 МИД о задержаниях в оккупированном Крыму: "РФ вышла на новый уровень политики запугивания. Фактически репрессивная машина не останавливается"

Обыски, проведенные российскими оккупационными властями у крымских татар, и задержания - это новый уровень репрессивной политики РФ в оккупированном Крыму. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.
"Сегодня произошел новый виток обысков в оккупированном Крыму. Фактически репрессивная машина не останавливается. Мы понимаем, что Российская Федерация делает все для того, чтобы Крым стал "островом несвободы". Такие действия свидетельствуют о выходе на новый уровень политики запугивания, об усилении давления на крымскотатарских лидеров, религиозных лидеров, независимых журналистов и адвокатов", - сказала она.
Беца добавила, что РФ продолжает игнорировать нормы международного права и призывы международного сообщества о соблюдении прав человека.
Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!"
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