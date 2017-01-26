 Курбединов арестован на 10 суток, - журналист

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Фейсбук журналиста Радио Свобода Антона Наумлюка, крымский адвокат Эмиль Курбединов признан виновным в пропаганде экстремизма.
"Эмиль Курбединов признан виновным в административном правонарушении по статье 20.3 КоАП (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций - ред). Наказание: арест на 10 суток", - пишет он.
Как сообщалось ранее, обвинение адвокату было выдвинуто за видео с символикой организации "Хизб-ут-Тахрир", которое он опубликовал на своей странице в Фейсбук в 2013 году.
Напомним, что сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск.
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