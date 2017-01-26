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 Политика Украины
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Все про:аммиак (14) ОПЗ (242) Укрхимтрансаммиак (1)

 "Укрхимтрансаммиак" намерен законсервировать магистральный аммиакопровод

Консервация аммиакопровода "Тольятти-Одесса" приведет к полной остановке транзита аммиака через территорию Украины ГП "Укрхимтрансаммиак" (УХТА) намерено законсервировать объекты украинского участка аммиакопровода.

Об этом говорится в письме предприятия, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Стоит отметить, что консервация аммиакопровода "Тольятти-Одесса" приведет к полной остановке транзита аммиака через территорию Украины и, как следствие, его перевалки АО "Одесский припортовый завод", а также неполучению доходов бюджета от ренты за транзит аммиака в размере 1,13 млрд грн.

УХТА обосновывает свое решение отказом ОАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) от подписания нового Допсоглашения №28 к действующему Контракту, предусматривающему повышение платы за транзит тонны аммиака по территории Украины на 1,33 долл. до 45,10 долл. Увеличение тарифа в УХТА объясняют ростом стоимости "других услуг", включающих перевалку, осуществляемую ОПЗ, а также таможенное оформление экспорта аммиака.

В свою очередь представители ТОАЗ заявляют, что согласны исключить из действующего Контракта с УХТА якобы "убыточные" услуги по перевалке и таможенному оформлению аммиака путем перехода на прямой договор между "Тольяттиазот" и Одесским припортовым заводом.

"УХТА игнорирует наши предложения и настаивает на сохранении в составе Контракта вышеуказанных якобы убыточных услуг. Также УХТА отказывается предоставить разъяснения относительно того, из каких статей складывается предлагаемая ими новая цена и за счет чего произошло повышение стоимости перевалки. Тогда как на протяжении 2016 года УХТА предоставлял потребителям в Украине идентичную услугу по транспортировке аммиака по цене 35,9 грн, не заявляя об убыточности соответствующего тарифа", - подчеркнули в пресс-службе ТОАЗ.

Напомним, согласно действующему Контракту между ТОАЗ и УХТА, общая стоимость транзита тонны аммиака по украинской части аммиакопровода "Тольятти-Одесса", составляет 43,77 долл. УХТА отказалось возобновлять транзит аммиака в 2017 году, пока ТОАЗ не согласится повысить плату за транзит до 45,10 долл.

18 января 2017 г. ОАО "Тольяттиазот" обратилось в Международный коммерческий арбитраж при ТПП Украины с иском о взыскании в размере 11,5 млн долларов убытков, причиненных ОАО "Тольяттиазот" невыполнением договорных обязательств по действующему Контракту от 24 декабря 2007 г.

УХТА требует от ТОАЗ уплатить надбавку к тарифу за транзит аммиака по территории Украины за период после вступления в силу решения ВАСУ от 15 ноября 2016 г., признавшего незаконным введение надбавки и отменившим соответствующий приказ МЭРТ №1003 от 18.08.2015 г. о повышение тарифа на транзит аммиака.
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Главное власть не законсервировать ,хотя если в прямом смысле слова,то пожалуй можно !
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Пропоную демонтувати цей аміакопровід! Там труба 2см товщиною стінки на відстані більше 1000км! Це ж скільки там металу СРСР зарив! Ця комунікація буде непотрібна аж поки наші війська не дійдуть то Тольяті!!!!! Охорона та безпека цього аміакопроводу це страшні гроші, в кожній області його охороняє окрема служба охорони яка постійно їздить по всій довжині цієї комунікації!!!!! Після демонтажу цього лайна можна буде спати спокійно сотням тисяч мешканців, які раніше жили в постійній небезпеці викидів смертельного амміаку в небо під страшним тиском.
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всё остановить! землю продать! народ отравить! выше. быстрее, сильнее!
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хе хе а сепары в горловке откроют его и выберут аммиак
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Проблема з цим аміаком багаторівнева і не на форумах її обговорювати-це рівень РНБО України.

Хоча просто поговорити на цю тему ніхто не забороняє.
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А шо тут говорить? Россияне скоро запустят ветку через Беларусь, а нам в очередной раз останется бить себя в грудь с криками никакой торговли с оккупантом, наблюдая как от нас уходит очередной источник зарабатывания денег.
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Оказывается он до сих пор работал. А я то думал на чем до сих пор работал ОПЗ. Опять торговля с оккупантом?
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законсервируйте, у Кролика с Петей сразу спор закончиться, чья это корова и кто её будет доить.....
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Зря смеялись, оказывается бандитская власть Януковича по сравнения с нынешними убогими голубыми воришками оказывается была просто верх профессиональна. Умели и воровать и приносить хоть какую-то пользу народу. А у этих горе-патриотов получается получается все только во вред.
Хотел найти хоть один крупный промышленный либо научный объект строительство которого начато в последнее время. Нету таких! Все только рушится.
К сожалению, горе-патриоты и прочая шваль напрочь убивают надежду на нормальное завтра. Появляется закономерный вопрос. Кому достанется территория Украины? России, полякам, румынам, туркам, китайцам? Кому?
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сотрудничать с оккупантом? развивать торговые связи? таежный союз?
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Ну да, конечно, таеженный союз, мля ...))))))) Любезный, а каким макаром и где украинцы собираются зарабатывать валюту для того чтобы покупать автомобили (свои ведь строить не умеем, не хотим), телефоны, смартфоны, телефизоры и т.д.? Донбасс с его отсталой металлургией нам не нужен. Машиностроение нацеленное на рашку нам тоже ни к чему. Что умеют делать своими руками юристы-экономисты, которых наплодили выше крыши? Бум продавать единственное что осталось - землю?! ))) Но ее на всех и надолго не хватит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укрхимтрансаммиак" намерен законсервировать магистральный аммиакопровод
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