"Сказать, что покушение на Геращенко и убийство Шеремета связаны, пока не могу, - Грицак"

Об этом он заявил журналистам во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"К сожалению, я не могу давать информацию, какие именно показания дают арестованные люди, которые планировали убийство народного депутата. Скажу одно, доказательств, собранных СБУ на этапе подготовки этого преступления, у нас достаточно для того, чтобы они пошли в тюрьму. Они были пойманы с поличным, пытаясь реализовать свои преступные намерения", - отметил он.
Грицак напомнил, что дело о подготовке убийства нардепа расследует СБУ, дело об убийстве Шеремета - Нацполиция.
"Там другая квалификация. Это может быть связано, а может быть не связано. Если мы найдем элементы, которые будут напоминать по способу совершения, или с другими вещами, будем видеть сходство, мы обязательно будем отрабатывать эти вещи. Мы и сейчас отрабатываем эти вещи. Но пока сказать, что эти два преступления между собой связаны, я, к сожалению, не могу", - сказал глава СБУ.
Напоминаем, на минувших выходных Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.
Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.
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А відносно цієї заяви, можна почути слідуюче - ну чо КРОЛІКІ побєгаєм, мало прєдлагаєтє, пока что я нєйтральний .
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Покушение на Антошку связанно не иначе как с убийством Абрахама Линкольна !
Видимой связи , как бы и нет , но - жопой чую !
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...если мы найдем ... , мы ...будем ....
... пока ... не могу..."
Источник: http://censor.net.ua/n425088
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Ну как то вот никто не верит в эту лабуду,что они заварили.Повторяю,фысыбы конечно,не Моссад,но мастера провокаций и политических убийств,еще те.И то дерьмо которое вылила антонина и компания в массы,явно не уровень фысыбы.
И началось все это дерьмо с покушения,еще с инагурации шоколадного оффшора,когда верный телохранитель лерчик гальюнатей,обнаружил благодаря своему опыту и смекалке,прикрученное к забору проволкой ведро с взрывчаткой молодец конечно,так бы кто догадался,и главное какая филигранная работа фысыбы.
Потом покушение на яйценюка кулявлобого,там вобще страх и ужос,гранатомет под мостом спрятали по ходу следствия кортежа,ну фысыбышники они такие.Для чего там гранатомет,спросите вы,ну как же чтоб никто не догадался.
Потом конечно покушение на пшокина,ужос,его чуть было из тепловизора не жахнули,спасся чудом,матиос все по порядку разложил,просто чудо спасло прокурора.
Далее так по мелочи,рядовой агент крымля чуть было не угрохол бутылкой,великого человека,светоча,и просто мачо паршивенского,слава тебе,что в бессознательном состоянии,тяжело раненный паршивенский успел из наградного пестика в падении подстрелить фысыбышника!Хорошо что друг министр,прозорливо ему пестик подарил.по дружбе,а то все хана!
И вот теперь антонина херащенко чуть не пала от рук коварных наймитов фысыбы!Если бы они смогли угробить эту выдающуюся личность,мировой современности,то все,деструктивные силы победили бы,но вася грыцак раскрыл коварный замысел!
Вот только не могу понять одного,для чего весь этот цирк?!Придать себе значимости,или увести внимание от дел насущных?
Право слово не знаю!
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А тебе и не надо говорить, Грицак. геращенко уже сказал, что руки, протянувшиеся к нему и к Шеремету, на 99.9% растут из одной жопы
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