрелами Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе Дарья Олифер на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Только что состоялась видеоконференция Трехсторонней контактной группы. Основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе.

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При этом украинская сторона обратила внимание на тот факт, что безопасность - основная составляющая Минского процесса. Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме. В том числе должна быть соблюдена линия разграничения, установленная Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Восстановление этой линии - один из главных компонентов безопасности в регионе", - написала пресс-секретарь Кучмы.

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Могли б просто в "Танки" погратися-результат не змінився би.
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обесеє це неті часом що полюбляють у сєпарів на весіллях погуляти? по кабаках позажигать?
це ті сліпі які рос.техніки на донбасі небачать?
то шо з ними говорити!!
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Складывается впечатление, что война для украинских чиновников и не начиналась. Учитывая их улучшенное в десятки раз материальное состояние, бриллиантовые часы и миллионы долларов под подушками, непрерывно задаешься вопросом: А есть ли война на самом деле? Или это шоу, в котором погибают простые украинцы?

Новое заявление Укроборонпрома:
Украинские военные не получают современные танки «Оплот», бронемашины «Дозор-Б» и другую новейшую технику из-за недофинансирования, всю технику продают за границу.
В результате «Укроборонпром» вынужден отправить в неоплачиваемый отпуск большинство коллектива Львовского бронетанкового завода, заявили в госконцерне, а технику продавать за границу.
«По состоянию на сегодня возможности «Укрборонпрома» в несколько раз превышают возможности государственного бюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100%, то есть отдали армии все, что она заказывала. Но давайте говорить честно: наш государственный оборонный заказ в несколько раз меньше объема средств, предусмотренных программой развития ВВС Украины. Говоря простым языком, государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения, оборонный бюджет России почти 50 млрд долл, он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины», - отмечает пресс-служба концерна.
В заявлении также сказано:
«Мы продаем технику за границу, но это дополнительные деньги в наш бюджет, за которые мы выпускаем новые танки» - заявляют в Укроборонпроме.
Украинцы отметили, что при такой схеме, ни один танк на передовую никогда не доедет.
Стоит также отметить, что международные доноры, международные фонды, организации, государства, граждане всех стран мира собирали деньги украинской армии. Было собрано миллиарды долларов…Но где эти деньги никто не знает, ибо большая часть разворована.
Об этом заявлял и командир Азова. По его словам, каждая 3 гривна разворовывается.
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фильтровая в 200м от трассы на константиновку и в 1,5км от ясиноватского блокпоста (бывш.ГАИ) там ездить оч.опасно и бессмысленно, поскольку трасса пустая, а если кто и едет из горловки - сворачивают с нее на ясиноватую (макеевку и донецк) еще за 3-4 км от поста. кто там и зачем обстреливает тот участок - непонятно, боевики сами себя лишают воды или ВСУ лишает воды жителей Донецка - смысл??! в любом случае военного смысла - 0
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрехсторонняя контактная группа в режиме видеоконференции обсудила ситуацию с обстрелами Донецкой фильтровальной станции, - Олифер
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