 Розенко поручил Мининфраструктуры и местным властям жестко реагировать на повышение цен на проезд

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе правительства.
"Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил нарастить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начали повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородних пассажирских перевозок в маршрутных такси", - сказал Розенко.
"Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому, в данном случае, Мининфраструктуры, совместно с местными властями и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и принимать жесткие меры реагирования на такие факты - вплоть до лишения лицензий", - отметил вице-премьер-министр.
"Иначе как мошенничество и преступные намерения ситуацию, когда какие-то "дельцы" хотят нажиться на простых людях, я назвать не могу", - подчеркнул он.
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"Сегодня нет оснований говорить ни о повышении пенсионного возраста, ни о повышении страхового стажа", - Розенко(62)
"Никаких оснований поднимать цены на проезд сегодня нет", - Розенко(31)
Проект пенсионной реформы будет представлен на общественное обсуждение через 1-2 месяца, - вице-премьер Розенко(47)
Розенко: За последних два года мы навели порядок в Пенсионном фонде(145)
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В результате повышения минимальных зарплат ожидается уменьшение дефицита Пенсионного фонда на 10 млрд гривен, - Розенко(532)
Розенко: Правительство не допустит сокращений в бюджетной сфере и перевода работников на полставки. ВИДЕО(141)
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Это все, что вам нужно знать об уровне интеллекта этих хряков...
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