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 Кровавое нападение на Киевщине: грабители пытали раскаленным утюгом предпринимателя и его жену

Супруги находятся в ожоговом отделении больницы, а преступников разыскивает полиция.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Кагарлыке Киевской области произошло зверское нападение на семью предпринимателя, директора строительной фирмы Николая Гриценко.

Как сообщила дочь пострадавшего Татьяна, в ночь на субботу в дом ее отца ворвались люди в черных масках и потребовали у него деньги.

"Они никогда не держали в доме крупные суммы. Получив отказ, они стали пытать отца - надевали пакет на голову, душили, жгли. Отец сейчас в ожоговом отделении", - рассказывает женщина.

Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович сообщил подробности происшествия:

"Трое нападавших ворвались ночью в дом через окно. Хозяин открыл огонь из травматического пистолета. Однако, преступники оказались подготовленными и не пострадали. Они связали хозяина и его жену и начали пытать их раскаленным утюгом", - сообщил он.

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Позже вторая дочь Николая, Оксана, сообщила, что похитителей было значительно больше.

"Четверо хорошо подготовленных людей, в черной форме, балаклавах и берцах были в доме, еще несколько были снаружи. С ними велись переговоры по рации. При себе они имели строительные затяжные ремни, скотч, пистолеты. Они искали тайник с ценностями, - говорит дочь. - У нас нет никаких предположений, кто мог навести их. Но нападавшие сообщили, что отца "заказали". Они били, пытали, в конце концов, укрыли их одеялами, облили спиртным и пригрозили поджечь. После этого - ушли".

На данный момент пострадавшие супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии. У Николая многочисленные глубокие ожоги, гематомы, сотрясение мозга, разрыв барабанной перепонки и перелом двух ребер. У его супруги Оксаны также значительные ожоги и многочисленные гематомы и сотрясение.

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В итоге нападения злоумышленникам удалось похитить несколько тысяч гривен и сумму до 1000 долларов из кошельков хозяев. Также они украли две золотые цепочки.

"При этом они не взяли никаких ценностей. Не тронули серебряные иконы, планшет. Не взяли ключи от машины, которые лежали на виду", - говорит Оксана.

