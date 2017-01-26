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 Политика Украины
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Все про:покушение (630) СБУ (13088) убийство (4598) Геращенко_Антон (798) Грицак Василий (213) Шеремет (175)

 Сказать, что покушение на Геращенко и убийство Шеремета связаны, пока не могу, - Грицак

Глава СБУ Василий Грицак пока не может подтвердить связь между покушением на нардепа Антона Геращенко и убийством журналиста Павла Шеремета.

Об этом он заявил журналистам во время брифинга, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"К сожалению, я не могу давать информацию, какие именно показания дают арестованные люди, которые планировали убийство народного депутата. Скажу одно, доказательств, собранных СБУ на этапе подготовки этого преступления, у нас достаточно для того, чтобы они пошли в тюрьму. Они были пойманы с поличным, пытаясь реализовать свои преступные намерения", - отметил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Покушение на меня и убийство Шеремета планировались одним и тем же диверсионно-террористическим центром в РФ, - Геращенко. ВИДЕО

Грицак напомнил, что дело о подготовке убийства нардепа расследует СБУ, дело об убийстве Шеремета - Нацполиция.

"Там другая квалификация. Это может быть связано, а может быть не связано. Если мы найдем элементы, которые будут напоминать по способу совершения, или с другими вещами, будем видеть сходство, мы обязательно будем отрабатывать эти вещи. Мы и сейчас отрабатываем эти вещи. Но пока сказать, что эти два преступления между собой связаны, я, к сожалению, не могу", - сказал глава СБУ.

Смотрите также: СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве. К покушению причастны спецслужбы РФ, - Грицак. ВИДЕО (обновлено)

Напоминаем, на минувших выходных Служба безопасности Украины отчиталась о предотвращении покушения на советника главы МВД, народного депутата Антона Геращенко. Покушение якобы было заказано уроженцем РФ, который жил в Харьковской области, а сейчас выехал в РФ. Исполнителями называют двух ранее судимых мужчин, которые должны были подорвать автомобиль нардепа.

Злоумышленников якобы задержали с уже готовым взрывным устройством и арестовали без права залога. В отношении них возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Сам Геращенко заявил, что покушение на него и убийство журналиста Павла Шеремета летом прошлого года готовилось из единого диверсионно-террористического центра на территории РФ.
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Да кому нужен этот толстяк ? Кому он дорогу перешел ? Из преступников.Хоть украинских,хоть расийских.Он сам лично с жириком при разговоре говорил,что уважает его.
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Цікаве запитання-Кому потрібні посіпаки??? Тому в кого вони на побігеньках )))))
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Цикаво, на кого случится "покушение", когда жареный півень досрочных выборов начнет клевать в зад кролечье-заячью зграю? Невже на реФФорматора с винницкого базара?
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Почнут всіх і вся мочити,взривати,труїти та гвалтувати ))))
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останнє звичайно ЛЯШКА .
А відносно цієї заяви, можна почути слідуюче - ну чо КРОЛІКІ побєгаєм, мало прєдлагаєтє, пока что я нєйтральний .
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Є сумніви відносно того що шЛюшко одинока відповідна істота в ВР і загалом в істеблішменті України ))))
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Що ще остоточний сценарій чергової вистави ще не написали))) Буде така сама хрєнь,як шатун та агенти Кремля ))))
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А может есть всё таки разница!!! между популярным журналистом критиком и вором депутатом,который пропил целый парк с чертовым колесом.
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Допросить Антошу, можно с утюгом, с пристрастием, откуда он знает про Шеремета больше, чем СБУ.
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Зрівняв ,якогось Кеннеді до гАндоші-Бетмана ))))
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это я предполагаю с кем себя Антоша может сравнивать.
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Все координируется из одного очень секретного центра.
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Берите выше !
Покушение на Антошку связанно не иначе как с убийством Абрахама Линкольна !
Видимой связи , как бы и нет , но - жопой чую !
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Стопудово, як той ховрах,якого ніхто не бачить,а він там є )))))
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а что, антоша потеющий тоже клинья к притуле подбивал?
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Берите выше: с убийством Кеннеди, не зря Геращенко о этом проинформировал США и ЕС.
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Стопудово замах на особу світового,якщо не всесвітнього, масштабу ))))
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"...это может быть связано, а может быть не связано. ...
...если мы найдем ... , мы ...будем ....
... пока ... не могу..."
Источник: http://censor.net.ua/n425088
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Не далее - как вчера , навозная куча всем парила мозг, шо это всё связано ! А через неделю окажется шо это просто угонщики ставили чип на передвижение .
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Ждём других нападений на полоумных пастушков и портфеленосцев.
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какими же нужно быть киллерами-дубаками, чтобы носить в кармане фото такой "незапоминающейся" и "неизвестной" в телевизоре жертвы
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Могли з братом-близнюком Павліком Розенко зплутати,теж хряк відомий ))))
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Шо то вася грыцак начал понимать,что облажались.
Ну как то вот никто не верит в эту лабуду,что они заварили.Повторяю,фысыбы конечно,не Моссад,но мастера провокаций и политических убийств,еще те.И то дерьмо которое вылила антонина и компания в массы,явно не уровень фысыбы.
И началось все это дерьмо с покушения,еще с инагурации шоколадного оффшора,когда верный телохранитель лерчик гальюнатей,обнаружил благодаря своему опыту и смекалке,прикрученное к забору проволкой ведро с взрывчаткой молодец конечно,так бы кто догадался,и главное какая филигранная работа фысыбы.
Потом покушение на яйценюка кулявлобого,там вобще страх и ужос,гранатомет под мостом спрятали по ходу следствия кортежа,ну фысыбышники они такие.Для чего там гранатомет,спросите вы,ну как же чтоб никто не догадался.
Потом конечно покушение на пшокина,ужос,его чуть было из тепловизора не жахнули,спасся чудом,матиос все по порядку разложил,просто чудо спасло прокурора.
Далее так по мелочи,рядовой агент крымля чуть было не угрохол бутылкой,великого человека,светоча,и просто мачо паршивенского,слава тебе,что в бессознательном состоянии,тяжело раненный паршивенский успел из наградного пестика в падении подстрелить фысыбышника!Хорошо что друг министр,прозорливо ему пестик подарил.по дружбе,а то все хана!
И вот теперь антонина херащенко чуть не пала от рук коварных наймитов фысыбы!Если бы они смогли угробить эту выдающуюся личность,мировой современности,то все,деструктивные силы победили бы,но вася грыцак раскрыл коварный замысел!
Вот только не могу понять одного,для чего весь этот цирк?!Придать себе значимости,или увести внимание от дел насущных?
Право слово не знаю!
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над этим надо еще поработать, может и немцова, и бузину с калашниковым удастся подвязать
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Я, Василий Грицак, совместно с так называемым "народным депутатом" Гандошей Херащенко, спланировали и провернули операцию по лжепокушению на жЫрного хряка с целью проверить реакцию людей на то, что им в уши будет вкручиваться откровенная херня. Видя, что на эту туфту повелись только упоротые имбецилы, вынуждены признать, что мы очень жидко обосрались...
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"Сказать, что покушение на Геращенко и убийство Шеремета связаны, пока не могу, - Грицак"

А тебе и не надо говорить, Грицак. геращенко уже сказал, что руки, протянувшиеся к нему и к Шеремету, на 99.9% растут из одной жопы
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСказать, что покушение на Геращенко и убийство Шеремета связаны, пока не могу, - Грицак
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