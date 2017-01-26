 Россия не выполнила ни один из пунктов минских соглашений, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН , об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила сегодня на брифинге в Киеве.

"Россия как подписант Минских договоренностей не выполнила до сих пор, по состоянию на сегодняшний день, 26 января, ни одного пункта Минских договоренностей. Фактически прошло уже три года с момента незаконной оккупации Крыма, 2,5 года с момента заключения Минских договоренностей, Россия не выполнила даже первого пункта - прекращения огня", - отметила Беца. По ее словам, Россия в очередной раз демонстрирует абсолютное нежелание и неготовность выполнять Минские договоренности и способствовать деэскалации ситуации на Донбассе.В то же время Беца отметила, что Украина как подписант Минских соглашений верна каждому их пункту и выполняет их."Вместе с тем, это дорога с двусторонним движением, и Россия должна выполнить эти договоренности. Это единственный алгоритм, который существует сейчас для деэскалации ситуации на Донбассе. Мы призываем наших международных партнеров, в частности по "нормандской четверке", усилить давление на Россию с требованием выполнить Минские договоренности", - сказала она.