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 Политика Украины
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Все про:МИД (3801) минские соглашения (1838) Беца (101)

 Россия не выполнила ни один из пунктов минских соглашений, - МИД

Россия, как подписант минских соглашений не выполнила ни один из пунктов, записанных в документе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила сегодня на брифинге в Киеве.

"Россия как подписант Минских договоренностей не выполнила до сих пор, по состоянию на сегодняшний день, 26 января, ни одного пункта Минских договоренностей. Фактически прошло уже три года с момента незаконной оккупации Крыма, 2,5 года с момента заключения Минских договоренностей, Россия не выполнила даже первого пункта - прекращения огня", - отметила Беца. По ее словам, Россия в очередной раз демонстрирует абсолютное нежелание и неготовность выполнять Минские договоренности и способствовать деэскалации ситуации на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД о задержаниях в оккупированном Крыму: "РФ вышла на новый уровень политики запугивания. Фактически репрессивная машина не останавливается"

В то же время Беца отметила, что Украина как подписант Минских соглашений верна каждому их пункту и выполняет их.

"Вместе с тем, это дорога с двусторонним движением, и Россия должна выполнить эти договоренности. Это единственный алгоритм, который существует сейчас для деэскалации ситуации на Донбассе. Мы призываем наших международных партнеров, в частности по "нормандской четверке", усилить давление на Россию с требованием выполнить Минские договоренности", - сказала она.

Также читайте: МИД призывает партнеров по "нормандской четверке" усилить давление на Россию для выполнения минских договоренностей
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Они проходють по делу как наблюдатели с торговой кремлёвской лавки военторга.
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Истребление Московского войска в Могилёве в 1661 году.
Город Могилёв покорён Московской державой в 1654 году. Для удержания его навсегда во владении Московском и для защиты от нашествия на него войск Речи Посполитой, в нем находилось в течении семи лет расквартированное Московское войско, которое причиняло жителям Могилёвским разные обиды, на которые Могилевские мещане неоднократно жаловались московским воеводам Горчакову и Полиевктову, жившим тогда в Могилеве. Но, не получая от них удовлетворения, вышли наконец из терпения и учинили тайный заговор с целью уничтожить все Московское войско, находившееся в Могилёве. Восстание они назначили на первое число Февраля 1661 года.
В этот день (по секретному повелению Магистрата) ночью тайно Могилевские жители повынимали кремни из ружей Московских солдат, у них расквартированных; поутру же 1-го числа Февраля магистратские чиновники и почётные граждане, собравшись в Ратуше со скрытым под одеждою оружием, ожидали определённого времени в готовности к началу восстания. Московские солдаты, не зная о том заговоре, учинённом мещанами на их уничтожение, ходя по рынку толпами, начали по обыкновению своему насильно брать и хватать калачи продажные. Торговцы начали громко кричать, подавая тем самым сигнал членам Магистрата.
На тот крик бурмистр Леонович с палаческим мечём, выбежав из ратуши, перекрестившись, крикнул: Пора! Пора! Зазвонил вечевой ратушный колокол, и колокола колокольни Богоявленского братского монастыря поднимая общегородскую тревогу. Бурмистр Леонович, с товарищами, первый начал перед ратушей на рынке большим палаческим мечом рубить Московских солдат, а мещане, услышав колокольный тревожный звон, по всему городу, по всем домам и улицам, неожиданно напав, били, кололи, резали бердышами, топорами, молотками и чем кто мог, истребляя Московских солдат без всякой пощады.
Такое неожиданное нападение на московский гарнизон, страшный крик и кровопролитие в одно мгновение ока прокатилось по всему городу. И хотя это нападение на Московских солдат было неожиданно - однако они, были люди военные, и начали было на рынке верх брать над мещанами. Видя опасность, часть заговорщиков отбили тюрьму, в которой содержалось большое количество пленённых солдат Речи Посполитой, которые, выбегая из тюрьмы, отчаянно дрались с Московскими солдатами, и тем значительную помощь мещанам оказали, так что в течении нескольких часов избили во всем городе всё бывшее в нем Московское войско.
За такую победу, одержанную Могилевцами над Московским войском, от всей Речи Посполитой Могилевские граждане заслужили великое благоволение. Чиновникам же магистратским король всем пожаловал дворянство и дворянское имущество, жаловал отличием офицерским, военными саблями, как бы на генеральном сражении отличившимся храбростью и победой.
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Нужно в феврале повторить такое в Крыму и на Донбассе.
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Скажу по секрету- рашка не выполнила/нарушила около 400 соглашений проявив братскую любовь к Украине. А минскими х-ло уже подтёрся несколько раз.
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Они не признают себя стороной конфликта,следовательно, выполнять ничего не собираются.
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Принудили санкциями,дальше подписания дело не пошло.
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То есть заявление Бисмарка уже аксиома.
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Ksenia VB

