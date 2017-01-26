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 Политика Украины
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Все про:медицина (1385) финансирование (1090) Розенко (396) НАМН (2)

 Розенко: Проблемы с финансированием учреждений Национальной академии меднаук должны быть решены в течение двух дней

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко поручил Министерству финансов Украины провести встречи с руководством Национальной академии наук и Национальной академии медицинских наук Украины и до конца текущей недели выявить и решить все проблемные вопросы, связанные с финансированием соответствующих учреждений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе правительства.

"У нас возникла системная проблема финансирования учреждений Национальной академии медицинских наук Украины, есть вопросы по Национальной академии наук относительно обеспечения выполнения решения о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн", - сказал Розенко на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты.

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"Ко мне с письмом обратился Президент НАМНУ, есть публичные заявления руководителей учреждений, входящих в структуру НАМНУ, о том, что людей увольняют, переводят на неполные ставки, некоторые даже объявляют о том, что уже не принимают больных на лечение. Вчера на заседании Правительства я довел эту информацию до сведения членов Кабинета Министров, и Премьер-министр дал поручение Министерству финансов в кратчайшие сроки решить эту проблему", - отметил Розенко.

Он подчеркнул, что в государственном бюджете Украины есть все необходимые средства, чтобы обеспечить финансирование всех учреждений НАНУ и НАМНУ с учетом повышения минимальной заработной платы.

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"Я обращаюсь к Минфину - если возникла проблема по временным сметам или несвоевременным распределениям средств, срочно разобраться и решить этот вопрос. Буквально два дня, чтобы решить этот вопрос", - подчеркнул он.

Вице-премьер-министр поручил Минфину до конца текущей недели провести встречи с руководством НАМНУ и НАНУ и решить эту проблему.

"Нет никаких оснований для сокращения работников. Все институты и научные учреждения должны работать в штатном режиме", - подчеркнул Розенко.

Напомним, ранее директор Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Александр Усенко заявил, что учреждение находится сегодня на грани закрытия из-за отсутствия финансирования.
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А Розенко в курсе, что в академиях Украины одновременно с поднятием минималки урезают доплаты - за звания, степени, стаж? Вон вчера рассказали.
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"...еще раз так скажешь, я тебя выгоню нах... отсюда".
гойсман
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все эти розенки, ревы и туки - НЕОРЫГИ! их задача - хоть обманом, хоть угрозами, хоть шантажом продержаться лишний день, месяц, год у державного корыта и жрать, жрать, жрать!!! ни намека на системность в работе, ручной режим "управления" экономикой, полное отсутствие ответственности и совести. безумные популистские решения, когда бюджет только принят, а уже за 1-2 дня надо скорректировать, и так во всем и всегда. срамота!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко: Проблемы с финансированием учреждений Национальной академии меднаук должны быть решены в течение двух дней
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