 Кутовой: Обращаюсь к "Укрспирту " с требованием в кратчайшие сроки провести дискуссию с водочными компаниями и покупателями спирта

Об этом он сообщил у себя в Facebook, передает ZN.UA.
"Не мог не обратить внимания на бурные дискуссии в СМИ и фейсбуке по вопросу ценообразования. Как министр, я не имею права вмешиваться в хозяйственную деятельность государственных предприятий. Но учитывая резонанс, обращаюсь к компании "Укрспирт" с требованием в кратчайшие сроки провести дискуссию с водочными компаниями и покупателями спирта. Сегодня я дал распоряжение уже завтра собрать рабочую группу, которая на основе аргументов, финализированных в ходе этой дискуссии, предоставит мне возможные предложения относительно рекомендаций ГП "Укрспирт" для пересмотра поднятия цены второго этапа для всех участников рынка, - написал он. Как известно, в этом году "Укрспирт" запланировал два этапа повышение цены на спирт этиловый ректификованный: с 1 января - на 10,6% до 315,2 грн/дал и с 1 марта - еще на 8%.
В "Укрспирте" сообщают, что на данный момент госпредприятие уже заключило соглашения со всеми основными потребителями рынка спирта этилового по цене, которая действует с 1 января 2017 года. "С начала 2017 года было отгружено 521 тыс. декалитров пищевого спирта для ликероводочных, технических, фармацевтических потребностей", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в течение 2017 года ГП "Укрспирт" планирует выплатить в пользу государства в бюджеты всех уровней 503 млн 620 тыс. грн. "В 2017 году планируется рост суммы уплаты налогов по сравнению с фактической уплатой в 2016 году на 103 189 тыс. грн. В 2016 году в пользу государства в бюджеты всех уровней было уплачено 400 431 тыс.", - говорится в сообщении.
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Так вот сея замечательнейшая статейка - "Меню "Денег нет, но вы держитесь", настоятельно рекомендует, причем на полном серьезе рекомендует ватноголовым научится менять свой рацион в кризис, и научиться квасить и мариновать крапиву, подорожник, есть белок, червей, насекомых, варить кохфэ с желудей и чаи с шишек.
Дадада, на полном серьезе, - САНКЦИИ НАЧАЛИ ДАВАТЬ ОЩУТИМУЮ ПОЛЬЗУ, ПРАЦВЕТАНИЕ НАЧАЛОСЬ.
НО ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО ДЛЯ СРАШИИ, ТОЛЬКО НАЧАЛО ...
https://life.ru/t/%D0%B5%D0%B4%D0%B0/961584/mieniu_dieniegh_niet_no_vy_dierzhities
Меню "Денег нет, но вы держитесь"
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Мало хто бере вже в магазині горівку. Гонять люди самогон. Держава програє від того.
І що виграли рошенівські дібили, піднявши ціни?
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