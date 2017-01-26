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 За преступления против участников Майдана вынесено 35 приговоров и только один человек получил реальный срок, - Горбатюк

За преступления против участников Майдана вынесено 35 судебных приговоров и только один человек получил реальный срок.

Об этом сообщил журналистам начальник Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, на сегодня сообщено о подозрении более 340 лицам, в отношении более 220 - обвинительные акты направлены в суд.

"Единственное, что вызывает нарекания - состояние рассмотрения судами этих производств. Из 220 направленных обвинительных актов на сегодня только 35 приговоров, фактически только один, он из числа "титушек", приговорен к реальному лишению свободы", - сказал Горбатюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи не очень хотят рассматривать дела о событиях на Майдане и часто берут самоотвод, - Горбатюк

Также Горбатюк сегодня заявил, что в спецуправлении по расследованию преступлений против Майдана склоняются к версии, что в Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника могли стрелять силовики.
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Сцукі здают Майдан і Україну, як гуртом так і вроздріб ))))
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Блин, народ достойный тех кого выбрали, как то так. Короче хуйня, блин пиздец.... Что дальше Дмитрий, по возмущались а толку от этого не будет.
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Вывод один - пришедшие к власти,соучастники.Искусно маскирующиеся под евроинтеграторов.
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Саме час згадати , як "нові" керманичі зливали Майдан навесні 2014 ...
Чим все закінчиться можна було ще тоді зрозуміти ...
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Я так понял,вы со "Свободы " ? - Ну и кто ей мешал в руки власть взять тогда ? Если бы она лозунги о свержении олигархии выставила.Думала, яцынюк с кличко под руки во власть ее поведут ?
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Не наказаны потому, что цель достигнута, а дальше...

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Дело 2 мая: экс-замначальника облУВД Фучеджи после бегства из Украины оформил себе милицейскую пенсию

Следователи Главного следственного управления Генпрокуратуры установили, что бывший заместитель начальника УМВД Украины в Одесской области, фигурант ряда уголовных дел по событиям весны 2014 года Дмитрий Фучеджи в течение полутора лет после своего бегства из Украины получал полковничью пенсию. с ноября 2014 по апрель 2016 года ему было начислено и выплачено свыше 150 тысяч гривен.

Напомним, Дмитрия Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 года - тогда он принял решение освободить и выпустить задержанных на Куликовом поле «антимайдановцев». На следующий день он покинул Украину и с июня 2014 года находится в розыске. Кроме того, Фучеджи является фигурантом уголовных производств, открытых по событиям 25 ноября 2013 и 19 февраля 2014 года.
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Горбатюк рассказывает о реальных покровителях убийц людей на майдане такими же как он сам...
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За преступления против участников Майдана вынесено 35 приговоров и только один человек получил реальный срок)))

тут надо к истокам.. сам майдан вне существующих законов государства когда он начинает мутится.. по каким законам совершены были преступления против участников майдана? ни один вменяемый юрист не может обосновать подобные приговоры против участников майдана.. скажите тогда именем революции гнидности расстрелять без суда и следствия..это будет всем понятно..надо честно говорить а не мутить воду..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа преступления против участников Майдана вынесено 35 приговоров и только один человек получил реальный срок, - Горбатюк
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