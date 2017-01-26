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 Политика Украины
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 25 воинских частей перейдут на новую систему питания личного состава в 2017 году, - Полторак

По словам главы Минобороны, в этом году на новую систему питания планируется перевести 25 военных частей Вооруженных Сил

В 2017 году 25 военных частей планируется перевести на новую систему обеспечения питанием. Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак, открывая заседание комитета реформ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

Полторак напомнил, что в 2016 году эксперимент по обеспечению продовольствием был проведен в двух военных частях.

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"Эксперимент был удачным, и в 2017 году 25 воинских частей переходят на новую систему питания личного состава, которая будет гораздо лучше и современнее, чем та, что была раньше", - сказал он.

Полторак добавил, что отработан новый состав сухпайков и начата процедура их закупки и поставки в войска.

Глава Минобороны также отметил, что проведена реформа вещевого обеспечения, введено 17 стандартов НАТО, касающиеся как обмундирования, так и индивидуальных средств защиты. Вводится система электронного учета имущества на базах и складах.

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Министр сообщил, что уже разработана и находится на согласовании военно-медицинская доктрина Украины.
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Хотелось бы верить в хорошее.Но как можно верить олигархам ? И их слугам.
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25 будут есть по новому, а остальные как обычно.. Список бы еще частей огласили, президентский полк там есть?)
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Кто следил за тем как это пропихивалось волонтерами в МО - тот поймет обьем проделанной работы.
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Предлагаю альтернативу!!!!!
Каждый солдат иметь должен печку: https://www.youtube.com/watch?v=Z5xhtm9OKOw&t=3s
На ней можно готовить практически ВСЁ! И не зависеть от централизованного пищевого обеспечения. И тогда солдат после увольнения не будет лечить желудок... Про обогрев в холодную пору года, чай - когда надо, горячий кофе по турецки, даже вспоминать не надо....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины25 воинских частей перейдут на новую систему питания личного состава в 2017 году, - Полторак
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