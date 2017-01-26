 Правительство планирует развивать экспорт электроэнергии, - Гройсман

Об этом премьер-министр Украины Гройсман заявил, общаясь с журналистами, во время посещения обособленного подразделения "Хмельницкая АЭС" ГП НАЭК " Энергоатом", сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе правительства.
"Наша задача как страны быть экспортером электроэнергии. Мы должны продавать произведенную в Украине электроэнергию и получать за это в Украину больше валюты, что будет положительно влиять на экономику нашего государства", - подчеркнул он.
В этом контексте развитие атомной энергетики имеет ключевое значение, отметил Гройсман.
В течение 8 месяцев правительство сделало правильные шаги по стабилизации работы атомной энергетики страны, отметил премьер-министр. Сегодня ГП НАЭК " Энергоатом" вышло на высокие мощности производства электроэнергии. Также были обеспечены плановые ремонты необходимых блоков в определенные временные сроки.
Атомную энергетику страны надо развивать при условии поддержки абсолютной безопасности, отметил премьер-министр.
"Украинская атомная энергетика абсолютно безопасна, и сегодня нет никаких рисков относительно работы системы, - подчеркнул Гройсман. - Мы нарастили вес производства электроэнергии " Энергоатомом" и будем все делать для того, чтобы дальше система работала прогрессивно".
Гройсман отметил, что необходимо пересмотреть программу развития атомной электроэнергетики до 2040 г.
Вместе с тем есть задачи на среднесрочную перспективу по развитию отрасли, которые должны быть решены в течение 5 лет.
Так, говоря об окончании строительства третьего и четвертого энергоблоков электростанции, глава правительства подчеркнул, что необходимо определять источники финансирования их достройки, несмотря на чрезвычайную стоимость такой инвестиции.
В течение времени работы правительство предметно предпринимает шаги, направленные на обеспечение энергетической независимости государства, отметил премьер-министр.
Так, была сформирована стратегия газодобычи, которая заключается в том, что "до 2020 года весь газ, который необходимо потреблять Украине и украинцам, должен добываться на территории Украины. Мы не должны закупать импортированный газ". Это положительно будет влиять на достижение энергетической независимости и развитие национальной экономики.
"Мы хотим стать энергонезависимой страной", - подчеркнул премьер-министр.
До конца 2016 года правительству удалось остановить падение добычи газа и нарастить до 100 млн кубов ее рост, отметил Гройсман.
Также Кабинет Министров сформировал Стратегию развития гидроэнергетики, которая предусматривает увеличение вдвое удельного веса электроэнергии от гидроэнергетики в общем балансе в течение 10 лет - с 8 до 16%.
Ранее глава правительства ознакомился с мощностями и работой обособленного подразделения "Хмельницкая атомная электростанция" ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания " Энергоатом".
В частности, Гройсман осмотрел блочный щит энергоблока №1 электростанции, а также посетил тренировочный центр, где операторы продемонстрировали готовность действовать в случае возникновения аварийной ситуации. Также он пообщался с представителями трудового коллектива и руководством предприятия относительно перспектив развития Хмельницкой АЭС.
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Аграрные объединения просят Гройсмана способствовать урегулированию конфликта между НБУ и руководством Ukrlandfarming. ДОКУМЕНТ(6)
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По факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения открыто уголовное дело, заявила спикер прокуратуры области Анна Зыкова.
Сегодня бывшие АТОшники перекрыли железную дорогу на Луганщине. По их словам, они пытаются пресечь торговлю с незаконными вооруженными формированиями.
"Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет", - сообщили в прокуратуре в эфире телеканала 112 Украина.
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16:37, сегодня
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует в 2017 году существенно изменить тарифы на водоснабжение и водоотвод, сообщается на сайте регулятора. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Согласно обнародованным расчетам, тариф на водопотребление (сумма тарифов на водоснабжение и водоотвод) для разных компаний изменится в пределах от -1,93% до +56,22%.
Ранее "Страна" сообщала, что с 1 февраля Украину ждет рост цен по всем фронтам: подорожает транспорт, коммуналка, интернет и жд билеты.
