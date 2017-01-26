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 Политика Украины
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 МИД о задержаниях в оккупированном Крыму: "РФ вышла на новый уровень политики запугивания. Фактически репрессивная машина не останавливается"

Россия делает все для того, чтобы Крым стал "островом несвободы", и продолжает игнорировать нормы международного права.

Обыски, проведенные российскими оккупационными властями у крымских татар, и задержания - это новый уровень репрессивной политики РФ в оккупированном Крыму. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.net.

"Сегодня произошел новый виток обысков в оккупированном Крыму. Фактически репрессивная машина не останавливается. Мы понимаем, что Российская Федерация делает все для того, чтобы Крым стал "островом несвободы". Такие действия свидетельствуют о выходе на новый уровень политики запугивания, об усилении давления на крымскотатарских лидеров, религиозных лидеров, независимых журналистов и адвокатов", - сказала она.

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Беца добавила, что РФ продолжает игнорировать нормы международного права и призывы международного сообщества о соблюдении прав человека.

Сегодня, 26 января, ФСБ задержала адвоката Эмиля Курбединова, который ехал на помощь активисту Сейрану Салиеву, в доме которого проходил обыск. Позже стало известно, что Сейрана Салиева также задержали. Во время его задержания произошла потасовка местных жителей, пришедших поддержать Салиева, с силовиками: "Шестерки! Запомни этот день, в аду гореть будете. Позорники!"
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Потрібна адекватна відповідь на ці дії окупанта! Ми не маємо дозволяти катувати наших громадян! Україна має вислати російських дипломатів та розірвати дипломатичні стосунки з РФ!
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И как это поможет нашим громадянам ?- Никак.
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Допоможе, буде менше російських агентів працювати в Україні, буде менше грошей передаватись безпосереднім виконвцям антиукраїнських акцій в Україні, буде менше диверсійної роботи проведено штатними розвідниками РФ в Україні!
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Це смішно тим хто не розуміє наскільки розірвання дипломатичних стосунків ускладнює диверсійну роботу РФ в Україні. Вже не буде людей в консульствах по всій Україні які будуть давати готівку та зброю російським диверсантам, приймати їх звіти та відправляти в Москву захищеними каналами звязку. Не буде кому вербувати військових, активістів, журналістів, ментів, прокурорів, СБУшників, чиновників, щоб вони працювали на ФСБ та ГРУ! Не буде кому збирати аналітику в місцевих виданнях, серед місцевих підприємців, серед силовиків. Не буде кому прямо шпигувати за пересуванням бойової техніки та солдат на фронт, та на навчання. Припинення діяльність російських дипломатів в Україні це величезний крок до припинення діяльності ФСБ та ГРУ в Україні! Це мало відбутись три роки тому! До того ж це потужний сигнал міжнародній дипломатії, що Україна знаходиться в ворожих стосунках з РФ, бо поки не припинені дипломатичні стосунки всі вважають що у нас з РФ дружба!
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Как это поможет проукраинским жителям оккупированного Крыма и Донбасса ?
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путін втратить можливості підглядати за Україною зсередини та контролювати активність українських патріотів, активістів та добровольців, а це змусить його проводити більш стриману політику щодо проукраїнського населення окупованих територій, бо продовження репресій призведе до неконтрольованого збільшення антиросійських настроїв по Україні та появи антиросійських партизан на окупованих територіях.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД о задержаниях в оккупированном Крыму: "РФ вышла на новый уровень политики запугивания. Фактически репрессивная машина не останавливается"
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