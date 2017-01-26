 Кровавое нападение на Киевщине: грабители пытали раскаленным утюгом предпринимателя и его жену

Как сообщает Цензор.НЕТ, в Кагарлыке Киевской области произошло зверское нападение на семью предпринимателя, директора строительной фирмы Николая Гриценко.
Как сообщила дочь пострадавшего Татьяна, в ночь на субботу в дом ее отца ворвались люди в черных масках и потребовали у него деньги.
"Они никогда не держали в доме крупные суммы. Получив отказ, они стали пытать отца - надевали пакет на голову, душили, жгли. Отец сейчас в ожоговом отделении", - рассказывает женщина.
Пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович сообщил подробности происшествия:
"Трое нападавших ворвались ночью в дом через окно. Хозяин открыл огонь из травматического пистолета. Однако, преступники оказались подготовленными и не пострадали. Они связали хозяина и его жену и начали пытать их раскаленным утюгом", - сообщил он.
Позже вторая дочь Николая, Оксана, сообщила, что похитителей было значительно больше.
"Четверо хорошо подготовленных людей, в черной форме, балаклавах и берцах были в доме, еще несколько были снаружи. С ними велись переговоры по рации. При себе они имели строительные затяжные ремни, скотч, пистолеты. Они искали тайник с ценностями, - говорит дочь. - У нас нет никаких предположений, кто мог навести их. Но нападавшие сообщили, что отца "заказали". Они били, пытали, в конце концов, укрыли их одеялами, облили спиртным и пригрозили поджечь. После этого - ушли".
На данный момент пострадавшие супруги находятся в больнице в тяжелом состоянии. У Николая многочисленные глубокие ожоги, гематомы, сотрясение мозга, разрыв барабанной перепонки и перелом двух ребер. У его супруги Оксаны также значительные ожоги и многочисленные гематомы и сотрясение.
В итоге нападения злоумышленникам удалось похитить несколько тысяч гривен и сумму до 1000 долларов из кошельков хозяев. Также они украли две золотые цепочки.
"При этом они не взяли никаких ценностей. Не тронули серебряные иконы, планшет. Не взяли ключи от машины, которые лежали на виду", - говорит Оксана.
Действия нападавших классифицированы по ст.187.3 - разбой, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище. Полиция объявила их в розыск.
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Терпітимеш?
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А по друге- за своїм корєфаном Слободяном-NNN слідкуй. Той строчить одночасно з компа і з планшета. Активний хлопчик.
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І якщо вже вони пішли- то були готові до стрілянини.
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Насправді, діяльність - це покарання. Влада від невлади відрізняється тім, що може карати (або милувати).
Українська П-Я-Гопкомпанія карати не здатна.
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ЗВЕРНЕННЯ ДО УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ ТА КРАЙОВИХ І ПОВІТОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДОБРОВОЛЬЧОГО РУХУ ОУН
Поділитись8 Друзі! Побратими й посестри! Українці!Всі ми усвідомлюємо собі, що через злочинну легковажність, або й зловмисність теперішньої влади в Україні сущої наша державність опинилася на краю прірви, за яким їй загрожує катастрофа, якої, якщо брати до уваги періоди державної незалежності, не було у нас від 1919 року. Але якщо тоді головною небезпекою була зовнішня агресія з боку московської комуни, то тепер - режим внутрішньої окупації на тлі так званої «гібридної війни». Цей режим, обслуговуючи інтереси кількох олігархічних кланів, виявив свою неспроможність забезпечити життєво необхідні потреби нації і спричинив сповзання країни до тотального беззаконня, а відтак хаосу й анархії.
Тому звертаюсь до вас з пропозицією у порядку втілення в життя Статті 5 Конституції, згідно з якою «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ». започаткувати створення місцевих крайових та повітових Проводів, які б взяли на себе відповідальність у відстоюванні інтересів місцевих громад, захисті законних інтересів простих громадян і поступово перебрали на себе всю повноту влади на місцях. Народні Проводи мають об'єднати навколо себе кращих представників народу, які внаслідок виборчих маніпуляцій і дії корупційної піраміди олігархату позбавлені змоги реалізувати свій державотворчий потенціал в межах підконтрольних олігархату представницьких інституцій.
Створення місцевих Народних Проводів дозволить в разі розвалу системи державного управління, спричиненого блокуванням будь-яких управлінських рішень тотальною корупцією в чиновницькому середовищі, створити в режимі реального часу нову систему державного управління і тим врятувати країну від хаосу й анархії, а відтак від окупації її зовнішніми агресора
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