 Заниматься проблемами незаконного перемещения товаров с неподконтрольной территории должна ГФС, - Грицак

Об этом во время общения с журналистами заявил глава СБУ Василий Грицак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на
"112 Украина".
"Что касается торговли с ОРДЛО. Это не совсем корректная формулировка - торговля. Действительно, есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Например, для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но не СБУ регулирует, кто и в каких количествах и квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинскими властями территорию. Но без этого угля мы действительно не можем обойтись, насколько мне известно от коллег из Минэнергетики. Кто занимается? В свое время СБУ начинала эту работу, перекрывая каналы незаконной переправки с линии столкновения товаров инородного потребления промышленной группы, в том числе угля. Позже мы инициировали создание межведомственной группы, чтобы не было коррупции, и все было прозрачно. В начале июня 2015 г. было совещание на территории АТО, где участвовали и фискальная служба, и военная служба правопорядка, и военная прокуратура, и СБУ, и милиция на то время. И был подписан приказ. Сейчас этот приказ отменен, принято новое решение. Заниматься перемещением товаров должен тот, кто должен этим заниматься: Государственная фискальная служба. СБУ в пределах полномочий будет заниматься проблемами противодействия коррупции со стороны тех должностных лиц, которые будут допускать нарушения, контролируя эти перевозки", - заявил Грицак.
Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу Луганск - Попасная в рамках торговой блокады оккупированных регионов Донбасса. В результате действий ветеранов АТО было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством 700 вагонов. Вчера блокпост ветеранов АТО на железнодорожной магистрали Луганск - Попасная попытались прорвать.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет.
Также ранее сообщалось, что в конце декабря 2016 г. ветераны АТО заявили о начале экономической блокады так называемых "ЛНР/ДНР". В связи с этим глава Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин заявил, что считает правильным наличие блокады оккупированных районов, но запрет должен распространяться на товары двойного назначения.
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та срать я хотів на цю кончену дирляндію !!!
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Поліція порушила справу через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати.Провадження відкрито за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу, повідомила "Українській правді" прес-секретар прокуратури Луганської області Ганна Зикова.
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Предпоследний абзац: Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 279 УК (блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта). Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет. (с)
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прет одна нецензурщина
P.S. Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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