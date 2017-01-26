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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:безопасность (503) КГГА (1845) Киев (15935) видеонаблюдение (118)

 За безопасностью в Киеве наблюдает 4 тыс. видеокамер, - КГГА

За два месяца в Киеве установлены тысячи видеокамер.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак, передает Цензор.НЕТ.

"3423 камеры установлены на объектах социальной инфраструктуры города - школах, детских садах, поликлиниках, больницах, музеях и театрах, еще 339 камеры установлены в центре города и на автомобильных мостах через Днепр, а на главной площади столицы установлена ​​уникальная камера панавью с обзором в 360 градусов", - сообщил чиновник.

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Ближайшей перспективой развития системы является установление еще 4 тыс. смарт камер и включение в единый общегородской комплекс уже существующих систем видеонаблюдения, постепенно обеспечив покрытие наиболее важных для жизнедеятельности Киева объектов. Особое внимание будет уделяться вопросам контроля за въездами в столицу.

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запевай зраду,можно сказать что завысили цены на закупки и порошенко лично себе в карман положил эти деньги,можно сказать что режим порощенка специально поставил наблюдение чтобы смотреть не затевают ли повстание против шоколадного императора волные люди и так далее,короче жду с нетерпением зрадодрочерских всевозможных зрад
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НАМ ПОТРІБЕН КОНТРОЛЬ НАРОДА !!! АЛЕ БІЛЬШЕ НАМ ПОТРІБЕН КОНТРОЛЬ ВЛАДИ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа безопасностью в Киеве наблюдает 4 тыс. видеокамер, - КГГА
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