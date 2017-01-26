Россия не выполнила ни один из пунктов минских соглашений, - МИД
Россия, как подписант минских соглашений не выполнила ни один из пунктов, записанных в документе.
"Россия как подписант Минских договоренностей не выполнила до сих пор, по состоянию на сегодняшний день, 26 января, ни одного пункта Минских договоренностей. Фактически прошло уже три года с момента незаконной оккупации Крыма, 2,5 года с момента заключения Минских договоренностей, Россия не выполнила даже первого пункта - прекращения огня", - отметила Беца. По ее словам, Россия в очередной раз демонстрирует абсолютное нежелание и неготовность выполнять Минские договоренности и способствовать деэскалации ситуации на Донбассе.
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В то же время Беца отметила, что Украина как подписант Минских соглашений верна каждому их пункту и выполняет их.
"Вместе с тем, это дорога с двусторонним движением, и Россия должна выполнить эти договоренности. Это единственный алгоритм, который существует сейчас для деэскалации ситуации на Донбассе. Мы призываем наших международных партнеров, в частности по "нормандской четверке", усилить давление на Россию с требованием выполнить Минские договоренности", - сказала она.
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Город Могилёв покорён Московской державой в 1654 году. Для удержания его навсегда во владении Московском и для защиты от нашествия на него войск Речи Посполитой, в нем находилось в течении семи лет расквартированное Московское войско, которое причиняло жителям Могилёвским разные обиды, на которые Могилевские мещане неоднократно жаловались московским воеводам Горчакову и Полиевктову, жившим тогда в Могилеве. Но, не получая от них удовлетворения, вышли наконец из терпения и учинили тайный заговор с целью уничтожить все Московское войско, находившееся в Могилёве. Восстание они назначили на первое число Февраля 1661 года.
В этот день (по секретному повелению Магистрата) ночью тайно Могилевские жители повынимали кремни из ружей Московских солдат, у них расквартированных; поутру же 1-го числа Февраля магистратские чиновники и почётные граждане, собравшись в Ратуше со скрытым под одеждою оружием, ожидали определённого времени в готовности к началу восстания. Московские солдаты, не зная о том заговоре, учинённом мещанами на их уничтожение, ходя по рынку толпами, начали по обыкновению своему насильно брать и хватать калачи продажные. Торговцы начали громко кричать, подавая тем самым сигнал членам Магистрата.
На тот крик бурмистр Леонович с палаческим мечём, выбежав из ратуши, перекрестившись, крикнул: Пора! Пора! Зазвонил вечевой ратушный колокол, и колокола колокольни Богоявленского братского монастыря поднимая общегородскую тревогу. Бурмистр Леонович, с товарищами, первый начал перед ратушей на рынке большим палаческим мечом рубить Московских солдат, а мещане, услышав колокольный тревожный звон, по всему городу, по всем домам и улицам, неожиданно напав, били, кололи, резали бердышами, топорами, молотками и чем кто мог, истребляя Московских солдат без всякой пощады.
Такое неожиданное нападение на московский гарнизон, страшный крик и кровопролитие в одно мгновение ока прокатилось по всему городу. И хотя это нападение на Московских солдат было неожиданно - однако они, были люди военные, и начали было на рынке верх брать над мещанами. Видя опасность, часть заговорщиков отбили тюрьму, в которой содержалось большое количество пленённых солдат Речи Посполитой, которые, выбегая из тюрьмы, отчаянно дрались с Московскими солдатами, и тем значительную помощь мещанам оказали, так что в течении нескольких часов избили во всем городе всё бывшее в нем Московское войско.
За такую победу, одержанную Могилевцами над Московским войском, от всей Речи Посполитой Могилевские граждане заслужили великое благоволение. Чиновникам же магистратским король всем пожаловал дворянство и дворянское имущество, жаловал отличием офицерским, военными саблями, как бы на генеральном сражении отличившимся храбростью и победой.
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не совсем так.......
Вчера на ЦН была тема, где "буцефал" рАссийскок "дипломатии" сказал:
"......Президент Украины П.А.Порошенко просто прямо "в лоб" противоречит тому, под чем он "подписался" вместе с президентами России и Франции В.В.Путиным и Ф.Олландом и Канцлером ФРГ А.Меркель", - заявил Лавров. Источник: http://censor.net.ua/n424923
P.S. конечно мы многого не знаем, что в этих "минских соглашениях/договоренностях", но факт - )(уйло подисалось....
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На самом деле все всё понимают - потому и санкции на них наложены.
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Единственные иностранные войска, которые есть на Донбассе - российские. Потому именно они и имеются ввиду.
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По данным "Новой газеты", замруководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов подозревается в передаче США сведений о российских киберкомпаниях.https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/26/71296-troyanskiy-kod?utm_source=push
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https://ria.ru/world/20150212/1047311428.html
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они заявляют что они эксгибиционисты...
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никого не напоминает?
почти слово в слово цитирует другого путинского крота....
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