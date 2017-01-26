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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (12075) спасатели (104) ГСЧС (673)

 Два центра безопасности граждан начали работу на Донбассе

26 января на территории Черкасской и Шаховской объединенных территориальных общин в Донецкой области начали работу центры безопасности граждан.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГСЧС, в их состав будет входить не только пожарно-спасательная команда (по 17 человек в каждом центре), но и скорая медицинская помощь и представители Национальной полиции.

В открытии центров приняли участие заместитель Министра внутренних дел Украины Анастасия Деева, заместитель Председателя ГСЧС Украины Руслан Белошицкий, председатель Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, руководители и жители общин.

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По словам заместителя Министра внутренних дел Украины Анастасии Деевой, одним из важных вопросов на сегодня является оптимизация работы спасателей, полиции и скорой медицинской помощи. Именно поэтому открытие подобных центров безопасности помогает более эффективно и комплексно решать вопросы защиты населения от опасностей и способствует налаживанию тесного взаимодействия между оперативными службами и жителями общин.

В свою очередь заместитель Председателя ГСЧС Руслан Билошицкий отметил, что в ноябре прошлого года в г. Лиман Донецкой области заработал первый в Украине Центр безопасности. И открытие еще двух свидетельствует о дальнейших шагах на пути к реализации основных направлений реформирования системы ГСЧС, которое началось в сентябре 2016 года.

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"Специалисты центров безопасности граждан смогут оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и происшествия, оказывать медицинскую помощь, обеспечивать правопорядок в обществе и тем самым комплексно обеспечить безопасность граждан", - отметил заместитель Председателя ГСЧС Руслан Билошицкий.

На базе центров будут созданы команды добровольцев-пожарных, которые вместе с профессиональными пожарными будут выезжать на вызовы.
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по словам анастасии деевой? а она умеет говорить?
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Носяться з тим Бамбасом як з писаною торбою.
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О чем говорить,если в исполкоме у жебри сидят бывшие сепарши ? И они его устраивают.
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