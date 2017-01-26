 За безопасностью в Киеве наблюдает 4 тыс. видеокамер, - КГГА

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак, передает Цензор.НЕТ.
"3423 камеры установлены на объектах социальной инфраструктуры города - школах, детских садах, поликлиниках, больницах, музеях и театрах, еще 339 камеры установлены в центре города и на автомобильных мостах через Днепр, а на главной площади столицы установлена уникальная камера панавью с обзором в 360 градусов", - сообщил чиновник.
Ближайшей перспективой развития системы является установление еще 4 тыс. смарт камер и включение в единый общегородской комплекс уже существующих систем видеонаблюдения, постепенно обеспечив покрытие наиболее важных для жизнедеятельности Киева объектов. Особое внимание будет уделяться вопросам контроля за въездами в столицу.
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26/01/2017 - 08:48
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