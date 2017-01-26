 Оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву по одному из обвинений, - Наумлюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.
"У Сейрана Салиева, которого задержали сегодня в Бахчисарае, вы не поверите, тоже административка. 20.3 и 20.29 КоАП. Адвокат Айдер Азаматов. Судья ушла в совещательную комнату. Российские СМИ, ссылаясь на Заура Смирнова, дали везде, что ФСБ проводит операцию по ликвидации ячейки Хизб ут-Тахрир. РенТВ дали видео обыска с кадрами непонятно откуда, с гранатами и оружием", - написал он.
"По одному обвинению Салиеву дали 12 суток ареста. Рассматривается второе обвинение. Распространение песен Мацураева", - уточнил Наумлюк.
Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!"
164 1
Материалы по теме: Репрессии в оккупированном Крыму
"Кампания давления на адвокатов в Крыму доказывает, что на самом верху утвержден план по окончательной зачистке полуострова", - Фейгин(6)
Мое похищение и задержание Курбединова свидетельствуют о приближении нового витка репрессий в оккупированном Крыму, - Полозов. ВИДЕО(5)
Курбединова подозревают в пропаганде экстремистских организаций из-за видео в Фейсбуке, - журналист. ВИДЕО(6)
Оккупанты доставили адвоката Курбединова в "суд" для избрания меры пресечения: активисты пришли поддержать задержанного, под зданием усилены меры безопасности. ВИДЕО+ФОТО(29)
Почему бесполезно разговаривать с крымскими ватниками. ВИДЕО(0)
"Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!", - во время задержания крымскотатарского активиста Салиева произошла потасовка с силовиками. ВИДЕО(66)
ФСБ задержала крымскотатарского активиста Сейрана Салиева в оккупированном Бахчисарае. ФОТОрепортаж+ВИДЕО(10)
Ответить