 Розенко: Проблемы с финансированием учреждений Национальной академии меднаук должны быть решены в течение двух дней

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе правительства.
"У нас возникла системная проблема финансирования учреждений Национальной академии медицинских наук Украины, есть вопросы по Национальной академии наук относительно обеспечения выполнения решения о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн", - сказал Розенко на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты.
"Ко мне с письмом обратился Президент НАМНУ, есть публичные заявления руководителей учреждений, входящих в структуру НАМНУ, о том, что людей увольняют, переводят на неполные ставки, некоторые даже объявляют о том, что уже не принимают больных на лечение. Вчера на заседании Правительства я довел эту информацию до сведения членов Кабинета Министров, и Премьер-министр дал поручение Министерству финансов в кратчайшие сроки решить эту проблему", - отметил Розенко.
Он подчеркнул, что в государственном бюджете Украины есть все необходимые средства, чтобы обеспечить финансирование всех учреждений НАНУ и НАМНУ с учетом повышения минимальной заработной платы.
"Я обращаюсь к Минфину - если возникла проблема по временным сметам или несвоевременным распределениям средств, срочно разобраться и решить этот вопрос. Буквально два дня, чтобы решить этот вопрос", - подчеркнул он.
Вице-премьер-министр поручил Минфину до конца текущей недели провести встречи с руководством НАМНУ и НАНУ и решить эту проблему.
"Нет никаких оснований для сокращения работников. Все институты и научные учреждения должны работать в штатном режиме", - подчеркнул Розенко.
Напомним, ранее директор Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Александр Усенко заявил, что учреждение находится сегодня на грани закрытия из-за отсутствия финансирования.
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