не совсем так.......
Вчера на ЦН была тема, где "буцефал" рАссийскок "дипломатии" сказал:

"......Президент Украины П.А.Порошенко просто прямо "в лоб" противоречит тому, под чем он "подписался" вместе с президентами России и Франции В.В.Путиным и Ф.Олландом и Канцлером ФРГ А.Меркель", - заявил Лавров. Источник: http://censor.net.ua/n424923

P.S. конечно мы многого не знаем, что в этих "минских соглашениях/договоренностях", но факт - )(уйло подисалось....
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им как-то насрать на бумажку, подписанную непонятно кем, непонятно где
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Вообще-то с их стороны "бумажку" подписывал официальное лицо - посол РФ в Украине.
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ну и что? они не считают себя стороной конфликта
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Это они на публику не считают.
На самом деле все всё понимают - потому и санкции на них наложены.
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Нежданчик: Трамп организует в Сирии «зоны безопасности». Москва уже в истерике
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Дебильная страна,населенная ими же.Не удивительно.Логика там не работает.
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Человек низкой социальной ответственности конь по кличке лавров посмел вчера заявить, что Киев не договороспособен. Спрашиваю у человекоподобных лапотников: назовите хоть 1 пункт, который выполнила ваша клоака - рассея?
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А они на это всегда отвечают, что они не сторона конфликта, а типа Франции и Германии, и потому ничего выполнять не обязаны.
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Увы... Читайте вчерашниее решение суда по иску "Алмаз-Антея", там чётко рассказано, кто есть россосия в конфликте на Донбассе.
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На сайте ООН всё написано понятно 6 Украина Крым ,причем на 30 языках мира...
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Например пункт о выведении иностранных войск с Донбасса. Этот пункт касается исключительно РФ.
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Где там написано, что это Россия имеется ввиду по поводу вывода войск? На стороне добробатов достаточно иностранцев воюет. И не надо говорить, что это не так!
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Добробаты - это украинские воинские подразделения, а не иностранные войска.
Единственные иностранные войска, которые есть на Донбассе - российские. Потому именно они и имеются ввиду.
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все иностранцы в добробатах имеют контракты с всу! с кем контракты у всяких бурятов, прикативших на донбасс на военторговских танках?
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Высокопоставленному сотруднику ФСБ, подозреваемому в госизмене, при аресте надели на голову светонепроницаемый мешок - СМИ
По данным "Новой газеты", замруководителя Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов подозревается в передаче США сведений о российских киберкомпаниях.https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/01/26/71296-troyanskiy-kod?utm_source=push
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Как Россия может выполнить минские соглашения, если в этих соглашениях о России ни одного слова не сказано...
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Зато сказано чьи там войска,для лучшего понимания введены санкции.
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договорами, подписанными роSSией можно подтирать жопу не дожидаясь, пока высохли чернила!
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так они ж не сторона
они заявляют что они эксгибиционисты...
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