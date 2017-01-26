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 Политика Украины
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Все про:долг (1000) Жеваго (57) НБУ (4128) Порошенко (10506) Гройсман (2007) Гонтарева (508) реструктуризация (224) Бахматюк (17)

 Гройсман заявил, что не позволит давить на Ukrlandfarming и других национальных производителей

Премьер-министр готов оказать максимальную поддержку крупнейшим национальным производителям, защитив от давления со стороны налоговой, Национального банка и других госструктур.

Об этом Владимир Гройсман заявил в ходе визита в Хмельницкую область, отвечая на вопрос журналиста о прессинге со стороны главы НБУ на агрохолдинг Ukrlandfarming Олега Бахматюка и компании Константина Жеваго, пишет Главком.

"Компании, которые вы назвали, это компании, которые работают в Украине - это и КрАЗ, и агрохолдинг ( Ukrlandfarming). Я думаю, что тут нужно говорить не о том, каким образом давить кому-либо - налоговой, Нацбанку или другой структуре, а как помочь стать сильнее этим компаниям. Эти предприятия национальные. Там работают десятки тысяч людей, получают зарплату, производят национальный продукт. Наша задача - развивать и помогать. Поэтому, безусловно, я был и остаюсь на позиции поддержки бизнеса, реальных производств и национальной экономики", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Владимира Гройсмана, он еще не проводил обсуждение проблемы с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой.

"Я только недавно получил это письмо (обращение от собственника компании Ukrlandfarming Олега Бахматюка), и мы обязательно будем на эту тему с ней говорить. Но я направил его в Офис сопровождения инвестиций. Сейчас он (офис) будет изучать эту проблему, и давать свои рекомендации в рамках закона. Реально надо поддерживать национального производителя. Еще раз хочу подтвердить, что моя позиция следующая - не нужно мешать тем, кто создает национальный продукт. Нужно помогать тем, кто создает рабочие места. Это моя философия и идеология. Поэтому во всем, что будет в моих силах, я всегда буду помогать всем тем, кто работает в реальном секторе экономики", - пояснил премьер-министр.

Гройсман выразил уверенность, что Президент Украины Петр Порошенко по вопросу реструктуризации долгов агрохолдинга Олега Бахматюка также настроен "очень конструктивно".

Напомним, собственник крупнейшего агрохолдинга Украины Ukrlandfarming Олег Бахматюк обратился к президенту и премьер-министру с просьбой вмешаться в конфликт с главой Национального банка Украина Валерией Гонтаревой. "Уже более 2,5 лет Ukrlandfarming испытывает перманентные попытки рейдерского захвата, информационных и юридических атак, финансовое и правовое давление со стороны НБУ, что может существенно сказаться не только на деятельности компании, но и на состоянии экономики государства", - говорится в обращении.

Как заявил Бахматюк, в ходе встреч с представителями правительства и администрации президента руководство Ukrlandfarming предложило план возможной реструктуризации задолженности холдинга без любых дисконтов с усилением залога и с понятными экономическими сроками. Но руководство Нацбанка не согласилось на предложенный сценарий. В компании считают, что Гонтарева имеет личную заинтересованность в уничтожении крупнейшей аграрного производителя в Украине. Собственник Ukrlandfarming убежден, что Гонтарева, используя служебное положение, распространяет ложную информацию об акционерах холдинга, что делает невозможным его работу.
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Этих давить не позволит, а остальных можно растоптать.
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А Бахматюк уже вернул людям деньги со своих 2-х типа обанкротившихся банков? Вовка, как с этим дела? Может быть, НБУ его правильно давит? Продавай агробизнес - верни деньги людям и кредиты НБУ!!!
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Це ж шыкаладна борьба з олигархамы! За малый бизнес
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Сколько предпринимателей с теми кредитами разорились. Никто их не защитил.
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Да вы посмотрите на его жирный зад ! Такой не только задавит,но и расплющит !
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Я то думал у нас одно правительство , аж нет оказывается премьер -хороший полицейский , нбу, налоговая и все что подчиняется тому же премьеру -плохие .
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Благодаря звонарю из винницкого базара мы узнали тематику проблем, которые интересуют его липецкого шефа - Гройсман выразил уверенность, что Президент Украины Петр Порошенко по вопросу реструктуризации долгов агрохолдинга Олега Бахматюка также настроен "очень конструктивно". Источник: http://censor.net.ua/n425084
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Кто-то может обьяснить этому свинопасу, что задача премьера не ходить и кнутом щелкать типа "не дозволям!", как в польском Сейме, а четко, честно и прозрачно выстраивать работу правительства??! Сам по горло в коррупции, воровстве и взяточничестве, а корчит из себя целку-бабочку
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в школе не доучился, с 14 лет выгнали в пту, затем на рынок...
тяжелое детство...сложная наследственность...
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Приватбанк национализировали. Тогда и укрлэндфарминг национализировать. Вопрос в одном, как я поняла, кредитный долг перед нац банком. Простых людей заставляют всех вернуть и по уху ельному курсу. Видно Бахматюк имел кредиты в валюте. Я так думаю.
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Національні виробники називають свої фірми національними назвами, а не аби як.
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СМЫСЛ СКАЗАННОГО ОТСТЕГНИТЕ МЗДУ пап И ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО РЕКЕТ ВЫСШЕГО ГОТУНКУ В НОВОЙ ОБЕРТКИ ЖИЗНИ ПО НОВОМУ
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Гройсман дебил, а точнее говоря олигофрен. И это не оскорбление а диагноз.

Бахматюк кинул вкладчиков и государство на 28 млрд грн - и что?
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Молодець! Давайте всі разом ці піраміди утримувати, аби Бахматюку і таким як він "виробникам" було добре. Інакше - це "давление". Тільки от скільки не тримай труп на апараті штучного дихання - все одно не житиме. Так і ці: скільки не вкладай, скільки не кредитуй - ефективно не працюватимуть. Одні мінуса.
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