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 Политика Украины, Общество
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Все про:проезд (199) цены (2047) повышение (74) подорожание (81) Мининфраструктуры (428) Розенко (396)

 Розенко поручил Мининфраструктуры и местным властям жестко реагировать на повышение цен на проезд

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфраструктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе правительства.

"Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил нарастить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начали повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородних пассажирских перевозок в маршрутных такси", - сказал Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никаких оснований поднимать цены на проезд сегодня нет", - Розенко

"Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому, в данном случае, Мининфраструктуры, совместно с местными властями и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и принимать жесткие меры реагирования на такие факты - вплоть до лишения лицензий", - отметил вице-премьер-министр.

Также читайте: Стоимость проезда в некоторых маршрутках Конотопа снизилась до 2,50 грн

"Иначе как мошенничество и преступные намерения ситуацию, когда какие-то "дельцы" хотят нажиться на простых людях, я назвать не могу", - подчеркнул он.
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Омеляну некогда.....он с Укрзализницей воюет))
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Как ,маршрутки палить ??? Ну и уроды ,вы гниды власть ,вы должны этими делами заниматься ......
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Им не когда. Они заняты реформированием?
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А шо ещё осталось,что-то чего они не отрехформировали ??
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Да нету у этого ушлепка законных путей решения этой проблемы . Оно тупое , как валенок .
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Омеляну работы подкинули)) чтоб меньше звиздоболил и наконец то проявил себя во всей красе))
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Уже все, всё бросили и метнулись кабанчиком распоряжение розенко выполнять.
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Разрешите настучать: Житомир, пригородные маршрутки - уже повысили, объявления в некоторых так и пишут "в связи с ....повышением минималки". Розенко, жду жесткой реакции.
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Так это , и была самая жёсткая которую оно может .
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народу, а с точки зрения Розенко - лохам...надо создавать видимость, что про них заботится власть, но все закончится очередным пуком в лужу
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...повышение минимальной заработной платы ... не является основанием для повышения цен. Источник: http://censor.net.ua/n425081

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Это все, что вам нужно знать об уровне интеллекта этих хряков...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко поручил Мининфраструктуры и местным властям жестко реагировать на повышение цен на проезд
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