Действия нападавших классифицированы по ст.187.3 - разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище. Полиция объявила их в розыск.
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причем тут крутизна! оружие и покупается тем кто собирается его использовать! я же не говорю что покупайте все! ты не хошь не покупай! я хочу я куплю и буду стрелять! тебе стремно сиди дома и терпи когда тебя имеют ТЕБЕ ЖЕ СТРЕМНО! я не собираюсь терпеть! у каждого свой выбор!!
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когда залезут ко мне в квартиру и попробуют на кого то из моих напасть буду стрелять причем сразу и без предупреждения!!
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И двери , по звонку, в твою квартиру ты будешь открывать с автоматом на перевес?
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прежде чем открыть двери я смотрю кто звонит! привычка такая еще со студенчества когда от коменды прятались.
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До мого папаші кращий друг у двері подзвонив. А два амбали сховалися. Ножове, тиждень в реанімації.
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Ну а якщо тебе під баром будуть методично лискати по пиці два гопника?
Терпітимеш?
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если будет оружие то скорее всего гопники будут бегом заниматься а так как говорится побегать придется мне.
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по обстоятельствам. Если будет достаточная дистанция между мной и гопниками то буду в землю стрелять а если будет слишком близко и скажем так схватит меня за одежду то да буду бить на поражение.
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Кацахол , а подделывание забаненного ника-это почти подделывание документов.Смотри , админы накажут.Одним баном не обойдешся.
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Ашот, по перше- я не розумію про що ти.
А по друге- за своїм корєфаном Слободяном-NNN слідкуй. Той строчить одночасно з компа і з планшета. Активний хлопчик.
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жить стало лучше, жить стало веселей! покращенно, плять!
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А за резинку денег отдал, за разрешение на нее тоже... Деньги на ветер.
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І знаходився б зараз не в опіковому відділенні, а в морзі. Разом з дружиною.
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это из разряда - если бы у бабушки был бы хрен...
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И что с ней попрешь против группы хорошо подготовленной и вооруженной вплоть до раций?
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переть никуда не надо. А если подходить к нынешней ситуации из принципа мой дом - моя крепость, можно вполне держать оборону. Не надеешься на полицию - заключи договор с ДСО. Те обычно оперативно приезжают, тревожная кнопка достаточно не дорого.
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Зачем идти к предпринимателю, если среднестатистическое госрыло хранит бабла дома больше?
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Где написано, что пострадавший предприниматель?
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в названии статьи. А если это намёк что он барыга и ведёт свою деятельность через взятки, скажу следуещее: если можно было работать без взяток то не платили и копейки. Пока госрыла раздают дозвола так и будет дальше.
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Блин ужас. Но если бы на месте этой жервы был пашинский, так тот не мешкая с двоих Узи строчил бы.
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Граждане разбойники.Намного больше денег вы найдёте в домах:судей,прокуроских,налоговых,депутатов и прочих народных слуг.Идите по ночам к ним.В отличии от предпринимателей они их не зарабатывали,им их приносят в конвертах,банках и сумках,поэтому и расстаются они с ними легко,хватило бы и рёбер,на электрике и спирте сэкономили бы.
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у этих что перечислены выше у них есть оружие настоящие которое им аваков подарил (думаю не бесплатно) поэтому туда ломится стремно можно пулю схлопотать!!
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Масліну можна зловити в будь-якому будинку.
І якщо вже вони пішли- то були готові до стрілянини.
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та не скажи вероятность оружия в судейском домике намного выше чем в квартирке пенсионера
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Как в 90х-утюги в ход пошли.Если во власти воры и бандиты-что ожидать в низах...
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мопс и дружки ауе постарались, не иначе молодость вспомнили
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Порошенко-Яценюк-Гройсменівська влада лише демонстружє діяльність.
Насправді, діяльність - це покарання. Влада від невлади відрізняється тім, що може карати (або милувати).
Українська П-Я-Гопкомпанія карати не здатна.
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Щоб такого не було, потрібен відповідний закон: проникнення в помешкання - і тюрма на 15 років без права помилування.
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потрібен закон про вибори по відкритих списках з можливостю викреслювати окремих кандидатів
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Храждане! Применение помпы или нареза в вашем доме...не повлечет тяжких последствий в случае ликвидации "гостей". Перния ж на суде.... много гемороя!
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у нас в этом плане закон о самозащите очень мутный. Я как то разговаривал с юристом то он сказал что по этому закону даже если ты застрелишь грабителя у себя дома то все равно можешь срок получить ОЧЕНЬ МНОГО ЗАВИСИТ ОТ СУДЬИ!!
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http://oun.org.ua/ua/blog-page/item/553-zvernennyadoukrayinskoyinatsiyitakrayovykhipovitovykhpidrozdilivdobrovolchohorukhuoun
ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА КРАЙОВИХ І ПОВІТОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДОБРОВОЛЬЧОГО РУХУ ОУН
Поділитись8 Друзі! Побратими й посестри! Українці!Всі ми усвідомлюємо собі, що через злочинну легковажність, або й зловмисність теперішньої влади в Україні сущої наша державність опинилася на краю прірви, за яким їй загрожує катастрофа, якої, якщо брати до уваги періоди державної незалежності, не було у нас від 1919 року. Але якщо тоді головною небезпекою була зовнішня агресія з боку московської комуни, то тепер - режим внутрішньої окупації на тлі так званої «гібридної війни». Цей режим, обслуговуючи інтереси кількох олігархічних кланів, виявив свою неспроможність забезпечити життєво необхідні потреби нації і спричинив сповзання країни до тотального беззаконня, а відтак хаосу й анархії.
Тому звертаюсь до вас з пропозицією у порядку втілення в життя Статті 5 Конституції, згідно з якою «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ». започаткувати створення місцевих крайових та повітових Проводів, які б взяли на себе відповідальність у відстоюванні інтересів місцевих громад, захисті законних інтересів простих громадян і поступово перебрали на себе всю повноту влади на місцях. Народні Проводи мають об'єднати навколо себе кращих представників народу, які внаслідок виборчих маніпуляцій і дії корупційної піраміди олігархату позбавлені змоги реалізувати свій державотворчий потенціал в межах підконтрольних олігархату представницьких інституцій.
Створення місцевих Народних Проводів дозволить в разі розвалу системи державного управління, спричиненого блокуванням будь-яких управлінських рішень тотальною корупцією в чиновницькому середовищі, створити в режимі реального часу нову систему державного управління і тим врятувати країну від хаосу й анархії, а відтак від окупації її зовнішніми агресора
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКровавое нападение на Киевщине: грабители пытали раскаленным утюгом предпринимателя и его жену
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