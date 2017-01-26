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 Политика Украины
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 Оккупанты присудили 12 суток ареста активисту Салиеву по одному из обвинений, - Наумлюк

Активисту Сейрана Салиева, которого 26 января задержали российские силовики в оккупированном Крыму, обвиняют по двум административным статьям. По одному обвинению Салиеву дали 12 суток ареста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

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"У Сейрана Салиева, которого задержали сегодня в Бахчисарае, вы не поверите, тоже административка. 20.3 и 20.29 КоАП. Адвокат Айдер Азаматов. Судья ушла в совещательную комнату. Российские СМИ, ссылаясь на Заура Смирнова, дали везде, что ФСБ проводит операцию по ликвидации ячейки Хизб ут-Тахрир. РенТВ дали видео обыска с кадрами непонятно откуда, с гранатами и оружием", - написал он.

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"По одному обвинению Салиеву дали 12 суток ареста. Рассматривается второе обвинение. Распространение песен Мацураева", - уточнил Наумлюк.

Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!"
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Звери.За портрет гаранта 4 годика патриоту жахнули.
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