Так НАК "Нафтогаз Украины" с 1 февраля 2017 года повысит цену на газ для промышленных потребителей на условиях предоплаты на 22%. Теперь промышленникам придется платить за газ на 1600 грн больше - 9 200 грн за 1 тыс. куб. м. Для других покупателей цена в следующем месяце вырастет на 21,1%, или на 1760 грн - до 10140 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС)....
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Поліція порушила справу через блокування залізниці між станціями Світланове та Шипілове у Луганській області людьми у камуфляжному одязі, серед яких є народні депутати.
Провадження відкрито за ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу, повідомила «Українській правді» прес-секретар прокуратури Луганської області Ганна Зикова.
Це стаття про блокування транспортних комунікацій, яке порушує нормальну роботу транспорту чи створює небезпеку для життя людей чи призводить до інших тяжких наслідків. Такі дії карають штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів або виправними роботами до 2 років, або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі до 3 років.
Данні до ЄРДР поліція внесла 25 січня за інформацією від чергового диспетчера зі станції Лиман Донецької залізниці. Прокуратура області здійснює процесуальне керівництво у справі.
Черговий повідомив, що о 13:00 за 41 кілометр перегону між станціями Світланове й Шипілове в районі залізничної колії перебувають близько 50 осіб у камуфльованому одязі, серед яких є народні депутати.
Так вони протестують проти провезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну Києву території та у зворотній бік.
Слідчо-оперативну групу блокувальними не допускають, вона змогла здійснити лише попередній огляд місця подій.
Блокувальники встановили дерев'яні їжаки, які перешкоджають проїзду на територію. Поряд із колією встановлено намет.
Як повідомляє речниця поліції Луганської області Тетяна Погукай, серед блокувлаьників перебувають нардепи «Семенченко Семен Ігорович, Костенко Павло Петрович, Пастух Тарас Тимофійович, Парасюк Володимир Зіновійович, а також помічник народного депутата України Виноградський Анатолій (начальник штабу ветеранів АТО)».
«Вказані громадяни розмістили на залізничній колії три дерев'яні «їжаки» та оголосили про початок безстрокової громадської акції непокори щодо недопущення перевезення залізничним транспортом вантажів на непідконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Поряд з колією встановлено намет для учасників акції», - інформує Погукай.
За даними поліції, учасники акції зупинили «вантажний потяг з порожніми вагонами».
«На даний час рух потягу між ст. Світланове Регіональної філії «Донецька залізниця» та ст. Шипілове закрито», - інформує Погукай.
Семенченко у Facebook активно повідомляє про акцію «ветеранів АТО» і заявляє, що її учасники заблокували поїзд, який рухався на окуповану територію.
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ох щось буде!!!!
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Соевая жидо-ОПГ уже даже не скрывая измывается над терплячим населением.
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В производстве электрики не может быть излишек - это не картошка которую можно набрать в мешки и хранить в погребе. Электрики вырабатывается ровно столько сколько ее потребляется за единицу времени. Если за один час есть потребление в 1000 МВт. то ровно столько ее и производят за этот один час. Днем электрики вырабатывается больше, ночью меньше, также разное количество вырабатывается по времени года. Есть излишки не в электрике а в мощностях по производстве электрики. К примеру, если один реактор АЭС ВВЭР-1000/320 с проектной мощностью на 1000 МВт. то при потреблении электроэнергии от этого реактора днем в 1000 МВт. тогда реактор будет работать на 100% своей мощности выдавая 1000 МВт. электроэнергии. Ночью, когда потребление электрики будет снижаться то и мощность реактора понижают и уменьшают производство электрики на соответствующий уровень потребления, например до 700 - 800 МВт. От этого дешевле электрика быть не может, поскольку просто говоря сгорает то же ядерное топливо только с разной интенсивностью. Теоретически дешевле электрика может быть когда реактор постоянно работает на 100% от своей мощности. Но для этого нужно чтобы был постоянный отбор вырабатываемой электрики.
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