EN|RU|UK
Темы дня: Покушение на Геращенко Компромат на Трампа Санкции против России Переговоры Савченко с боевиками Бои под Светлодарском Национализация "Приватбанка" Бюджет-2017 Скифское золото Снятие неприкосновенности с Новинского Трагедия в Княжичах Дело против Онищенко Допрос Януковича Годовщина Революции Достоинства Репрессии в оккупированном Крыму Е-декларации госслужащих Президент Трамп Отставка Саакашвили Взлом почты Суркова Украинские заложники в РФ Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  811  36
Материалы по теме:
Все про:блокада (1279) СБУ (13088) Донбасс (12075) ГФС (2285) Грицак Василий (213)

 Заниматься проблемами незаконного перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, - Грицак

Заниматься проблемами перемещений товаров с неподконтрольной территории должна Государственная фискальная служба (ГФС).

Об этом во время общения с журналистами заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
"112 Украина".

Также читайте: Блокирование поставок угля с оккупированных территорий приведет либо к увеличению его закупок в РФ, либо к остановке работы ТЭС в Счастье, - нардеп Веселова

"Что касается торговли с ОРДЛО. Это не совсем корректная формулировка - торговля. Действительно, есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Например, для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но не СБУ регулирует, кто и в каких количествах и квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинскими властями территорию. Но без этого угля мы действительно не можем обойтись, насколько мне известно от коллег из Минэнергетики. Кто занимается? В свое время СБУ начинала эту работу, перекрывая каналы незаконной переправки с линии столкновения товаров инородного потребления промышленной группы, в том числе угля. Позже мы инициировали создание межведомственной группы, чтобы не было коррупции, и все было прозрачно. В начале июня 2015 г. было совещание на территории АТО, где участвовали и фискальная служба, и военная служба правопорядка, и военная прокуратура, и СБУ, и милиция на то время. И был подписан приказ. Сейчас этот приказ отменен, принято новое решение. Заниматься перемещением товаров должен тот, кто должен этим заниматься: Государственная фискальная служба. СБУ в пределах полномочий будет заниматься проблемами противодействия коррупции со стороны тех должностных лиц, которые будут допускать нарушения, контролируя эти перевозки", - заявил Грицак.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Активисты заблокировали движение товарных поездов с оккупированной территории Луганщины, - Парасюк. ФОТО

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. В результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.

Также ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 г. ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В связи с этим глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что считает правильным наличие блокады оккупированных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
собирать бабки в офшорношоколадный общак))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
конечно. Нахрена им за это отвечать? Как и всегда типа мы ни причем. Но постоянно в доле
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тобто коли наші Патріоти гинуть то це коректно ?
та срать я хотів на цю кончену дирляндію !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
возглавить? думаю, кривомордый не будет против а кто в ГФС этим будет заниматься, можно поточнее? ещё один распределитель обязанностей вылез
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на- подивись на товари від свинособак рассєйськимх!


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А хто ім заважає? Якщо держава не виконує свої обов"язки,за іх виконання берется народ)))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грицак - карманный сторожевой пес шоколадного. Исполняет все его команды безукоризненно и в срок. Основная задача - защита бизнеса Порошенко и крышевание контрабанды шоколадного, защита бизнеса с террористами лугандона и рашистами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ещё и горе режиссёр, сценарист триллеров про Фсбешного шатуна
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грицак - откровенный пособник лугандонских террористов. После отстранения Пети, Грицак, если не успеет смыться в ростов, пойдёт по статье за измену Родине и терроризм.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ого как запели! Бабло уплывает из рук, да ещё и какое! Суки продажные!
Поліція порушила справу через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати.Провадження відкрито за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу, повідомила "Українській правді" прес-секретар прокуратури Луганської області Ганна Зикова.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Причем здесь фискалы. Там уже таможня? Или обычная торговля и фискалы могут проверять и лугандон? Никому не кажется что Грицак не в адеквате? И такие люди руководят СБУ? Да после того как Тука добъется разрешения на регулярные пасс. поезда в лугандон - мне и дверь будет стремно открыть и на улицу выйти, уж не говорю, что бы пройти мимо гос. учереждений.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
это не функции таможни и тем более налоговой. Таможня занимается пропуском товаров черезт таможенную границу Украина, которая кроме специальных зон (аэропорты и т.д.) совпадает с государственной. У нас что, с Лугандоном уже госграница ? И понятие контрабанда тоже напрямую связана с таможенной границей. Так что пускай Грицак не юлит. У них там кроме кашников еще целые департаменты по экономике типа защиты экономики и т.д. А то опять решили жар чужими руками загребать. Впрочем как всегда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Второй этап, мы бы победили и без добровольцев?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Троллинг от Грицака засчитан. Особенно интересно будет смотреть, как ГФС будет заниматься проблемами незаконного перемещения товаров с неподконтрольной территории, если и ГФС, и СБУ, и НАБУ - все в теме.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сцукі, де і ким би ви були, якби не добробати,потвори корумповані))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, виробники жуйки про шатунів, агентів Кремля та терористів,обізвались )))))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Должна? А какого тогда *уя не занимается?! Помнится кто-то кричал о закупках угля в ЮАР! *издюки, где уголёк?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таааак.......Началось.......
Предпоследний абзац: Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет. (с)
-----------------------------------------------------
прет одна нецензурщина
P.S. Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони мали це зробити-забагато різних "правоохоронних" організацій тут швендяє. Що не так?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саша, если уже занесено "предварительно в ЕРДР", то 99,9% у ребят будут "проблемы"......
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну заплатят штраф. Зкинемося, як буде треба. Не на тому акцент робите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"штраф" - конечно хорошо, но а если все-таки "исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет".........Ото ж........
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ворожінням не займаюся. Точно знаю-ні там, ні там дурнів немає.
 показать весь комментарий
Ответить
 
І як тепер викручуватися Насіров? Куди "м'яча" спробує відбити?
 показать весь комментарий
Ответить
 
проблемы незаконного перемещения товаров"- это одно и то же, что "борьба с коррупцией" и предполагает наживу в долгосрочной перспективе. при наличии политической воли(чего нет и не будет!) реальные результаты с незаконными поставками через линию разграничения можно получить практически сразу, кстати, поднявшийся вой всяких Тук и Рев - тому свидетельство.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В истории еще не было случаев чтоб судья огласил себе приговор и сел в тюрьму. Теперь кто свиснет в два пальца тот и дурнее.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пытается с темы съехать. Типа не СБУ крышует контрабанду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, кроме как в луганде нигде больше угля не добывают. Только надо обязательно пристроить ахметкин уголь, не?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я навіть не уявляю як можно міняти життя захисників України на вугілля?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Грицак , не надо подсказывать, мы и так знаем кто этим занимается..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Согласен с P.S. на все 1000 процентов. И предлагаю на передок в окопы послать детей нашего славного руководства.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если гфс еще и этим будет "заниматься" , то у насралова рожа треснет окончательно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаниматься проблемами незаконного перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, - Грицак
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик взятка Госпогранслужба ГПУ Гройсман ГФС Донбасс задержание Крым крымские татары Курбединов Луганщина МИД НАБУ Нацполиция обстрел обыск ПАСЕ прокуратура репрессии реформы Россия СБУ смерть суд терроризм Трамп убийство Укрзализныця
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти